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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۴

امام‌جمعه بزمان: مشارکت مردم، کلید حل مسائل و پیشرفت شهر است

امام‌جمعه بزمان: مشارکت مردم، کلید حل مسائل و پیشرفت شهر است

بزمان- امام جمعه بزمان با اشاره به ضرورت همکاری مردم در مسیر آبادانی بزمان، خواستار تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری، امید و مشارکت اجتماعی برای پاسخ‌گویی بهتر به نیازهای شهروندان شد.

به گزارش خبرنگا مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد عباسی ارشد در خطبه‌های نمازجمعه بزمان با تأکید بر رعایت تقوای الهی و پایبندی به اخلاق اسلامی، وحدت و همبستگی مردم را از عوامل مهم مواجهه با مسائل روز جامعه عنوان کرد.

امام‌جمعه بزمان با اشاره به جایگاه نمازجمعه در جامعه اسلامی اظهار کرد: نمازجمعه علاوه بر یک آیین عبادی، فرصتی برای تقویت پیوندهای اجتماعی، ترویج فرهنگ اسلامی و آگاهی‌بخشی درباره مسائل روز جامعه است و می‌تواند زمینه‌ساز افزایش همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی باشد.

وی با تأکید بر نقش مشارکت مردم در توسعه و آبادانی شهر افزود: پیشرفت بزمان و بهبود شرایط زندگی شهروندان، به تقویت روحیه امید، افزایش آگاهی و همکاری مردم در مسیر خدمت‌رسانی و رسیدگی به نیازهای جامعه نیاز دارد.

عباسی ارشد خاطرنشان کرد: حفظ وحدت و همبستگی اجتماعی و تقویت احساس مسئولیت در میان مردم می‌تواند زمینه همکاری بیشتر برای حل مسائل شهر و حرکت در مسیر پیشرفت و آبادانی را فراهم کند.

کد مطلب 6972597

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