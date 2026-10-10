دو ایرانی در ترکیب منتخب جام بانک اسلامی امارات

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال الوصل روز پنج شنبه ۱۶ مهر و در جام بانک اسلامی ابوظبی رو در روی تیم خورفکان قرار گرفت که این بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود الوصل خاتمه یافت. مهدی طارمی مهاجم ایرانی الوصل در این بازی موفق شد گل اول تیمش را در دقیقه ۷۷ به ثمر برساند. در دیگر بازی مهم هم تیم های العین و الاتحاد کلبا به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید. در این دیدار هم سامان قدوس بازیکن ایرانی الاتحاد کلبا در دقیقه ۲+ ۴۵ موفق شد گل اول تیمش را وارد دروازه حریف کند.

رسانه عربی «۳۶۵scores» در گزارشی به معرفی تیم منتخب هفته سوم رقابت‌های جام بانک اسلامی ابوظبی امارات پرداخت که نام مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم الوصل و سامان قدوس بازیکن ایرانی الاتحاد کلبا در بین بازیکنان برتر این هفته دیده می‌شود.

بر اساس انتخاب این رسانه، علی خصیف از الجزیره دروازه‌بان تیم منتخب هفته سوم است. در خط دفاع، ماتیاس از عجمان، سفیان بوفتینی از الوصل و لیاندرینیو از الشارجه حضور دارند.

بنیامین تیتی از الاتحاد کلبا، ابراهیم دیارا از الوحده، کوین آگودیلو از النصر و محمد جمعه المنصوری از شباب‌الاهلی چهار بازیکن خط میانی این تیم منتخب هستند.

در خط حمله نیز سامان قدوس از الاتحاد کلبا، مهدی طارمی از الوصل و وسلی از النصر انتخاب شده‌اند.

همچنین روی ویتوریا، سرمربی الوصل، به‌عنوان مربی برتر هفته سوم این رقابت‌ها معرفی شد.