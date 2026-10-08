به گزارش خبرگزاری مهر، عمران علی‌محمدی در جریان بازدید از دادگاه‌ها، دادسراها، دادگاه‌های صلح و شورای حل اختلاف شهرستان سلسله، ضمن بررسی عملکرد شعب این حوزه قضایی، اظهار کرد: همکاران قضایی و اداری در سلسله فعالیت‌های خود را با استناد به سند تحول و تعالی قوه قضائیه پیش می‌برند و آنچه در بررسی عملکرد این شهرستان ملموس است، انگیزه بالا و تعهد همکاران در اجرای وظایف قانونی است که به بهبود کیفیت خدمات‌رسانی منجر شده است.

موفقیت سلسله در مدیریت پرونده‌های بدون کاغذ

علی‌محمدی با اشاره به دستاوردهای فنی و عملیاتی حوزه قضایی سلسله، بر پیشرفت‌های حاصل‌شده در مدیریت پرونده‌ها تأکید کرد و گفت: شهرستان سلسله یکی از حوزه‌های قضایی موفق در مدیریت پرونده‌های بدون کاغذ و پالایش پرونده‌های مسن بوده است.

وی افزود: این اقدامات در کنار مدیریت بهتر پرونده‌ها، موجب تسریع در فرآیند رسیدگی و ارتقای کیفیت ارائه خدمات قضایی به مراجعان می‌شود.

تأکید بر اتقان آرا و تقویت صلح و سازش

رئیس‌کل دادگستری لرستان ادامه داد: ورود هوشمندانه همکاران به مباحثی همچون اقناع آرا و اتقان آرا و به‌ویژه تقویت سازوکارهای صلح و سازش، نشان‌دهنده نگاه پیشگیرانه نظام قضایی در این منطقه برای کاهش نرخ جرم و پیشگیری از وقوع آن است.

علی‌محمدی تأکید کرد: استفاده از ظرفیت‌های صلح و سازش می‌تواند در کاهش اختلافات و مدیریت بهتر پرونده‌ها نقش مؤثری داشته باشد و این رویکرد باید در فرآیندهای قضایی مورد توجه قرار گیرد.

احقاق حق با محوریت رضایت و حقوق شهروندی

رئیس‌کل دادگستری لرستان در بخش پایانی بازدید خود، بر محوریت حقوق شهروندی در فرآیند رسیدگی‌ها تأکید کرد و گفت: هدف نهایی دستگاه قضایی، احقاق حق و اجرای عدالت است؛ اما اجرای عدالت زمانی معنا و شیرینی بیشتری می‌یابد که با رضایت خاطر مراجعان همراه باشد.

وی افزود: تأکید ما بر این است که شهروندان پس از مراجعه به مراجع قضایی، با احساس آرامش و اطمینان از رعایت حقوق خود، از مجتمع‌های قضایی خارج شوند.

علی‌محمدی خاطرنشان کرد: رعایت حقوق شهروندی و برخورد انسانی همکاران، رکن اصلی در پیاده‌سازی عدالت در استان است.