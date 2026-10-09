نوری: پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی در حال پیگیری است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی در نشست با تامین‌کنندگان کالاهای اساسی درباره مطالبات ارزی معوقه، اظهار کرد: موضوع مطالبات فعالان این حوزه از مسائل مهمی است که وزارت جهاد کشاورزی در یک سال گذشته به‌صورت جدی پیگیر آن بوده و برای حل آن از ظرفیت‌های مختلف دولت و دستگاه‌های مرتبط استفاده کرده است.

وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی مطالبات مورد تأیید را به‌صورت رسمی اعلام کرده و در جلسات و مکاتبات مختلف، راهکارهای لازم برای تعیین تکلیف و پرداخت این مطالبات را دنبال کرده است.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه حل این موضوع نیازمند همکاری مجموعه دستگاه‌های اقتصادی و مالی کشور است، تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان دستگاه متولی بخش کشاورزی، پیگیری‌های خود را با جدیت ادامه می‌دهد.

نوری تاکید کرد: با استفاده از ظرفیت‌های موجود، سازوکاری برای پرداخت مطالبات و حمایت از ادامه فعالیت تولیدکنندگان و واردکنندگان طراحی و اجرایی می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری وزارت جهاد کشاورزی، وی با اشاره به بررسی راهکارهای مختلف برای تسویه مطالبات گفت: موضوعاتی از جمله پرداخت مرحله‌ای و استفاده از ظرفیت تهاتر در حال بررسی و پیگیری است تا بتوان ضمن رعایت ضوابط قانونی، روند پرداخت مطالبات را تسریع کرد.

وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: در حمایت از تولیدکنندگان و پیگیری مطالبات واردکنندگان، حتی یک لحظه کوتاهی نمی‌کنیم. سیاست ما تعیین تکلیف مطالبات و تسهیل شرایط برای تداوم فعالیت تولیدی و تجاری است.