مسئولان برای کنترل گرانی و حفظ قدرت خرید مردم برنامه داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا علی‌اکبری در خطبه های نماز جمعه ماهنشان با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: پیام‌های رهبر معظم انقلاب از نعمت‌های الهی و رزق معنوی جامعه به شمار می‌رود و لازم است ابعاد مختلف این رهنمودها به‌درستی تبیین و در عرصه‌های مختلف اجرایی شود.

وی امنیت را یکی از مهم‌ترین نعمت‌های الهی دانست و افزود: امنیت اجتماعی، آرامش عمومی و فراهم شدن زمینه فعالیت‌های اقتصادی و فرهنگی، مرهون تلاش و مجاهدت نیروهایی است که برای حفظ نظم و امنیت کشور فعالیت می‌کنند.

خدمت نیروهای انتظامی مصداق جهاد فی‌سبیل‌الله است

امام جمعه ماهنشان با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر جایگاه و اهمیت فراجا، خاطرنشان کرد: نیروهای انتظامی در شرایط دشوار و گاه در گمنامی و مظلومیت، مسئولیت خطیر تأمین امنیت مردم را بر عهده دارند و جامعه قدردان تلاش‌ها و فداکاری‌های آنان است.

علی‌اکبری با بیان اینکه نقش فراجا در سال‌های اخیر برجسته‌تر شده و این مجموعه با تلاش دشمنان برای تضعیف مواجه بوده است، گفت: خدمت به مردم در مسیر تأمین امنیت، اقدامی ارزشمند و مصداق جهاد فی‌سبیل‌الله است.

وی بر ضرورت تقویت توانمندی‌های فراجا تأکید کرد و افزود: ارتقای توان نیروی انسانی، تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز، توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی باید در برنامه‌های تقویت این مجموعه مورد توجه قرار گیرد.

مقاومت و حفظ انسجام ملی در برابر فشارهای خارجی ضروری است

امام جمعه ماهنشان در ادامه با اشاره به تحولات منطقه‌ای و تقابل ایران با آمریکا و متحدان آن، اظهار کرد: کشور با شرایط پیچیده‌ای روبه‌رو است و گستردگی رویارویی‌ها در عرصه‌های مختلف، ضرورت حفظ آمادگی، هوشیاری و انسجام ملی را دوچندان می‌کند.

وی با اشاره به اهمیت موقعیت راهبردی ایران و تنگه هرمز در معادلات منطقه‌ای، افزود: در شرایطی که فشارهای خارجی با هدف تضعیف کشور اعمال می‌شود، مقاومت، صبر و ایستادگی از مؤلفه‌های مهم عبور از دشواری‌ها و دستیابی به اهداف ملی است.

علی‌اکبری با بیان اینکه تقابل‌های گسترده هزینه‌هایی برای کشور و مردم به همراه دارد، تصریح کرد: ملت ایران با حضور در صحنه، ایثار و تحمل دشواری‌ها، نقش مهمی در حفظ استقلال و عزت کشور ایفا می‌کند و تداوم این مسیر به همبستگی و استقامت ملی نیاز دارد.

وی با اشاره به تحولات مرتبط با حضور نظامی آمریکا در منطقه و عقب‌نشینی‌های مطرح‌شده از برخی پایگاه‌ها، این روند را از منظر راهبردی قابل توجه دانست و گفت: تغییرات در استقرار نیروهای نظامی می‌تواند بر معادلات امنیتی منطقه و ارزیابی میزان اثربخشی حضور نظامی آمریکا تأثیرگذار باشد.

امام جمعه ماهنشان با تأکید بر جایگاه عزت و کرامت در آموزه‌های دینی، خاطرنشان کرد: ملت ایران زندگی همراه با ذلت و خواری را نمی‌پذیرد و با اتکا به توان داخلی و ایستادگی در برابر فشارها، برای عبور از محدودیت‌ها و دستیابی به عزت و استقلال تلاش می‌کند.

علی‌اکبری با اشاره به تحولات یمن، بر نقش ایمان، اراده و انسجام در افزایش توان میدانی انصارالله تأکید کرد و گفت: توان سازمانی این جریان در برابر بازیگران متعدد منطقه‌ای، نشان‌دهنده اهمیت عوامل اعتقادی و روحیه ایثار در تحولات سیاسی و نظامی است.

وی افزود: موقعیت جغرافیایی یمن و قرار گرفتن آن در مجاورت مسیرهای مهم دریایی، موجب شده است تحولات این کشور بر امنیت دریایی، انتقال انرژی و معادلات منطقه‌ای تأثیرگذار باشد.

امام جمعه ماهنشان با بیان اینکه تحولات منطقه باید با توجه به ابعاد سیاسی، اقتصادی و امنیتی آن بررسی شود، اظهار کرد: موقعیت بازیگران منطقه‌ای در سال‌های اخیر دستخوش تغییر شده و این تحولات بر معادلات قدرت نیز اثر گذاشته است.

امام جمعه ماهنشان با اشاره به افزایش قیمت کالاها و خدمات و کاهش قدرت خرید مردم، خواستار اتخاذ سیاست‌های اقتصادی دقیق و پرهیز از تصمیم‌های غیرکارشناسی شد.

علی‌اکبری اظهار کرد: مردم با درک شرایط دشوار کشور، انتظار دارند مسئولان برای مدیریت گرانی و کاهش فشارهای اقتصادی، تصمیم‌هایی سنجیده و متناسب با واقعیت‌های جامعه اتخاذ کنند.

وی افزود: تجربه سیاست‌های اقتصادی سال‌های گذشته باید مورد توجه قرار گیرد و در موضوعاتی مانند ارز، تصمیم‌گیری‌ها بر پایه بررسی کارشناسی و ارزیابی پیامدها انجام شود تا از تحمیل هزینه‌های بیشتر به خانوارها جلوگیری شود.

امام جمعه ماهنشان با تأکید بر ضرورت حمایت از سطح زندگی مردم، خاطرنشان کرد: کنترل افزایش قیمت‌ها، حفظ قدرت خرید خانوارها و ایجاد چشم‌انداز روشن برای بهبود شرایط اقتصادی باید در شمار اولویت‌های مسئولان قرار گیرد.

علی‌اکبری با بیان اینکه احساس عدالت اجتماعی در افزایش اعتماد عمومی نقش مهمی دارد، گفت: مردم باید نتیجه پیگیری مطالبات خود را مشاهده کنند و مسئولان نیز با پاسخ‌گویی، شفافیت و اقدام مؤثر، اجازه ندهند احساس بی‌عدالتی یا بی‌نتیجه ماندن درخواست‌های عمومی در جامعه تقویت شود.

وی تأکید کرد: مدیریت مسائل اقتصادی صرفاً با بیان مشکلات محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند برنامه‌ریزی مستمر، تصمیم‌گیری درست و اقداماتی است که آثار آن در زندگی روزمره مردم نمایان باشد.

امام جمعه ماهنشان با هشدار درباره روند کاهش جمعیت کشور، اظهار کرد: کاهش شمار دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی، افت موالید، کاهش ازدواج‌ها، افزایش سن ازدواج و رشد جمعیت سالمند، نشانه‌هایی از یک مسئله مهم جمعیتی است که باید با نگاه بلندمدت مورد توجه قرار گیرد.

علی‌اکبری با اشاره به آمارهای مطرح‌شده درباره کاهش نزدیک به ۱۰۰ هزار نفری دانش‌آموزان پایه اول و افت سالانه حدود ۷ تا ۱۰ درصدی موالید، افزود: تداوم این روند می‌تواند در سال‌های آینده پیامدهای گسترده‌ای برای ساختار اجتماعی، اقتصادی و نیروی انسانی کشور به دنبال داشته باشد.

وی تصریح کرد: موضوع جمعیت نباید تنها به‌عنوان دغدغه‌ای در سطح دستگاه‌های دولتی مطرح شود، بلکه لازم است به گفتمانی عمومی و یکی از اولویت‌های ملی تبدیل شود.

امام جمعه ماهنشان با تأکید بر نقش رسانه‌ها، دانشگاهیان، نخبگان و متخصصان علوم اجتماعی و سلامت در آگاهی‌بخشی عمومی، گفت: جامعه باید نسبت به پیامدهای کاهش جمعیت و افزایش سالمندی آگاهی بیشتری پیدا کند و زمینه گفت‌وگوی تخصصی و عمومی درباره این مسئله فراهم شود.

علی‌اکبری تسهیل ازدواج و فرزندآوری و حمایت از خانواده‌ها را از الزامات بهبود شرایط جمعیتی دانست و افزود: رفع موانع اقتصادی پیش روی جوانان و فراهم کردن شرایط مناسب برای تشکیل خانواده باید به‌صورت جدی در دستور کار مسئولان قرار گیرد.

پیشگیری از بلایای طبیعی باید پیش از وقوع حادثه آغاز شود

امام جمعه ماهنشان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روز ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی در ۲۰ مهرماه، بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی و انجام اقدامات پیشگیرانه تأکید کرد.

وی اظهار کرد: پدیده‌های طبیعی بخشی از روندهای محیطی هستند، اما میزان خسارات ناشی از آنها به نحوه مدیریت، میزان آمادگی و اقدام به‌موقع دستگاه‌های مسئول بستگی دارد.

علی‌اکبری افزود: مسئولان باید با شناسایی نقاط آسیب‌پذیر، بررسی مخاطرات و برنامه‌ریزی پیش از وقوع حوادث، برای کاهش خسارات احتمالی اقدام کنند؛ چراکه پیشگیری و آمادگی به‌موقع می‌تواند از بروز بسیاری از مشکلات و آسیب‌ها جلوگیری کند.

وی با انتقاد از ترک فعل احتمالی برخی مسئولان و بی‌توجهی به منافع عمومی، خاطرنشان کرد: اگر وظایف قانونی به‌درستی انجام نشود و اقدامات ضروری به تأخیر بیفتد، پیامدهای مخاطرات طبیعی می‌تواند تشدید شود و خسارات بیشتری به مردم وارد کند.

امام جمعه ماهنشان از مسئولان استانی و شهرستانی خواست با بررسی دقیق شرایط، اتخاذ تدابیر لازم و انجام اقدامات به‌موقع، برای حفاظت از جان و مال مردم و کاهش خسارات ناشی از حوادث طبیعی تلاش کنند.

علی‌اکبری در بخش پایانی سخنان خود به مشکلات مردم ماهنشان در دسترسی به خدمات بانکی اشاره کرد و گفت: نبود برخی شعب بانکی از جمله بانک تجارت، بانک مسکن و بانک مهر ایران و محدود بودن خدمات برخی بانک‌ها به باجه، مشکلاتی را برای شهروندان این شهرستان ایجاد کرده است.

وی افزود: مردم ماهنشان برای انجام برخی امور بانکی و پیگیری یا دریافت تسهیلات، ناچارند به مرکز استان مراجعه کنند؛ موضوعی که علاوه بر تحمیل هزینه‌های رفت‌وآمد، وقت و انرژی آنان را نیز می‌گیرد.

امام جمعه ماهنشان با اشاره به محدودیت خدمات برخی باجه‌های بانکی از جمله بانک‌های ملت و سپه، اظهار کرد: دسترسی مناسب به خدمات بانکی از نیازهای ضروری مردم است و شهروندان مناطق کمتر برخوردار نباید برای انجام امور معمول بانکی یا پیگیری تسهیلات با دشواری‌های مضاعف مواجه شوند.

علی‌اکبری از مسئولان بانکی و دستگاه‌های مرتبط خواست با بررسی وضعیت خدمات‌رسانی در شهرستان ماهنشان، برای رفع کمبودها و تسهیل دسترسی مردم به خدمات مورد نیاز اقدام کنند.

وی تأکید کرد: انتظار می‌رود مسئولان با توجه ویژه به شرایط مردم این شهرستان، زمینه استقرار خدمات بانکی مورد نیاز و ارتقای سطح خدمات موجود را فراهم کنند تا شهروندان برای انجام امور ضروری خود مجبور به سفر به مرکز استان نباشند.