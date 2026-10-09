باقرزاده: مردم ایران از آینده خود دست نخواهند کشید

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر باقرزاده در نشست نمایندگان جوان اتحادیه بین‌المجالس جهانی(IPU) که در آروشای تانزانیا در حال برگزاری است با تأکید بر اینکه جوانان، آینده جهان را رقم می‌زنند، اظهار کرد: من امروز از طرف نسلی سخن می‌گویم که می‌خواهد زندگی کند، بیاموزد، ورزش کند، خانواده تشکیل دهد و آینده‌ای بهتر بسازد.

نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین پایه‌های حکمرانی مطلوب، شنیدن صدای مردم است، افزود: امروز در این نشست، صدای جوانان ایران هستم و پرسش‌های آنان را درباره حقوق بشر، امنیت، توسعه و آینده نسل جوان مطرح می‌کنم.

باقرزاده با اشاره به حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به مراکز غیرنظامی در ایران، تصریح کرد: هنگامی که بیمارستان‌ها، مراکز امدادی و هلال‌ احمر، دانشگاه‌ها و زیرساخت‌های حیاتی کشور مورد حمله قرار می‌گیرند و مردم با تحریم دارو و تجهیزات پزشکی مواجه هستند، این پرسش مطرح می‌شود که جایگاه حقوق بشر کجاست؟

وی ادامه داد: چگونه می‌توان از توانمندسازی جوامع سخن گفت، در حالی که زیرساخت‌های متعلق به مردم و آینده جوانان هدف حمله قرار می‌گیرند؟ چگونه می‌توان از فرصت‌های برابر برای جوانان صحبت کرد، وقتی امید یک بیمار برای ادامه زندگی به خطر می‌افتد، آینده علم و دانش یک نسل آسیب می‌بیند و حق یک ملت برای توسعه و پیشرفت با تهدید مواجه می‌شود؟

نماینده جوان ایران در این نشست با طرح این پرسش که «آیا این همان جهانی است که قرار است برای نسل آینده بسازیم؟»، بر ضرورت توجه جامعه جهانی به پیامدهای انسانی و توسعه‌ای حملات به زیرساخت‌های غیرنظامی تأکید کرد.

باقرزاده در ادامه با انتقاد از اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: این حملات را نمی‌توان صرفاً اشتباه محاسباتی یا خطای انسانی نامید. به گفته وی، گزارش‌های حقیقت‌یاب نیز نشان داده‌اند که این اقدامات عمدی و هدفمند بوده و امنیت، کرامت انسانی، حق حیات مردم ایران و مسیر توسعه و پیشرفت کشور را هدف قرار داده‌اند.

وی در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر ایستادگی مردم ایران در برابر بی‌عدالتی اظهار کرد: از این تریبون، صدای جوانان و مردم ایران را با صدای بلند اعلام می‌کنم؛ ما از آینده خود دست نخواهیم کشید و در برابر بی‌عدالتی سکوت نخواهیم کرد.

عضو هیات پارلمانی ایران در پایان خاطرنشان کرد: ما هرگز تسلیم نخواهیم شد و تا احقاق حقوق ملت غیور ایران، پاسداشت یاد شهدا و تحقق آنچه حق ملت ایران می‌دانیم، ایستادگی خواهیم کرد. جوانان ایران به آینده کشور پایبند هستند.

شایان ذکر است، منوچهر متکی رئیس شورای اجرایی IPU در مجلس، عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم تهران در رأس هیأت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران متشکل از عبدالحسین روح الامینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده مردم تهران، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم تنکابن، علی اصغر باقرزاده عضو کمیسیون بهداشت و نماینده مردم بابلسر و فتح الله توسلی سخنگوی کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس برای شرکت در صدوپنجاه‌وسومین اجلاس IPU به آروشای تانزانیا اعزام شده اند.