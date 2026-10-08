به گزارش خبرنگار مهر، سیدانور رشیدی ظهر پنجشنبه در مراسم تجلیل از کارکنان نمونه پلیس راهور کردستان اظهار کرد: مدیریت ترافیک سنندج نیازمند همکاری همه دستگاه‌های مرتبط است و حمل‌ونقل عمومی یکی از مؤلفه‌های اصلی در کاهش ترافیک به شمار می‌رود.

وی افزود: تعداد اتوبوس‌های شهری سنندج از ۱۸۶ دستگاه در سال ۱۳۹۱ به حدود ۲۰ دستگاه کاهش یافته و شهرداری برای جبران این کمبود، پیگیری تأمین حداقل ۱۰ دستگاه اتوبوس جدید را در دستور کار دارد.

شهردار سنندج ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۲۶ میلیارد تومان برای خرید ۱۶ دستگاه اتوبوس پرداخت شد، اما تنها پنج دستگاه تحویل شهرداری شده است.

رشیدی همچنین از اجرای پروژه‌های مختلف برای کاهش بار ترافیکی خبر داد و گفت: پروژه‌های بلوار اسلام‌آباد، تقاطع تکیه و چمن، کمربندی حسن‌آباد، جاده سلامت و تقاطع محمدی در همین راستا دنبال شده‌اند.

وی از برنامه‌ریزی برای اجرای شش پروژه تقاطع غیرهمسطح با اعتبار سه همت خبر داد و افزود: توافقات اولیه برای اجرای این پروژه‌ها با قرارگاه خاتم انجام شده است.

شهردار سنندج همچنین هوشمندسازی مدیریت ترافیک را ضروری دانست و گفت: ۱۷ دوربین ترافیکی در شهر فعال است و توسعه این سامانه‌ها برای کنترل سرعت، معاینه فنی و کاهش فشار کاری نیروهای پلیس دنبال می‌شود.

رشیدی تأکید کرد: ساماندهی ترافیک سنندج علاوه بر توسعه زیرساخت و حمل‌ونقل عمومی، به فرهنگ‌سازی و تصمیم‌گیری هماهنگ میان دستگاه‌های عضو شورای ترافیک نیاز دارد.