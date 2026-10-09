تنگه هرمز خط قرمز ایران در صیانت از منافع ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام قاسم شهریاری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بیرجند با اشاره به نوسانات بازار ارز، بر ضرورت شناسایی عوامل نابسامانی بازار و برخورد عادلانه و بدون اغماض با متخلفان تأکید کرد.

وی با اشاره به اظهارات مطرح‌شده درباره معاملات ارزی عمدی و صوری، خواستار بررسی دقیق علل افزایش نرخ ارز و جلوگیری از تکرار تجربه‌های ناموفق اقتصادی شد و گفت: تصمیم‌های اقتصادی باید با در نظر گرفتن منافع ملی و شرایط معیشتی مردم اتخاذ شوند.

امام جمعه موقت بیرجند همچنین با اشاره به طرح واگذاری ۱۰ هزار دلار به جوانان ۱۸ ساله، از نمایندگان مجلس خواست ابعاد اقتصادی، امنیتی و فرهنگی این موضوع را بررسی کنند.

شهریاری با تأکید بر ضرورت شفاف‌سازی درباره اهداف و پیامدهای چنین تصمیم‌هایی افزود: کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی، فرهنگی و اقتصادی مجلس باید ضرورت و توجیه کارشناسی این سیاست را بررسی کنند و مسئولان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز درباره آثار آن پاسخگو باشند.

وی با بیان اینکه اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر نباید قربانی تصمیم‌های اقتصادی شوند، تصریح کرد: حمایت از مستضعفان باید در اولویت سیاست‌گذاری‌ها قرار گیرد و مسئولان دلایل تصمیم‌های خود را به‌صورت شفاف برای مردم بیان کنند.

تنگه هرمز؛ خط مقدم حفاظت از منافع ملی

امام جمعه موقت بیرجند در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از نیروهای دریایی سپاه و ارتش، دریا را یکی از خطوط مقدم مقابله با دشمن دانست و گفت: نیروهای دریایی کشور با تمام توان از مرزهای آبی و منافع ملی ایران حفاظت می‌کنند.

شهریاری با تأکید بر ضرورت حفظ اقتدار دفاعی کشور افزود: توان هسته‌ای، قدرت موشکی، صیانت از تنگه هرمز، حمایت از مظلومان، استقلال کشور و حفظ تمامیت ارضی از اصولی است که باید با جدیت از آنها پاسداری شود.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز در تأمین انرژی جهان اظهار کرد: امنیت این گذرگاه با منافع ملی ایران ارتباط مستقیم دارد و حفاظت از آن نیازمند هوشیاری و آمادگی نیروهای مسلح است.

امام جمعه موقت بیرجند همچنین با گرامیداشت یاد شهدای نیروی دریایی، از جمله شهید نادر مهدوی و شهید سرلشکر علیرضا تنگسیری، از مجاهدت نیروهای دریایی کشور در دفاع از ایران قدردانی کرد.

وی در واکنش به ادعاهای برخی مقام‌های آمریکایی درباره تضعیف توان دریایی ایران، این ادعاها را مغایر با واقعیت‌های میدانی مورد اشاره خود دانست و بر اهمیت حفظ توان دفاعی کشور تأکید کرد.

دعوت از مردم برای حضور در رزمایش «جان‌فدا»

شهریاری در ادامه با اشاره به برگزاری رزمایش «جان‌فدا» در نقاط مختلف کشور، از مردم خراسان جنوبی خواست در این برنامه که به گفته وی ۱۹ مهرماه برگزار می‌شود، حضور گسترده داشته باشند.

وی با اشاره به حضور مردم در صحنه طی بیش از ۲۰۰ شبانه‌روز گذشته گفت: مشارکت مردم در این برنامه می‌تواند بار دیگر همراهی آنان با کشور و نظام را نشان دهد.

امام جمعه موقت بیرجند با اشاره به هفته ملی کودک، بر ضرورت توجه خانواده‌ها به نیازهای جسمی، روانی، عاطفی و اجتماعی کودکان تأکید کرد.

شهریاری با بیان اینکه بازی و تحرک از نیازهای طبیعی دوران کودکی است، اظهار کرد: والدین نباید تلفن همراه و فضای دیجیتال را جایگزین فعالیت‌های متناسب با سن فرزندان خود کنند.

وی با اشاره به دیدگاه اندیشمندان مسلمان درباره اهمیت بازی در رشد کودکان افزود: بازی به تقویت توانایی‌های ذهنی، سلامت جسم و روان و رشد استعدادهای کودکان کمک می‌کند.

امام جمعه موقت بیرجند هشدار داد: استفاده بی‌رویه از تلفن همراه و فضای دیجیتال می‌تواند فرصت مشارکت اجتماعی کودکان را کاهش دهد و زمینه انزوا و افسردگی آنان را فراهم کند؛ ازاین‌رو خانواده‌ها باید نظارت بیشتری بر نحوه استفاده فرزندان از این ابزارها داشته باشند.

ضرورت مناسب‌سازی خدمات برای نابینایان

شهریاری با گرامیداشت روز جهانی نابینایان، بر ضرورت فراهم‌کردن زیرساخت‌های لازم برای حضور مؤثر افراد نابینا و کم‌بینا در جامعه تأکید کرد.

وی گفت: افراد دارای آسیب بینایی مانند دیگر شهروندان از حقوق اجتماعی برخوردارند و دستگاه‌های مسئول باید دسترسی مناسب آنان به خدمات عمومی و فرصت‌های مشارکت اجتماعی را فراهم کنند.

وی همچنین با گرامیداشت روز بزرگداشت حافظ، این شاعر نامدار را از چهره‌های تأثیرگذار فرهنگ و ادب فارسی دانست و با اشاره به پیوند اندیشه‌های عرفانی و قرآنی در اشعار او، بر جایگاه قرآن در اندیشه حافظ تأکید کرد.

امام جمعه موقت بیرجند در ادامه با گرامیداشت روز جهانی پست و روز جهانی استاندارد، بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات پستی، افزایش سرعت و دقت در خدمت‌رسانی و رعایت ضوابط استاندارد در تولید کالاها و ارائه خدمات تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به روز جهانی کاهش آثار بلایای طبیعی، رعایت مقررات ایمنی، تقویت پدافند غیرعامل و ارتقای آمادگی دستگاه‌های مسئول در مدیریت بحران را در کاهش خسارات حوادث ضروری دانست.

تأکید بر تقویت زیرساخت‌های آموزشی خراسان جنوبی

شهریاری با قدردانی از حضور وزیر آموزش و پرورش در خراسان جنوبی، توجه مسئولان ملی به ظرفیت‌ها و نیازهای آموزشی استان را ضروری دانست.

وی با اشاره به موفقیت دانش‌آموزان استان در کنکور سراسری و المپیادهای علمی اظهار کرد: این موفقیت‌ها بیانگر ظرفیت علمی دانش‌آموزان خراسان جنوبی است و باید با تقویت زیرساخت‌ها و امکانات آموزشی، زمینه شکوفایی بیشتر استعدادهای آنان فراهم شود.

امام جمعه موقت بیرجند همچنین از خیران مدرسه‌ساز قدردانی کرد و خواستار توجه بیشتر وزارت آموزش و پرورش به مطالبات مردم مناطق غربی استان شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت سالروز شهادت آیت‌الله عطاءالله اشرفی اصفهانی، پنجمین شهید محراب، بر ضرورت پاسداشت آرمان‌های شهدای انقلاب تأکید کرد.

شهریاری در پایان با اشاره به ضرورت مقابله با آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی، این مسئولیت را وظیفه مشترک خانواده‌ها، نهادهای فرهنگی و دستگاه‌های مسئول دانست و خواستار همکاری بیشتر برای تقویت بنیان‌های فرهنگی جامعه شد.