خواننده آمریکایی حامی فلسطین در کنار ایران ایستاد؛ رد ادعای ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یاهو نیوز، فینیس اوکانل خواننده آمریکایی با بازنشر بیانیه‌ای، نشان داد از این نگران است که کالیفرنیا توسط ترامپ مورد هدف قرار بگیرد و بعد گناهش گردن ایران بیفتد!

فینیس پس از اظهارات دونالد ترامپ در مورد کالیفرنیا هنگام بحث در مورد درگیری جاری با ایران، این پیام سیاسی صریح را در اینستاگرام به اشتراک گذاشت.

این تهیه‌کننده برنده جایزه گرمی، که برادر و همکار قدیمی بیلی آیلیش است، گفت که از بمباران کالیفرنیا توسط ترامپ و سرزنش ایران می‌ترسد.

فینیس این پیام را از طریق استوری اینستاگرام خود پس از سخنرانی ترامپ در تجمعی در گرند آیلند نبراسکا، به اشتراک گذاشت.

در این پست آمده بود: من نگران بمباران کالیفرنیا توسط ایران نیستم. من نگران بمباران کالیفرنیا توسط ترامپ و تلاش برای وانمود کردنش به این هستم که ایران این کار را انجام داده است.

استوری اینستاگرام پست اصلی را به حساب‌های دیگر نسبت داده، به این معنی که فینیس این بیانیه را به عنوان متن اصلی خود، به اشتراک نگذاشته است بلکه آن را بازنشر داده است.

ترامپ گفته بود که هزینه‌های بالاتر مرتبط با جنگ، «بهای ناچیزی» برای حفظ امنیت کشور و جهان است. سپس ادامه داده‌ بود: آنها می‌توانند یک شهر را نابود کنند. یعنی بگذاریم لس‌آنجلس را نابود کنند. بگذاریم سن دیگو را نابود کنند.

این اظهارات در عین حال که با انتقاد مقام‌های ایالتی و محلی مواجه شد، با پاسخ فینیس هم روبه‌رو شد که سخنان ترامپ در مورد کالیفرنیا را زیر سوال می‌برد.

پست فینیس درباره ترامپ همچنین بحث‌های آنلاین را برانگیخت و بسیاری از کاربران از ترامپ انتقاد کردند و نحوه برخورد او با ایران را زیر سوال بردند.

این پست که فینیس توسط آن مرز بسیار مشخصی بین واقعیت سخنان دونالد ترامپ و ایران ترسیم می‌کند، اولین بار در Reality Tea منتشر شد.

فینیس یکی از موسیقیدان‌هایی بود که ماه پیش در همبستگی با مکلمور از تور اد شیرن انصراف داد و گفت: من در کنار فلسطین و مردمش هستم.

قرار بود وی در ۶ اجرا در کنار شیرن در اواخر نوامبر و اوایل دسامبر حضور داشته باشد. او در پستی در شبکه‌های اجتماعی، پس از اخراج مکلمور از تور، تصمیم خود برای انصراف را اعلام کرد.

فینیس آن زمان نوشت: هنرمندان نباید وقتی از مظلومان حمایت می‌شود، ساکت شوند. من تصمیم گرفته‌ام از تاریخ‌های تور آینده‌ام با اد شیرن انصراف دهم. من در کنار فلسطین و مردم آن می‌ایستم.