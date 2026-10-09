حفظ وحدت در برابر دشمنان ضرورتی انکار ناپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا محمدی ظهر جمعه در خطبه‌های این هفته نماز جمعه نهاوند با اشاره به مناسبت‌های پیش رو روز جهانی پست را به تلاشگران این عرصه تبریک گفت و افزود: حافظ از شخصیت‌های برجسته و کم‌نظیر عرصه ادبیات فارسی و معارف دینی و بخش قابل توجهی از اشعار او متاثر از معارف قرآن کریم و روایات اسلامی است و همین پیوند عمیق میان ادبیات و آموزه‌های دینی موجب شده آثار این شاعر بزرگ قرن‌ها منشا خیر و برکت فرهنگی و معنوی باشد.

وی در ادامه با اشاره به روز ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی بر ضرورت برنامه‌ریزی، پیشگیری و مدیریت حوادثی همچون سیل و زلزله تاکید کرد و گفت: کشور ما در بخش‌هایی از مناطق خود در معرض حوادث طبیعی قرار دارد و عقل، تدبیر و توانایی‌هایی که خداوند به انسان عطا کرده است باید در مسیر کاهش خسارت‌ها، پیشگیری از بحران‌ها و مدیریت صحیح این حوادث به کار گرفته شود.

امام جمعه نهاوند همچنین با اشاره به ضرورت مناسب‌سازی محیط‌های شهری و اداری برای سالمندان و افراد دارای معلولیت، خاطرنشان کرد: سالمندان سرمایه‌های ارزشمند جامعه و برخوردار از جایگاه و احترام ویژه هستند و باید شرایطی فراهم شود که این عزیزان بتوانند بدون دشواری از خدمات اداری و اجتماعی بهره‌مند شوند.

وی افزود: برخی سالمندان و افراد دارای محدودیت‌های حرکتی برای مراجعه به ادارات و عبور از پله‌ها با مشکلات جدی مواجه هستند و انتظار می‌رود مسئولان با مناسب‌سازی ساختمان‌ها و محیط‌های اداری توجه بیشتری به حقوق و نیازهای این قشر داشته باشند.

حجت الاسلام محمدی در ادامه به روز جهانی استاندارد اشاره کرد و استاندارد سازی را از الزامات ارتقای کیفیت کالاها و خدمات دانست و افزود: نظارت دقیق بر تولیدات و خدمات، زمینه‌ساز افزایش کیفیت، حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و بهبود زندگی روزمره مردم خواهد بود

جنگ‌های تحمیلی دشمن با هدف تضعیف و براندازی نظام اسلامی

وی با اشاره به تقابل مستمر دشمنان با جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب تاکنون، اظهار کرد: دشمنان در طول ۴۷ سال گذشته با هدف بازگرداندن سلطه خود بر ایران شیوه‌های مختلفی از فشار، فتنه، آشوب و جنگ نظامی را به کار گرفته‌اند.

امام جمعه نهاوند با اشاره به جنگ تحمیلی هشت‌ساله، جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه این رویارویی‌ها را در کنار فتنه‌ها و اغتشاشات در چارچوب تلاش دشمنان برای تضعیف و براندازی نظام اسلامی ارزیابی کرد و افزود: آمریکا و رژیم صهیونیستی در راس جریان‌هایی قرار دارند که در پی تضعیف استقلال ایران و بازگرداندن سلطه خود بر کشور هستند.

وی با بیان اینکه این تقابل‌ها در اهداف کلان خود اشتراک دارند، تصریح کرد: هدف اصلی دشمن براندازی نظام اسلامی، وادار کردن کشور به تسلیم و تغییر ماهیت انقلابی آن است و در صورتی که نتوانند به این اهداف دست یابند تلاش می‌کنند با تحریف آرمان‌ها و تغییر محتوای انقلاب مسیر حرکت کشور را از اهداف اصلی آن منحرف کنند.

حجت الاسلام محمدی با اشاره به عوامل مشترک مقاومت ملت ایران در برابر تهدیدها، اظهار کرد: نخستین عامل، مدیریت و هدایت انقلاب اسلامی در دوران امام راحل و تداوم مسیر آن در دوران رهبری انقلاب است؛ مدیریتی که در شرایط دشوار و طوفان‌های سیاسی و نظامی کشور را از بحران‌های بزرگ عبور داده است.

وی دومین عامل را ایثار و جان‌فشانی رزمندگان اسلام دانست و افزود: در دوران دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از ارتش و سپاه با فداکاری و پایمردی از کشور و آرمان‌های انقلاب دفاع کرده‌اند.

امام جمعه نهاوند با یادآوری فرمان تاریخی امام خمینی(ره) برای شکستن حصر آبادان و نقش ایشان در هدایت عملیات‌های دفاع مقدس، خاطرنشان کرد: رزمندگان اسلام با تکیه بر ایمان، شجاعت و اطاعت از فرماندهی بارها ناممکن‌ها را ممکن کردند و در سخت‌ترین شرایط در میدان حضور یافتند.

وی سومین عامل مقاومت را پشتیبانی همه‌جانبه مردم از جبهه‌ها دانست و گفت: ملت ایران در دوران دفاع مقدس با کمک‌های مالی و تدارکاتی، تامین نیازهای رزمندگان و اعزام فرزندان خود به جبهه‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در دفاع از کشور ایفا کردند و این روحیه در جنگ‌های اخیر نیز در قالب حمایت مردمی از مدافعان کشور و جبهه مقاومت تداوم داشته است.

حجت الاسلام محمدی در ادامه وحدت و انسجام ملی را از مهم‌ترین عوامل اقتدار جمهوری اسلامی ایران برشمرد و تاکید کرد: با وجود تفاوت دیدگاه‌ها و اختلاف سلیقه‌ها حفظ وحدت در برابر دشمنان ضرورتی انکارناپذیر است.

هشدار درباره تفرقه‌افکنی و ضرورت حفظ انسجام ملی

وی با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد شکاف میان مردم و مسئولان اظهار کرد: دشمن هنگامی که در دستیابی به اهداف خود ناکام می‌ماند می‌کوشد از اختلافات داخلی، فضاسازی رسانه‌ای، اتهام‌زنی و سو استفاده از نارضایتی‌ها برای تضعیف کشور بهره‌برداری کند.

امام جمعه نهاوند افزود: بخشی از انتقادهای مردم نسبت به عملکرد مسئولان و مسائل اقتصادی ممکن است وارد باشد اما باید مراقب بود که این انتقادها به ابزاری برای گسترش اختلافات و تقویت جریان‌های ضدانقلاب تبدیل نشود.

حجت الاسلام محمدی تصریح کرد: قرآن کریم به روشنی هشدار می‌دهد که اختلاف و نزاع موجب سستی و از بین رفتن اقتدار جامعه می‌شود و هرگاه وحدت ملی آسیب ببیند، دشمن فرصت نفوذ و ضربه زدن پیدا می‌کند.

وی با تاکید بر ضرورت هوشیاری مردم در شرایط حساس کنونی گفت: ملت ایران با بصیرت و آگاهی اهداف دشمن را به‌خوبی درک کرده و با حفظ اتحاد و انسجام مانع تحقق بسیاری از نقشه‌های آنها شده است و باید این سرمایه ارزشمند را حفظ کنیم تا دشمن به لطف خداوند در ادامه مسیر نیز ناکام بماند.

امام جمعه نهاوند در ادامه ضمن قدردانی از حضور و همراهی مسئولانی که در کنار مردم بوده‌اند بر ضرورت حضور موثرتر مدیران در میان مردم تاکید کرد و گفت: خدمت به این ملت وظیفه‌ای دینی، انقلابی، اخلاقی و سازمانی است و هیچ مسئولی نباید خدمت‌رسانی به مردم را به‌عنوان امتیاز یا منتی بر آنها تلقی کند.

وی با اشاره به حضور مردم در صحنه‌های مختلف و حمایت آنها از کشور و نظام اسلامی افزود: مردم در شرایط دشوار نیز میدان را رها نکرده‌اند و شایسته است مسئولان نیز با تمام توان در کنار مردم باشند و از مشکلات و مطالباتشان غافل نشوند.

حجت الاسلام محمدی همچنین با اشاره به تاکیدات مطرح شده درباره استمرار حضور مردم در صحنه، خاطرنشان کرد: حضور آگاهانه و وحدت‌بخش مردم یکی از عوامل مهم تقویت اقتدار کشور است و مسئولان نیز باید با حضور مسئولانه و خدمت صادقانه اعتماد عمومی را تقویت کنند.

وی در ادامه با تاکید بر ضرورت ساماندهی وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم این موضوع را یکی از مهم‌ترین مطالبات جامعه دانست و خواستار اقدام جدی قوای سه‌گانه برای رفع مشکلات اقتصادی شد و خطاب به مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: نمایندگان باید با بررسی دقیق مشکلات موجود خلاها و نواقص قانونی را شناسایی کنند و در صورت نیاز قوانین لازم را برای بهبود وضعیت معیشتی مردم اصلاح یا تصویب کنند.

امام جمعه نهاوند خطاب به قوه مجریه نیز بر اجرای دقیق قوانین تاکید کرد و گفت: قوانین باید به‌درستی اجرا شوند و هیچ دستگاه یا مسئولی نباید از اجرای قانون عدول کند و اگر قانونی دارای اشکال است باید از مسیر قانونی برای اصلاح آن اقدام شود.

وی همچنین خواستار ارزیابی عملکرد مدیران و برخورد مدیریتی با کم‌کاری‌ها شد و افزود: مسئولانی که در انجام وظایف خود کوتاهی می‌کنند و عملکرد آنها در تشدید مشکلات مردم موثر است باید مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند.

حجت الاسلام محمدی با اشاره به افزایش قیمت ارز و فشارهای اقتصادی بر خانوارها خواستار اقدام موثر مسئولان برای مهار نوسانات بازار و ساماندهی اقتصاد شد و با انتقاد از انتشار برخی پیش‌بینی‌ها درباره جهش‌های قریب‌الوقوع قیمت ارز بر ضرورت بررسی دقیق عوامل موثر بر نوسانات بازار تاکید کرد و گفت: مسئولان باید با شفافیت، نظارت موثر و سیاست‌گذاری صحیح، از شکل‌گیری انتظارات تورمی و تشدید نگرانی‌های مردم جلوگیری کنند.

وی با اشاره به ضرورت مقابله با فساد اقتصادی از قوه قضائیه خواست با مفسدان اقتصادی، اخلالگران بازار و افرادی که با سوءاستفاده از شرایط موجود موجب افزایش فشار بر مردم می‌شوند، قاطعانه برخورد کند و تصریح کرد: انتظار مردم از دستگاه قضایی این است که بدون تبعیض با پرونده‌های فساد اقتصادی رسیدگی جدی شود و با افرادی که از موقعیت خود برای آسیب زدن به اقتصاد کشور و تضییع حقوق مردم استفاده می‌کنند، برخورد قانونی صورت گیرد.

امام جمعه نهاوند با بیان اینکه کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد، خاطرنشان کرد: همان‌گونه که در برابر تهدیدهای نظامی به آمادگی و آرایش دفاعی نیاز داریم در عرصه اقتصاد نیز باید متناسب با شرایط موجود سیاست‌ها و سازوکارهای موثر برای مقابله با فشارها، اخلالگری‌ها و سو استفاده‌های اقتصادی طراحی و اجرا شود.

وی با اشاره به برنامه اعلام‌شده برای تثبیت قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی و احتمال افزایش این تعداد به ۱۵ قلم، اظهار کرد: در صورت اجرای صحیح و پایدار این برنامه می‌توان امیدوار بود که بخشی از نگرانی خانواده‌ها درباره هزینه‌های روزمره زندگی کاهش یابد.

حجت الاسلام محمدی با تاکید بر ضرورت جلوگیری از شایعه‌پراکنی و فضاسازی علیه برنامه‌های حمایتی افزود: هر طرح اقتصادی باید با نظارت دقیق، تامین کافی کالاها، شفافیت در اجرا و ارزیابی مستمر همراه باشد تا منافع آن به صورت واقعی به مردم برسد.