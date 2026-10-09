امام جمعه بناب: سرمایه مردم باید به سمت تولید و اشتغال هدایت شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدباقر سیدی در خطبه‌های نماز جمعه بناب با انتقاد از افزایش مداوم نرخ ارز اظهار کرد: در شرایطی که وزیر خزانه‌داری آمریکا از مداخله در بازار ارز ایران سخن گفته است، مشخص نیست چرا سیاست‌های مرکز مبادله ارزی بانک مرکزی نیز به افزایش نرخ ارز دامن می‌زند.

امام جمعه بناب با انتقاد از افزایش پی‌درپی نرخ ارز در مرکز مبادله، سکوت دستگاه‌های نظارتی در برابر این روند را مورد پرسش قرار داد و خواستار بررسی عملکرد مسئولان مرتبط شد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان بناب با تأکید بر ضرورت ورود نهادهای نظارتی به بازار ارز گفت: مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه باید به وظایف نظارتی خود عمل کنند و عملکرد سیاست‌گذاران ارزی را مورد بررسی قرار دهند.

وی با انتقاد از سیاست‌هایی که به گفته او مردم را به خرید طلا و ارز سوق می‌دهد، افزود: به جای آنکه سرمایه‌های مردم در مسیر تولید و اشتغال به کار گرفته شود، شرایط به‌گونه‌ای پیش می‌رود که افراد برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به سمت خرید طلا و ارز تشویق می‌شوند.

نماینده مردم آذربایجان‌شرقی در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به افزایش قیمت کالاها در بازار، هرگونه سیاستی را که موجب سوق یافتن سرمایه‌های مردم به بازارهای غیرمولد شود، به زیان تولید و اشتغال دانست.

تأکید بر پرهیز از اختلاف و دودستگی

آیت‌الله سیدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به همراهی برخی کشورهای همسایه با آمریکا در اعمال محدودیت‌های هوایی علیه ایران، این رویکرد را نشانه تبعیت دولت‌های مذکور از سیاست‌های واشنگتن توصیف کرد.

وی با اشاره به توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران در مقابله با توطئه‌های دشمنان اظهار کرد: در شرایط حساس کنونی، یکی از مهم‌ترین ضرورت‌ها، پرهیز از اختلاف و دودستگی در داخل کشور است و باید از اقداماتی که به تضعیف انسجام ملی منجر می‌شود، اجتناب کرد.