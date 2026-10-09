به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا جلال مرادی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با تأکید بر ضرورت رعایت اخلاق در برخوردهای اجتماعی، خواستار پرهیز از تعمیم خطای افراد به مجموعه‌های اجتماعی شد و اظهار کرد: قضاوت درباره افراد باید با رعایت انصاف و حفظ حرمت دیگران صورت گیرد و نباید اعتبار یک قشر به دلیل رفتار یک فرد زیر سؤال برود.

وی با اشاره به انتشار برخی مطالب و شایعات درباره پرونده‌ای که روند رسیدگی قضایی آن در جریان است، افزود: اگر فردی مرتکب خطا شود، نمی‌توان رفتار او را به تمام همکاران و اعضای جامعه‌ای که به آن تعلق دارد، نسبت داد؛ چراکه چنین رویکردی به دور از انصاف است و می‌تواند موجب هتک حرمت افراد و مجموعه‌های اجتماعی شود.

امام جمعه دیواندره با اشاره به جایگاه فرهنگی، علمی و ورزشی این شهرستان تصریح کرد: دیواندره از ظرفیت‌های ارزشمند علمی، فرهنگی، ادبی و ورزشی برخوردار است و حفظ اعتبار و حرمت مردم و نخبگان این منطقه، مسئولیتی همگانی به شمار می‌رود.

ماموستا مرادی ضمن قدردانی از ورود به‌موقع اعضای شورای تأمین و دستگاه قضایی به موضوع مطرح‌شده، خواستار رسیدگی دقیق و قانونی به پرونده شد و تأکید کرد: انتظار مردم این است که دستگاه قضایی با رعایت قانون و عدالت، موضوع را بررسی و تصمیم مقتضی را اتخاذ کند.

ضرورت رعایت اخلاق در معاشرت‌های اجتماعی

وی در ادامه خطبه‌های نماز جمعه، موضوع معاشرت اجتماعی از دیدگاه اسلام را مورد توجه قرار داد و گفت: آموزه‌های دینی بر رعایت احترام متقابل، توجه به حقوق دیگران و فراهم کردن زمینه حضور و مشارکت همه افراد در جمع تأکید دارند.

امام جمعه دیواندره با اشاره به آیه ۱۱ سوره مجادله خاطرنشان کرد: در فرهنگ اسلامی، باز کردن جا برای دیگران در مجالس و رعایت حال افراد، از جمله آدابی است که به تقویت روابط اجتماعی کمک می‌کند و نشان‌دهنده توجه انسان به حقوق و جایگاه دیگران است.

ماموستا مرادی، شنیدن سخنان دیگران را از دیگر اصول مهم معاشرت دانست و افزود: در سیره پیامبر اکرم(ص)، گوش سپردن به سخنان مردم و برخورد مناسب با مراجعه‌کنندگان جایگاه ویژه‌ای داشت و این رفتار باید الگویی برای مسئولان و افرادی باشد که با مردم ارتباط دارند.

وی ادامه داد: شنیدن سخنان دیگران به معنای پذیرفتن بی‌چون‌وچرای تمام گفته‌ها نیست، بلکه افراد باید با سعه‌صدر به حرف‌های دیگران گوش دهند و در صورت نیاز، درباره درستی مطالب تحقیق و بررسی کنند.

بدگمانی؛ عاملی برای سردی روابط اجتماعی

امام جمعه دیواندره با اشاره به آثار منفی بدگمانی در جامعه بیان کرد: سوءظن می‌تواند روابط میان افراد را تضعیف کند و مانع رعایت حقوق متقابل شود؛ ازاین‌رو، اسلام پیروان خود را به پرهیز از قضاوت‌های بی‌اساس و تقویت حسن‌ظن دعوت کرده است.

ماموستا مرادی با استناد به آیه ۱۲ سوره حجرات اظهار کرد: انسان مؤمن باید از بسیاری از گمان‌ها دوری کند و بدون دلیل درباره دیگران قضاوت نکند؛ زیرا بدگمانی ممکن است زمینه تضییع حقوق افراد و دور شدن اعضای جامعه از یکدیگر را فراهم سازد.

وی با بیان اینکه خوش‌بینی به دیگران به معنای ساده‌لوحی یا نادیده گرفتن واقعیت‌ها نیست، افزود: مؤمن باید ضمن برخورداری از هوشیاری و دقت در رفتار خود، از اتهام‌زنی و بدگویی پرهیز کند و در مواجهه با مسائل، راه بررسی منصفانه را در پیش بگیرد.

امام جمعه دیواندره همچنین اصلاح گفتار و رفتار، پرهیز از غیبت و دوری از موقعیت‌هایی را که زمینه سوءبرداشت و بدگمانی را فراهم می‌کنند، از راهکارهای تقویت اعتماد اجتماعی دانست.

خوش‌رفتاری و تواضع، پایه‌های ارتباط سالم

ماموستا مرادی با تأکید بر نقش اخلاق نیکو در تحکیم پیوندهای اجتماعی گفت: خوش‌رویی، آرامش در برخورد، پرهیز از تندی و احترام به دیگران از ویژگی‌هایی است که می‌تواند زمینه گسترش محبت و کاهش تنش در جامعه را فراهم کند.

وی تواضع و فروتنی را از دیگر اصول مهم معاشرت اسلامی برشمرد و افزود: انسان نباید خود را برتر از دیگران بداند؛ بلکه باید با احترام به شخصیت افراد، زمینه تعامل سازنده و همدلی بیشتر را فراهم کند.

امام جمعه دیواندره با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم و سیره پیامبر اکرم(ص) خاطرنشان کرد: فروتنی در برابر دیگران نه‌تنها موجب حفظ حرمت و کرامت انسان‌ها می‌شود، بلکه در آموزه‌های دینی از عوامل رشد معنوی و برخورداری از جایگاه والاتر نزد خداوند به شمار می‌رود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اهمیت رعایت اصول ارتباطی در زندگی روزمره، بر ضرورت توجه به شیوه صحیح گفت‌وگو و رفتار در جمع تأکید کرد.

ماموستا مرادی، پرهیز از قطع کردن سخن دیگران، توجه به صحبت‌های مخاطب، استفاده از واژه‌های مؤدبانه، قدردانی از دیگران و خودداری از غیبت را از جمله رفتارهایی دانست که در شکل‌گیری روابط سالم اجتماعی نقش دارند.

وی همچنین با تأکید بر نقش خانواده در تربیت نسل آینده اظهار کرد: والدین باید آداب حضور در اجتماع را از دوران کودکی به فرزندان خود آموزش دهند تا احترام به دیگران، رعایت نوبت در گفت‌وگو، عذرخواهی هنگام ایجاد مزاحمت و استفاده از کلمات مناسب به بخشی از رفتار روزمره آنان تبدیل شود.

امام جمعه دیواندره با اشاره به ضرورت رعایت ادب در ارتباطات روزمره افزود: توجه نکردن به تلفن همراه هنگام گفت‌وگو با دیگران، پرهیز از واکنش‌های تحقیرآمیز و رعایت احترام در مکان‌های عمومی، از جمله نکاتی است که می‌تواند کیفیت ارتباطات اجتماعی را بهبود ببخشد.

ماموستا مرادی در پایان خطبه‌های نماز جمعه، برای سلامتی و طول عمر باعزت رهبر انقلاب و خدمتگزاران اسلام، رفع مشکلات نیازمندان، شفای بیماران و برخورداری مردم از امنیت، آسایش و فراوانی نعمت دعا کرد.