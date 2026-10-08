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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۸

ماهیت جنگ و پیوند منافع ملی با بقای ایران باید برای جامعه تبیین شود

ماهیت جنگ و پیوند منافع ملی با بقای ایران باید برای جامعه تبیین شود

بندرعباس - معاون سیاسی وامنیتی استاندار هرمزگان یکی از محورهای مهم جهاد تبیین را تشریح ماهیت و اهداف جنگ دانست و گفت: ماهیت جنگ و پیوند منافع ملی با بقای ایران باید برای جامعه تبیین شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد نفیسی، ظهر پنجشنبه در نشست قرارگاه جهاد تبیین استان هرمزگان که با حضور سردار یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران و سردار حسن صنعتکاران فرمانده سپاه امام سجاد علیه السلام برگزار شد، با اشاره به شرایط کنونی کشور اظهار کرد: جنگ امروز با جنگ هشت‌ساله تفاوت دارد و در این نبرد، کل جغرافیای ایران درگیر است و در کنار میدان نظامی، جنگ روایت‌ها و افکار عمومی نیز جریان دارد.

نفیسی با اشاره به ضرورت دستیابی جامعه به یک فهم مشترک از مسائل کشور اظهار کرد: از منظر جمهوری اسلامی، مسائل و محورهای مختلفی وجود دارد که باید برای جامعه تبیین شود تا مخاطبان به یک مفهوم و برداشت مشترک از شرایط کشور برسند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان با بیان اینکه شرایط کنونی کشور با دوران جنگ هشت‌ساله متفاوت است، تصریح کرد: امروز کل جغرافیای ایران میدان جنگ است و در کنار آن، افکار عمومی و رسانه‌ها نیز درگیر جنگ روایت‌ها هستند؛ جنگی که از نظر تأثیرگذاری، اهمیت قابل توجهی دارد.

نفیسی در ادامه با اشاره به پیشینه حضور استعمارگران در خلیج فارس گفت: در سال ۱۶۲۰ میلادی، نیروهای ایرانی، پرتغالی‌ها را از خلیج فارس اخراج کردند و فرمانده پرتغالی نیز خاطرات خود را از این رویداد به رشته تحریر درآورد.

وی ادامه داد: این فرمانده در خاطرات خود به موضوع اخراج پرتغالی‌ها از خلیج فارس پرداخته است و امیدواریم روزی برسد که خاطرات خروج استعمارگر دیگری از خلیج فارس نیز نوشته شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان خاطرنشان کرد: امروز صحبت از اخراج آمریکایی‌ها از خلیج فارس است و امیدواریم این روز نیز به صورت کامل فرا برسد.

وی با تأکید بر ضرورت تبیین مسائل اساسی کشور برای افکار عمومی، گفت: باید درباره ماهیت و هدف واقعی جنگ، رابطه بقای نظام جمهوری اسلامی با منافع ملی و آینده کشور برای مردم به یک روایت روشن و مشترک برسیم.

وی اظهار کرد: اگر این مسائل به‌درستی برای جامعه تبیین شود، بخشی از مشکلات موجود در مدیریت افکار عمومی و تلاش دشمنان برای جهت‌دهی به افکار مردم برطرف خواهد شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان یکی از محورهای مهم جهاد تبیین را تشریح ماهیت و اهداف جنگ دانست و افزود: باید برای جامعه توضیح داده شود که چرا یک قدرت بزرگ جهانی، بدون وجود تعارض مستقیم از سوی ایران، طی بیش از چهار دهه انواع فشارهای نظامی، نرم‌افزاری و اقتصادی را علیه کشور اعمال کرده و در مقطع اخیر نیز با همراهی رژیم صهیونیستی وارد جنگ شده است.

نفیسی ادامه داد: محور مهم دیگر، رابطه بقای نظام جمهوری اسلامی و منافع ملی و موجودیت ایران است؛ برخی تلاش می‌کنند این موضوعات را از یکدیگر تفکیک کنند، در حالی که در روایت جمهوری اسلامی این موضوعات به یکدیگر پیوند خورده‌اند و باید این مسئله برای جامعه و حتی مجموعه‌های اداری و مسئولان تبیین شود.

وی همچنین برنامه هسته‌ای را از دیگر موضوعات نیازمند تبیین دانست و افزود: باید برای جامعه روشن شود که برنامه هسته‌ای چه نسبتی با امنیت ملی کشور دارد و آیا این برنامه عامل تضمین امنیت ملی است یا به‌عنوان عامل فشار خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نفیسی با اشاره به اهمیت تنگه هرمز گفت: تنگه هرمز به‌عنوان یکی از عوامل بازدارندگی، امروز با فضاسازی‌ها و روایت‌های مختلفی مواجه است و باید درباره آنچه در این منطقه رخ می‌دهد و جایگاه تنگه هرمز برای کشور، تبیین دقیق و روشنی صورت گیرد.

وی با اشاره به سابقه تاریخی هرمز در مناسبات دریایی منطقه، بیان کرد: در گذشته حکومت‌های محلی این منطقه از ثروتمندترین حکومت‌های دریایی مسلمانان بودند و مرکز آنها ابتدا در میناب و سپس در هرمز قرار داشت و یکی از منابع درآمدی آنها نیز دریافت عوارض از لنج‌ها و کشتی‌هایی بود که وارد خلیج فارس می‌شدند.

معاون استاندار هرمزگان، سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی را از دیگر موضوعات نیازمند تبیین عنوان کرد و گفت: در این زمینه نیز شبهات و مسائل مختلفی مطرح شده که باید با ارائه توضیحات دقیق، برای جامعه روشن شود.

کد مطلب 6971744

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