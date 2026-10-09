به گزارش خبرنگا مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد عباسی ارشد در خطبه‌های نمازجمعه بزمان با تأکید بر رعایت تقوای الهی و پایبندی به اخلاق اسلامی، وحدت و همبستگی مردم را از عوامل مهم مواجهه با مسائل روز جامعه عنوان کرد.

امام‌جمعه بزمان با اشاره به جایگاه نمازجمعه در جامعه اسلامی اظهار کرد: نمازجمعه علاوه بر یک آیین عبادی، فرصتی برای تقویت پیوندهای اجتماعی، ترویج فرهنگ اسلامی و آگاهی‌بخشی درباره مسائل روز جامعه است و می‌تواند زمینه‌ساز افزایش همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی باشد.

وی با تأکید بر نقش مشارکت مردم در توسعه و آبادانی شهر افزود: پیشرفت بزمان و بهبود شرایط زندگی شهروندان، به تقویت روحیه امید، افزایش آگاهی و همکاری مردم در مسیر خدمت‌رسانی و رسیدگی به نیازهای جامعه نیاز دارد.

عباسی ارشد خاطرنشان کرد: حفظ وحدت و همبستگی اجتماعی و تقویت احساس مسئولیت در میان مردم می‌تواند زمینه همکاری بیشتر برای حل مسائل شهر و حرکت در مسیر پیشرفت و آبادانی را فراهم کند.