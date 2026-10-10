صدور حکم بدوی برای ۳۰ پرونده انضباطی دانشجویان؛ حکم اخراجی نداشتیم

سید ظفرالله کلانتری رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت پرونده‌های انضباطی دانشجویان مرتبط با ناآرامی های سال گذشته توضیح داد: در بهمن و اسفندماه ۱۴۰۴ ناآرامی‌هایی در دانشگاه صورت گرفت و متأسفانه شرایط به‌گونه‌ای پیش رفت که فرصتی برای بررسی این تخلفات نداشتیم.

وی با تأکید بر تفکیک میان فضای انتقادی و رفتارهای قانون‌گریزانه افزود: ما می‌توانیم فضاهایی در دانشگاه داشته باشیم که دانشجو بتواند صحبت‌هایش را آزادانه مطرح کند؛ فضاهای تعریف‌شده و قانونمند برای انتقادات سازنده و عالمانه که در یک محیط کاملاً متعادل، اساتید و دانشجویان بتوانند با هم تبادل نظر داشته باشند. اما فعالیت‌هایی که به صورت غیرقانونی، بدون مجوز و با هنجارشکنی اتفاق می‌افتد، در آیین‌نامه انضباطی دانشجویان تعریف شده است و ما موظف بودیم این موارد را بررسی کنیم.

رویکرد تربیتی و استقلال شوراهای انضباطی

کلانتری با بیان اینکه پس از بازگشت فضای دانشگاه به شرایط تعادل، رسیدگی‌ها آغاز شد، گفت: بعد از اینکه شرایط دانشگاه به یک مقدار تعادل رسید، دانشجویان فراخوانده شدند و از آن‌ها توضیح خواسته شد.

وی افزود: شوراهای انضباطی، شوراهای مستقلی هستند؛ به این معنا که اعمال نظری در این شوراها اتفاق نمی‌افتد. این شوراها متشکل از اساتید، نماینده دانشجویی و فردی است که به صورت حقوقی اطلاع دارد و بر اساس آیین‌نامه و مستندات حکم می‌دهد. اگر مستنداتی نباشد، شورای انضباطی نمی‌تواند حکمی صادر کند.

برای ۳۰ پرونده انضباطی حکم بدوی صادر شد

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان در خصوص آمار بررسی‌ها تصریح کرد: چیزی نزدیک به حدود ۵۰ پرونده در شورای انضباطی بررسی شده که برای تعداد نزدیک به ۳۰ پرونده، احکام بدوی با درجات مختلف صادر شده است. دقت داشته باشید که ماکسیمم حکمی که داشتیم، دو ترم محرومیت از تحصیل بوده و به‌هیچ‌وجه حکم اخراج برای دانشجویی نداشتیم.

در مواردی حکم صادر شده اما به‌صورت تعلیق درآمده است

وی با اشاره به رویکرد تربیتی کمیته‌ها اظهار داشت: رویکرد کمیته‌های انضباطی علاوه بر رسیدگی به تخلفات، یک رویکرد تربیتی هم دارد. در جاهایی که دانشجو متوجه تخلفش می‌شود و درک می‌کند که می‌تواند مطالباتش را از مسیرهای قانونی و تعریف‌شده جلو ببرد، تخفیف‌هایی اعمال می‌شود. حتی در مواردی حکم صادر شده اما به‌صورت تعلیق درآمده است؛ این کار کمک می‌کند دانشجو علاوه بر اینکه حکم را دریافت کرده، بتواند فعالیت تحصیلی‌اش را ادامه دهد.

نمی‌توانیم نسبت به هنجارشکنی‌هایی که اتفاق افتاده بی‌تفاوت باشیم

کلانتری در ادامه تأکید کرد: با این حال، ما نمی‌توانیم نسبت به هنجارشکنی‌هایی که اتفاق افتاده بی‌تفاوت باشیم، چرا که جامعه دانشگاهی باید خود الگوی جامعه بیرون از دانشگاه باشد و قانون باید بر محیط دانشگاه حاکم باشد.

برنامه برای بازگشایی فضای گفتگو

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان در پایان با اشاره به برنامه‌های آتی برای بهبود فضای دانشگاه خاطرنشان کرد: از همان ابتدای مسئولیتم (حدود ۱۰ ماه پیش) که دانشگاه با بحران‌ها و ناآرامی‌ها مواجه بود، جزو برنامه‌های ما بود که بستر لازم برای گفتگو و تبادل‌نظر سازنده را در دانشکده‌ها فراهم کنیم که متأسفانه آن حوادث مانع شد. اما اکنون این بستر را شروع کرده‌ایم و اولین جلسه آن با اساتید است که دعوت شده‌اند تا در یک نشست گفتگو و تبادل‌نظر داشته باشند. امیدوارم این شرایط به صورت پایدار ادامه یابد و فضای دانشگاه ضمن حفظ ماهیت علمی و آموزشی، به فضایی برای گفتگو، تضارب آرا و اثرگذاری بر جامعه تبدیل شود.