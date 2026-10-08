به گزارش خبرنگار مهر، جواد نظری پیش از ظهر پنجشنبه در آیین افتتاح کلینیک زخم مرکز آموزشی و درمانی آیت‌الله خوانساری اراک اظهار کرد: توسعه خدمات درمانی و ارتقای زیرساخت‌های بیمارستان آیت‌الله خوانساری با مشارکت خیرین سلامت و همراهی مجموعه دانشگاه علوم پزشکی دنبال می‌شود.

وی افزود: مراحل آماده‌سازی و تکمیل فازهای چهار و پنج بیمارستان آیت‌الله خوانساری در حال انجام است و با بهره‌برداری از این بخش‌ها، ظرفیت ارائه خدمات درمانی بیمارستان افزایش یافته و فعالیت‌های آن در شرایط استانداردتری ادامه خواهد یافت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک ادامه داد: در حوزه درمان سرطان نیز با همکاری پروفسور قوام‌زاده و برگزاری همایشی با محوریت روش‌های نوین درمان سرطان، زمینه برای رایزنی با اساتید برجسته این حوزه فراهم شد.

نظری تصریح کرد: در ادامه این پیگیری‌ها، طرحی از سوی دکتر حمیدیه، از متخصصان برجسته حوزه سرطان، ارائه شده که در صورت اجرایی شدن، می‌تواند به عنوان یک طرح ملی در حوزه درمان نوین سرطان در کشور مطرح شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های درمانی اراک در حوزه سرطان گفت: پس از بازدید متخصصان از بیمارستان آیت‌الله خوانساری، ظرفیت‌های موجود در اراک برای اجرای این طرح مورد تأکید قرار گرفت و تلاش می‌شود این ظرفیت‌ها در مسیر توسعه درمان‌های نوین سرطان به کار گرفته شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک همچنین نقش خیرین را در توسعه زیرساخت‌های سلامت استان مهم دانست و گفت: خیرین سلامت استان مرکزی طی سال‌های گذشته در اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه بیمارستان آیت‌الله خوانساری مشارکت مؤثری داشته‌اند و این همراهی نقش مهمی در ارتقای خدمات سلامت دارد.

نظری از پیگیری برگزاری مجمع خیرین سلامت در سطح ملی خبر داد و افزود: با توجه به ظرفیت و همدلی شکل‌گرفته میان خیرین سلامت استان مرکزی، پیشنهاد برگزاری این رویداد در سطح کشور مطرح شده و این موضوع با جدیت در حال پیگیری است.

وی تاکید کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، تلاش می‌شود مجمع خیرین سلامت در بهمن سال جاری در سطح ملی و با حضور مسئولان و خیرین برگزار شود.