https://mehrnews.com/x3dgYB ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۸ کد مطلب 6972434 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۸ همدلی از دیاربکر ترکیه تا ایران؛ دوچرخه سواران ترکیه راهی میناب شدند ارومیه - جمعی از کاروان همدلی دوچرخه سواران ترکیه به خانواده شهدای میناب، از مرز رازی خوی وارد ایران شدند. دریافت 28 MB کد مطلب 6972434 کپی شد مطالب مرتبط امنیت کشور حاصل فداکاری نیروهای جانبرکف است کاروان دوچرخه سواران ترکیهای «مقاومت شهدای میناب» وارد ایران شد معاون وزیر دادگستری: نقض حقوق بینالملل در جنگ علیه ایران آشکار است برچسبها میناب.هرمزگان ترکیه شهرستان خوی
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