حفظ وحدت و اعتماد ملی اولویت اصلی آحاد مردم باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حبیب الله شعبانی موثقی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه همدان با تاکید بر لزوم رعایت تقوای الهی در تمامی شئون زندگی تقوا در دوران غیبت را به معنای توجه به جانشینان برحق انبیا و ائمه معصومین(ع) و حرکت بر مدار ولایت دانست و با اشاره به جریان تاریخی بنی‌اسرائیل و انحرافات پس از حضرت موسی(ع)، اظهار کرد: قصه‌های قرآنی تنها روایت‌های تاریخی متوقف و راکد نیستند بلکه درس‌هایی برای جامعه امروز ما دارند چنانکه در دوران حضرت موسی(ع) جریان سامری و گوساله‌پرستی موجب انحراف مردم شد جامعه امروز ما نیز در معرض گرفتار شدن در انحرافات و گوساله پرستی‌های مدرن قرار دارد.

وی با بیان اینکه شکل و نوع گوساله‌ها در هر زمان متفاوت است، گفت: گوساله لزوما یک تندیس طلا نیست بلکه جریانات انحرافی و قدرت‌های باطل که در جامعه سر و صدا ایجاد می‌کنند اما حقیقت و واقعیت ندارند نیز مصداق گوساله سامری هستند و در روایات نیز آمده است که برخی از امت اسلام در ظاهر مسلمان اما در باطن گرفتار محبت گوساله سامری خواهند شد.

نماینده ولی فقیه در استان همدان با تاکید بر جایگاه والای امیرالمومنین(ع) به حدیث منزلت اشاره کرد و افزود: در روایات فراوانی وجود نازنین حضرت علی(ع) با حضرت هارون(ع) مقایسه شده است و همانطور که هارون در غیاب موسی(ع) جانشین بر حق بود و مورد هجمه، تهمت و عزلت‌نشینی قرار گرفت در امت اسلامی نیز جریان انحراف باعث شد امیرالمومنین(ع) کنار گذاشته شوند و امت به سمت بنی‌امیه و شجره خبیثه سوق پیدا کنند.

وی ادامه داد: پیامبر گرامی اسلام(ص) در احادیث متعدد از جمله حدیث منزلت فرمودند که نسبت علی(ع) به ایشان همانند نسبت هارون به موسی(ع) است و طبق این روایات خداوند متعال خواسته پیامبر(ص) را در برقراری ولایت مومنین، وصایت، شجاعت و استمرار نسل نبوت از طریق فرزندان حضرت علی(ع) مستجاب کرد.

آیت الله شعبانی موثقی تصریح کرد: همان‌گونه که انبیا بنی‌اسرائیل بعد از حضرت موسی(ع) از فرزندان هارون بودند در اسلام نیز امامت و وصایت از طریق فرزندان امیرالمومنین(ع) استمرار یافت و نام‌گذاری امام حسن(ع) و امام حسین(ع) نیز که ترجمه عربی نام فرزندان هارون شبّر و شبیر است نشان دهنده همین پیوند الهی در استمرار امامت است.

وی خاطرنشان کرد: تاریخ اسلام شاهد عزلت نشینی اهل‌بیت(ع) بود به‌گونه‌ای که ائمه معصومین(ع) حتی از امامت جماعت در مساجد نیز محروم شدند و امت اسلام به جای پیروی از جانشینان برحق به سمت جریانات باطل و بنی‌امیه کشیده شدند.

امام جمعه همدان با اشاره به مقایسه‌ای در مناقب آل‌ابی‌طالب، گفت: همان‌طور که حضرت موسی(ع) برای دختران شعیب سقایی کرد امیرالمومنین(ع) نیز در قیامت ساقی مومنان خواهند بود؛ حقیقتی که نشان‌دهنده جایگاه رفیع ولایت در نجات بخشی امت است.

وی در ادامه با تاکید بر لزوم رعایت تقوای الهی در دوران غیبت ضمن مقایسه تاریخی دوران مشروطیت با شرایط کنونی کشور، تصریح کرد: برخلاف ۱۲۰ سال پیش که جامعه در برابر انحرافات سکوت می‌کرد ملت امروز ایران با بصیرت و شجاعت به یک «امت جان‌فدا» تبدیل شده است.

آیت الله شعبانی موثقی فلسفه تجمعات عبادی-سیاسی نماز جمعه را دستیابی به تقوای الهی دانست و اظهار کرد: تقوا در عصر غیبت به معنای حرکت در مسیر جانشینان برحق و عمل به تکالیف الهی با تکیه بر ولایت است.

ملت ایران با صلابت در میدان حضور دارد

وی با اشاره به عبرت‌های دوران مشروطیت گفت: در آن زمان مجتهد برجسته و عادلی همچون شهید شیخ فضل‌الله نوری در برابر انحرافات جریان مشروطه ایستادگی کرد اما جامعه تهران که مذهبی و متدین بود و به دلیل فضای رعب و وحشتی که توسط برخی عناصر غرب‌گرا و اراذل مسلح ایجاد شده بود جرئت نکرد در برابر اعدام این مرجع بزرگ قیام کند.

نماینده ولی فقیه در استان همدان افزود: امروز شرایط کاملا متفاوت است چراکه ملت ایران به برکت مکتب امام راحل(ره) و هدایت‌های رهبر معظم انقلاب به ملتی متفاوت و مقاوم تبدیل شده است که نه تنها از تهدیدات نظامی و موشکی نمی‌هراسد بلکه با صلابت در میدان حضور می‌یابد.

وی با قدردانی از رزمایش «جان‌فدا» که در سطح کشور برگزار شد، تصریح کرد: حضور ده‌ها میلیونی مردم در این مراسم نشان‌دهنده تربیت جامعه‌ای با صلابت است و امروز مردم نه تنها خود مدیریت اجتماعی را بر عهده گرفته‌اند بلکه مسئولان را نیز به سمت مقاومت و مطالبه‌گری سوق می‌دهند و اگر امروز جمهوری اسلامی به عنوان قدرت اول یا چهارم دنیا مطرح می‌شود مرهون اراده و ایستادگی این ملت بزرگ است.

آیت الله شعبانی موثقی با تحلیل شرایط جنگی کنونی گفت: سران آمریکا و رژیم صهیونیستی برای بقای خود در قدرت نیازمند جنایت و نسل‌کشی و ایجاد تنش هستند و دشمنان با علم به اینکه موفقیت‌شان در اختلافات داخلی ما است در حال ورود به جنگ شناختی علیه ملت ایران هستند و در ماه‌های پیش‌رو هوشیاری، حفظ وحدت و اعتماد ملی باید به عنوان یک اولویت اصلی مورد توجه آحاد مردم باشد.

امام جمعه همدان در بخش دیگری از سخنان خود از تلاش‌های سازمان بازرسی کل کشور و استان همدان تقدیر کرد و افزود: سامانه ۱۳۶ سازمان بازرسی فرصت مناسبی برای نظارت بر تخلفات اداری است و پیگیری‌های مجدانه در این زمینه به خوبی در حال انجام است.

وی در پایان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید همدانی با ابراز تاثر از بیماری حضرت آیت‌الله‌العظمی نوری همدانی از خداوند متعال برای این عالم گرانقدر و تمامی بیماران شفای عاجل مسئلت کرد.