انصاری رامندی: ارتقای اعتماد مردم به پلیس باید مورد توجه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین انصاری رامندی در خطبه‌های نماز جمعه شهر دانسفهان که در مسجد جامع این شهر اقامه شد، با اشاره به هفته نیروی انتظامی، این مناسبت را به کارکنان انتظامی و خانواده‌های آنان تبریک گفت و از خدمات و تلاش‌های این مجموعه قدردانی کرد.

وی با بیان اینکه نیروی انتظامی با جانفشانی و رشادت در عرصه‌های مختلف برای تأمین آرامش و امنیت مردم تلاش می‌کند، اظهار کرد: مردم ایران قدردان زحمات و مجاهدت‌های نیروهای انتظامی هستند.

امام‌جمعه دانسفهان با تأکید بر ضرورت پایبندی پلیس به تأمین امنیت اجتماعی افزود: تقویت ارتباط و پیوند میان پلیس و مردم باید مورد توجه قرار گیرد و سرمایه اعتماد عمومی به نیروی انتظامی بیش از پیش ارتقا یابد.

انصاری رامندی همچنین با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری به مناسبت هفته نیروی انتظامی، بر اهمیت خدمات این نیرو در عرصه تأمین امنیت و مقابله با دشمنان تأکید کرد.



