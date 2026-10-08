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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۰

نهاوند ظرفیت‌های کم‌نظیری در کشاورزی، صنعت و گردشگری دارد

نهاوند ظرفیت‌های کم‌نظیری در کشاورزی، صنعت و گردشگری دارد

همدان-استاندار همدان گفت: نهاوند در حوزه‌های کشاورزی، صنعت، معدن، دام و طیور، آبزیان و گردشگری ظرفیت‌های قابل توجهی دارد که بخشی از آن هنوز به‌طور کامل شناخته و استفاده نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملا نوری شمسی صبح پنج شنبه در آیین افتتاح سردخانه ۲ مداره «دُر دانه خزل» در نهاوند با تاکید بر ضرورت شناسایی و معرفی ظرفیت‌های نهاوند و ایجاد زیرساخت‌های لازم، اظهار کرد: باید تلاش کنیم از داشته‌های هر منطقه برای ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و افزایش رفاه مردم استفاده بیشتری شود.

وی با اشاره به برنامه‌های مدیریت استان برای توسعه اقتصادی گفت: در قالب ستاد توسعه و پیشرفت استان و نقشه جامع تحول و پیشرفت، تمرکز بر اقتصاد مقاومتی، استفاده از ظرفیت‌های داخلی و پیوند اقتصاد با دانش و فناوری قرار گرفته است.

ملانوری شمسی همچنین با اشاره به عملکرد عمرانی استان گفت: در سال جاری ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار عمرانی به صورت قطعی در استان هزینه شده که ۱۵ درصد بیشتر از سال گذشته است.

وی با بیان اینکه این میزان رشد با همکاری دولت، نمایندگان مجلس، دستگاه قضایی، بخش خصوصی و سایر مجموعه‌های استان محقق شده است، افزود: با وجود شرایط دشوار کشور روند اجرای پروژه‌های عمرانی، سرمایه‌گذاری و ارائه خدمات در استان ادامه داشته است.

استاندار همدان با بیان اینکه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در شرایط فعلی اقدامی ارزشمند است گفت: ورود سرمایه‌گذاران به میدان اقتصاد به معنای مشارکت در توسعه و افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور است و توسعه چنین زیرساخت‌هایی به کاهش ضایعات، حمایت از کشاورزان و رونق اقتصادی نهاوند کمک می کند.

کد مطلب 6971686

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