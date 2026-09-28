به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در دومین بازی دوستانه خود در فیفادی جاری شامگاه سه شنبه ۷ مهر و از ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تهران به مصاف تیم ملی روسیه می رود. این بازی پنجمین دیدار رو در روی دو تیم خواهد بود.
سایت روسی «sport-express» در رابطه با این بازی نوشت: تیمهای ملی فوتبال روسیه و ایران در چارچوب اردوی آمادهسازی پاییزه، یک دیدار دوستانه برگزار خواهند کرد. در آخرین ردهبندی رسمی فیفا ایران در جایگاه بیستودوم و روسیه در رتبه سیوپنجم قرار دارند.
این مسابقه در ورزشگاه «آک بارس آرنا» در شهر کازان جمهوری تاتارستان، برگزار میشود. این ورزشگاه بهطور منظم میزبان رویدادهای بزرگ ورزشی است. مراسم افتتاحیه و اختتامیه بیستوهفتمین یونیورسیاد تابستانی جهان، مراسم افتتاحیه مسابقات جهانی مهارتهای حرفهای ۲۰۱۹ و همچنین مسابقات جهانی ورزشهای آبی فینا در سال ۲۰۱۵، دیدارهای جام کنفدراسیونهای ۲۰۱۷ و مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ در این ورزشگاه برگزار شده است. این ورزشگاه همچنین ورزشگاه خانگی روبین کازان در لیگ برتر روسیه است.
برای پیش از آغاز مسابقه، برنامههای متنوعی در نظر گرفته شده است. گروه موسیقی «کورنی» در صحنه اصلی جشنواره هواداران اجرا خواهد داشت. همچنین در داخل ورزشگاه «آک بارس آرنا» مراسم افتتاحیه ویژهای با حضور گروه «راسا» برگزار میشود و سرود ملی روسیه نیز بهصورت زنده اجرا خواهد شد.
در محوطه ورزشگاه، الکساندر سامدوف و رومن پاولیوچنکو در برنامه عکس و امضای یادگاری با هواداران شرکت میکنند. همچنین دیمیتری سیچف و دیمیتری سننیکوف در یک بازی فوتبال با هواداران به میدان خواهند رفت. برای کودکان و بزرگسالان نیز برنامههایی مانند نقاشی روی صورت و فعالیتهای سرگرمکننده دیگر در نظر گرفته شده است.
والری کارپین (سرمربی تیم ملی روسیه) تقریباً تمام بازیکنان اصلی تیم ملی روسیه را برای این اردوی آمادهسازی دعوت کرده است. بازیکنانی که در باشگاههای خارج از روسیه بازی میکنند نیز در فهرست حضور دارند؛ از جمله ماتوی سافونوف از پاریسنژرمن، الکساندر گولوفین از موناکو، الکسی باتراکوف از گالاتاسرای و الکسی میرانچوک از آتلانتا یونایتد.
در فهرست تیم ملی ایران بازیکنانی از لیگ داخلی و لیگهای خارجی حضور دارند. مهدی طارمی، مهاجم سابق پورتو، اینتر و المپیاکوس نیز همراه تیم ملی ایران به کازان سفر کرده است. طارمی در دیدارهای انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ موفق به ثبت ۱۰ گل و ۷ پاس گل شده است.
رامین رضاییان نیز در فهرست تیم ملی ایران قرار دارد؛ بازیکنی که در جام جهانی ۲۰۲۶ به چهرهای شناختهشده تبدیل شد. رضاییان در سه مسابقه این رقابتها به میدان رفت، دو گل به ثمر رساند و یک پاس گل داد. او در دیدارهای ایران برابر نیوزیلند و مصر نیز بهعنوان بهترین بازیکن مسابقه انتخاب شد.
تیمهای ملی روسیه و ایران تاکنون چهار بار برابر یکدیگر قرار گرفتهاند. هر تیم یک پیروزی به دست آورده و دو مسابقه نیز با تساوی به پایان رسیده است. تمام این دیدارها دوستانه بوده و دو تیم تاکنون در یک تورنمنت رسمی مقابل هم قرار نگرفتهاند.
بلیت این مسابقه فقط از طریق سایت رسمی شریک فدراسیون فوتبال روسیه قابل خریداری است و قیمت بلیتها از ۵۰۰ تا ۳۰۰۰ روبل (اگر قیمت هر روبل ۲۸۰۰ تومان در نظر بگیریم، از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تا ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان) تعیین شده است. پیش از این رسانه های روسی خبر داده بودند که تنها ۵ هزار بلیت از این بازی باقی مانده است.
کودکان نیز بدون توجه به سن، برای ورود به ورزشگاه باید بلیت داشته باشند. برای کودکان پنج ساله و کوچکتر، بلیت جداگانه رایگان صادر میشود. این کودکان باید همراه یکی از بستگان نزدیک خود وارد ورزشگاه شوند و صندلی اختصاصی برای آنها در نظر گرفته نمیشود.
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