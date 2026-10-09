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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۸

همدلی از دیاربکر ترکیه تا ایران؛ دوچرخه سواران ترکیه راهی میناب شدند

همدلی از دیاربکر ترکیه تا ایران؛ دوچرخه سواران ترکیه راهی میناب شدند

ارومیه - جمعی از کاروان همدلی دوچرخه سواران ترکیه به خانواده شهدای میناب، از مرز رازی خوی وارد ایران شدند.

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کد مطلب 6972434

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