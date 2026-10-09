به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اکبر منصوری ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته رزن با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم اظهار کرد: در بررسی علل افزایش قیمت‌ها باید میان گرانی‌های ناشی از شرایط خاص اقتصادی و افزایش قیمت‌هایی که بر اثر ضعف مدیریت، نبود نظارت کافی و سودجویی برخی افراد ایجاد می‌شود تفاوت قائل شد.

وی با تاکید بر ضرورت نظارت جدی بر بازار افزود: نمی‌توان همه مشکلات و افزایش قیمت‌ها را به جنگ و تحریم نسبت داد چراکه بخشی از این وضعیت به عملکرد دستگاه‌های مسئول، ضعف نظارت بر روند قیمت‌گذاری و برخورد نکردن مؤثر با متخلفان مربوط می‌شود.

امام جمعه رزن با بیان اینکه فشارهای اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده است بر ضرورت ورود جدی دستگاه‌های نظارتی و قضایی برای مقابله با گران‌فروشی و سودجویی تاکید کرد و خواستار برخورد قاطع با متخلفانی شد که از شرایط موجود برای افزایش غیرمنطقی قیمت کالاهای ضروری استفاده می‌کنند.

حجت الاسلام منصوری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت تربیت دینی و معنوی دانش‌آموزان، نقش خانواده‌ها را در شکل‌گیری باورها و ارزش‌های اخلاقی نسل نوجوان مهم دانست و بر ضرورت همراهی خانواده‌ها و مدارس در این زمینه تاکید کرد.

وی همچنین از حضور دانش‌آموزان در نماز جمعه قدردانی و بر اهمیت فراهم کردن زمینه ارتباط بیشتر نسل نوجوان با مسجد و برنامه‌های دینی تاکید کرد.

امام جمعه رزن در ادامه با قدردانی از حضور مردم، سپاه و بسیج در رزمایش «جان‌فدا» این حضور را مورد توجه قرار داد و با اشاره به آموزه‌های قرآنی بر نقش ایمان، اراده و استقامت در تقویت جبهه حق و ایستادگی در برابر جبهه باطل تاکید کرد.