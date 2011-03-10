شخصیت های فرهنگی استانها در دانشگاهها معرفی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد احمدپور در همایش ملی امیر پازواری در ساری با بیان اینکه معرفی عالمان، هنرمندان و شاعران ملی و بومی که ستارگان آسمان فرهنگ و تمدن ایران عزیز هستند، وظیفه ای فرهنگی و ملی تمام مجامع دانشگاهی است اظهار داشت: بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری احترام گذاشتن به شخصیت های علمی و فرهنگی احترام گذاشتن به علم و فرهنگ است.

سرپرست دانشگاه مازندران گفت: دانشگاه مازندران با همکاری متولیان علمی و پژوهشی و فرهنگی کشور و استان، برگزاری همایش هایی را برای معرفی نخبگان، جزو سیاست های راهبردی خود ساخته است، برای انجام چنین رسالتی دانشگاه مازندران با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران دومین همایش ملی امیر پازواری را برگزار کرد.

احمدپور در خصوص جایگاه امیر خاطر نشان کرد: امیر پازواری یکی از شاعران برجسته ی گویش طبری است که با رسوخ و نفوذ در فرهنگ این سرزمین به طرح افکاری پرداخت که جزء دغدغه های شاعران ملی است.

وی افزود: امیر پازواری با انعکاس زندگی کارگران، کشاورزان و طبقه ای متوسط جامعه توانست شعر خود را صدای رسای طبقات و قشرهای جامعه کند.

سرپرست دانشگاه مازندران ادامه داد: امیر پازواری هر چند به زندگی اجتماعی مردم عادی نظر کرد از احساسات و عواطف پاک و ناب آنان نیز سخن گفت چنان که موضوع عشق یکی از برجسته ترین عواطف شعر وی شده است و گویی امیر با این برجسته سازی عشق می خواست زندگی را به کام مردم شیرین کند و خشونت های جامعه را بکاهد.

