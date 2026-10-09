تربیت سیاسی نسل آینده ضرورتی که نباید مورد غفلت قرار گیرد

حجت‌الاسلام احسان‌الله برزگرپیشه در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک هفته فراجا به همه دلیرمردان نیروی انتظامی، اظهار کرد: از خداوند متعال برای همه نیروهای انتظامی سلامتی، عزت و توفیق روزافزون مسئلت دارم و آنچه مقام معظم رهبری درباره نیروی انتظامی فرمودند که امروز این نیرو نزد مردم امین است و به امانتداری شهره شده، نشان‌دهنده جایگاه مهم و اعتماد مردم به این مجموعه است.

وی افزود: همچنین روز جهانی کودک را تبریک می‌گویم؛ موضوعی که متأسفانه متناسب با وظیفه‌ای که در قبال کودکانمان داریم، به اندازه کافی مورد توجه قرار نمی‌گیرد و باید نسبت به مسئولیتی که خانواده‌ها و جامعه در قبال تربیت نسل آینده دارند، حساس باشیم.

توجه به حقوق فرزندان و نقش خانواده در تربیت

امام‌جمعه مهاباد خاطرنشان کرد: امیرالمؤمنین علی(ع) درباره حقوق فرزند بر پدر و مادر نکاتی را بیان کرده‌اند که از جمله آنها انتخاب نام نیک برای فرزند است؛ چراکه انسان‌ها در قیامت با نام خود مورد خطاب قرار می‌گیرند و بنابراین باید در انتخاب نام فرزندان دقت شود.

برزگرپیشه تصریح کرد: دومین وظیفه پدر و مادر، تربیت نیکوی فرزند و پرورش او با ادب است. تربیت ابعاد مختلفی دارد؛ یک بخش آن تربیت خانوادگی و بخش دیگر تربیت اجتماعی است و در عصر و زمان ما، تربیت سیاسی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

ضرورت آشنایی نسل آینده با تاریخ کشور

وی بیان کرد: نباید نسل‌های آینده نسبت به اتفاقاتی که در گذشته رخ داده بی‌تفاوت باشند و آنچه در مقابل چشم ما از جنگ، توطئه، خیانت، اغتشاش و تخریب گذشت، نباید از منظر نسل‌های بعدی دور بماند؛ فرزندان ما باید با تاریخ کشور آشنا شوند.

امام‌جمعه مهاباد ادامه داد: خداوند متعال در قرآن کریم برای توجه دادن مردم به عبرت‌های تاریخی، آنان را به سیر در زمین و مشاهده سرنوشت گذشتگان دعوت می‌کند تا ببینند بر پیشینیان چه گذشته و از اشتباهات آنان درس بگیرند و دوباره در همان مسیر قرار نگیرند.

بازخوانی خیانت‌های تاریخی قاجار و پهلوی

برزگرپیشه اضافه کرد: در بررسی تاریخ کشور نباید تنها به یک دوره توجه کرد؛ در دوره قاجار نیز خیانت‌ها و بی‌کفایتی‌هایی نسبت به کشور صورت گرفت و در دوره پهلوی نیز جنایت‌ها و خیانت‌های فراوانی انجام شد.

وی یادآور شد: برخی تلاش می‌کنند با مطرح کردن نام پهلوی، چهره این خاندان را تطهیر کنند، اما خیانت‌ها، جنایت‌ها و وابستگی آنان به بیگانگان، بخشی از واقعیت تاریخی کشور است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

نیروهای مدافع کشور؛ جان‌فدای مردم و نظام

امام‌جمعه مهاباد گفت: در حوادث گذشته، نیروهای وفادار به نظام و انقلاب از ارتش، نیروهای نظامی و انتظامی، بسیج و سپاه، مظلومانه مورد ضرب و جرح قرار گرفتند و به شهادت رسیدند، اما به سمت مردم تیراندازی نکردند؛ مگر در مواردی که با عناصر مسلح و افرادی که دست به قتل و اقدامات خشونت‌آمیز می‌زدند، مواجه بودند.

برزگرپیشه ادامه داد: مردم ایران جان‌فدای نظام و انقلاب هستند و ارتش، نیروهای نظامی و انتظامی و سایر نیروهای مدافع کشور نیز خود را جان‌فدای مردم، نظام و کشور می‌دانند؛ در حالی که در دوره حکومت پادشاهان گذشته، برای بقای حکومت، برخوردهای سختی با مردم صورت می‌گرفت.

وی خاطرنشان کرد: باید این واقعیت‌ها برای نسل آینده تبیین شود تا کودکان و نوجوانان بدانند امنیت، استقلال و عزت امروز کشور بدون ایستادگی مردم و فداکاری نیروهای مدافع کشور به دست نیامده است و آشنایی آنان با تاریخ و حوادث گذشته، بخشی از مسئولیت خانواده‌ها و جامعه است.