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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۲۵

شخصیت های فرهنگی استانها در دانشگاهها معرفی شوند

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه مازندران با اشاره به وجود نخبگان و مشاهیر فراوان در استان اظهار داشت: شخصیت های فرهنگی استانها در دانشگاهها بیشتر معرفی شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد احمدپور بعد از ظهر چهارشنبه در همایش ملی امیر پازواری در ساری با بیان اینکه معرفی عالمان، هنرمندان و شاعران ملی و بومی که ستارگان آسمان فرهنگ و تمدن ایران عزیز هستند، وظیفه ای فرهنگی و ملی تمام مجامع دانشگاهی است اظهار داشت: بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری احترام گذاشتن به شخصیت های علمی و فرهنگی احترام گذاشتن به علم و فرهنگ است.

سرپرست دانشگاه مازندران گفت: دانشگاه مازندران با همکاری متولیان علمی و پژوهشی و فرهنگی کشور و استان، برگزاری همایش هایی را برای معرفی نخبگان، جزو سیاست های راهبردی خود ساخته است، برای انجام چنین رسالتی دانشگاه مازندران با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران دومین همایش ملی امیر پازواری را برگزار کرد.

احمدپور در خصوص جایگاه امیر خاطر نشان کرد: امیر پازواری یکی از شاعران برجسته ی گویش طبری است که با رسوخ و نفوذ در فرهنگ این سرزمین  به طرح افکاری پرداخت که جزء دغدغه های شاعران ملی است.

وی افزود: امیر پازواری با انعکاس زندگی کارگران، کشاورزان و طبقه ای متوسط جامعه توانست شعر خود را صدای رسای طبقات و قشرهای جامعه کند.

سرپرست دانشگاه مازندران ادامه داد: امیر پازواری هر چند به زندگی اجتماعی مردم عادی نظر کرد از احساسات و عواطف پاک و ناب آنان نیز سخن گفت چنان که موضوع عشق یکی از برجسته ترین عواطف شعر وی شده است و گویی امیر با این برجسته سازی عشق می خواست زندگی را به کام مردم شیرین کند و خشونت های جامعه را بکاهد.

کد مطلب 1271054

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