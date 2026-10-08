به گزاش خبرنگار مهر، مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر ظهر پنجشنبه در این نشست بر اهمیت مدیریت صحیح تعیین کاربری اراضی در چارچوب آمایش سرزمین و رعایت ضوابط حریم شهرها تأکید کرد.

اصغر کشوریان اظهار کرد: در این نشست ۱۰ دستورکار مربوط به شهرهای بوشهر، دیلم، دشتستان، دشتی و تنگستان مورد بررسی قرار گرفت که طیفی از درخواست‌های صنعتی و کشاورزی در حریم و خارج از حریم شهرها را شامل می‌شد.

وی افزود: در حوزه شهر بوشهر، یک پرونده مربوط به تعیین کاربری صنعتی در خارج از محدوده و داخل حریم شهر چغادک بررسی شد و در شهر دیلم نیز درخواست احداث پیست موتورسواری در خارج از حریم شهر مورد بررسی قرار گرفت.

کشوریان ادامه داد: در شهرستان دشتستان چهار پرونده شامل طرح پرواربندی گوساله، طرح پرورش شترمرغ گوشتی خارج از محدوده و حریم شهر شبانکاره، طرح ذخیره‌سازی و نگهداری محصولات خارج از محدوده و حریم شهر کاکی و طرح نوار آبیاری پلی‌اتیلن خارج از محدوده و حریم شهر شبانکاره بررسی شد.

بررسی طرح پرورش میگو در تنگستان

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر خاطرنشان کرد: در شهرستان تنگستان نیز طرح پرورش میگوی متراکم در آب شور در اراضی روستای گاهی و خارج از حریم شهر دلوار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این نشست، موضوعات مرتبط با تعیین کاربری و احداث بنا با هدف رعایت ضوابط شهرسازی، مدیریت حریم شهرها و ایجاد هماهنگی میان طرح‌های توسعه‌ای و الزامات آمایش سرزمین بررسی شد.

هشتمین نشست کارگروه امور زیربنایی توسعه روستایی، عشایری، شهری، آمایش سرزمین و محیط زیست استان بوشهر با هدف بررسی درخواست‌های تعیین کاربری و احداث بنا در حریم و خارج از حریم شهرها برگزار شد.

این نشست به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و با حضور مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر، معاون شهرسازی و معماری، کارشناسان حوزه شهرسازی و سایر اعضای کارگروه در سالن شماره یک استانداری برگزار شد.