به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد حسن‌زاده صبح شنبه، با اشاره به نام‌گذاری روز ملی مدیریت بحران در تقویم رسمی کشور اظهار کرد: این روز برای نخستین بار با ابتکار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، در تقویم رسمی نام‌گذاری شده است تا زمینه توجه بیشتر به موضوع مدیریت بحران، شناخت مخاطرات و ارتقای آمادگی عمومی فراهم شود.

وی با بیان اینکه مدیریت بحران حوزه‌ای چندوجهی، پیچیده و گسترده است، افزود: مدیریت بحران صرفاً به زمان وقوع حادثه محدود نمی‌شود، بلکه مراحل پیش از بحران، حین بحران و پس از آن را در بر می‌گیرد و هر یک از این مراحل به برنامه‌ریزی، هماهنگی و مشارکت مجموعه‌ای از عوامل نیاز دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با اشاره به قانون مدیریت بحران کشور مصوب سال ۱۳۹۸ تصریح کرد: بر اساس این قانون، همه دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های مختلف جامعه در مدیریت بحران مسئولیت دارند و نقش‌آفرینی در این حوزه تنها به نهادهای تخصصی محدود نیست؛ بلکه شهروندان نیز در محیط زندگی، محل کار و جامعه مسئولیت‌هایی بر عهده دارند.

حسن‌زاده ادامه داد: پس از تصویب قانون مدیریت بحران، چارچوب و نقشه راه این حوزه در کشور مشخص شد، اما در سال‌های گذشته برنامه‌های مرتبط با ایمنی و کاهش مخاطرات، از جمله مانورهای زلزله در مدارس، برنامه‌های ایمنی و آتش‌نشانی و مناسبت‌های مرتبط با کاهش بلایای طبیعی، عمدتاً به‌صورت پراکنده برگزار می‌شد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به گستردگی موضوع مدیریت بحران و تنوع مخاطرات، سازمان مدیریت بحران کشور به این جمع‌بندی رسید که تعیین یک روز مشخص در تقویم رسمی می‌تواند به افزایش توجه عمومی، انسجام برنامه‌ها و تقویت فرهنگ آمادگی در جامعه کمک کند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با اشاره به تنوع مخاطرات در کشور و استان گفت: مدیریت بحران تنها به زلزله محدود نیست و مخاطرات متعددی را شامل می‌شود که شناخت آن‌ها و آموزش نحوه مواجهه با حوادث، از الزامات اساسی برای کاهش آسیب‌هاست.

حسن‌زاده با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای روز ملی مدیریت بحران افزود: برای این مناسبت، برنامه‌های سه‌روزه‌ای در نظر گرفته شده است که بر شناخت مخاطرات و آموزش عمومی، ارتقای آمادگی و اجرای تمرین‌ها و پاسخ به‌موقع به حوادث تمرکز دارد.

وی با بیان اینکه شعار «مردم آماده، ایران تاب آور» برای این مناسبت انتخاب شده است، تأکید کرد: هرچند آمادگی دستگاه‌های اجرایی و هماهنگی میان مدیران و نهادهای مسئول اهمیت زیادی دارد، اما اگر تاب‌آوری اجتماعی پایین باشد و جوامع محلی و مردم آگاهی کافی نسبت به مخاطرات و شیوه‌های مقابله با آن‌ها نداشته باشند، دستیابی به نتایج مطلوب در مدیریت بحران دشوار خواهد بود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود به اسناد بالادستی مدیریت بحران اشاره کرد و گفت: در چارچوب قانون مدیریت بحران، اسناد مختلفی در سطح ملی از جمله اسناد کاهش خطر، آمادگی و پاسخ و بازسازی و بازتوانی تدوین شده است که مسیر برنامه‌ریزی و اقدام در این حوزه را مشخص می‌کنند.

حسن‌زاده با اشاره به اقدامات انجام‌شده در هرمزگان اظهار کرد: این استان در سال‌های گذشته در زمره استان‌های پیشرو در تدوین اسناد مدیریت بحران قرار گرفته و دو سند مرتبط با این حوزه برای استان تدوین و ابلاغ شده است.

وی افزود: این اسناد به‌عنوان نقشه راه مدیریت بحران در استان، لازم‌الاجرا هستند و وظایف، مسئولیت‌ها و نقش دستگاه‌های اجرایی را به‌صورت مشخص تعیین می‌کنند؛ موضوعی که می‌تواند به افزایش هماهنگی میان دستگاه‌ها و بهبود آمادگی در برابر مخاطرات کمک کند.

مهرداد حسن‌زاده در تشریح رویکرد مدیریت بحران در استان هرمزگان اظهار کرد: قانون مدیریت بحران کشور در مواد ۱۳ و ۱۴ به‌ترتیب وظایف عمومی دستگاه‌ها و وظایف اختصاصی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مسئول را مشخص کرده است و این قانون با نگاهی جامع، همه بخش‌ها از جمله بخش خصوصی و تعاونی‌ها را در شرایط بحران ملزم به همکاری می‌کند.

پیشگیری، سرمایه‌گذاری برای کاهش خسارت‌های آینده

وی با بیان اینکه مدیریت بحران یک چرخه مستمر و به‌هم‌پیوسته است، افزود: روح حاکم بر قانون مدیریت بحران، سیاست‌های ابلاغی و اسناد بالادستی از جمله برنامه‌های توسعه، بر پیشگیری و کاهش خطر تأکید دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با اشاره به اهمیت اقدامات پیشگیرانه تصریح کرد: هر میزان هزینه‌کرد در حوزه پیشگیری، سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود؛ چراکه ممکن است با صرف هزینه‌ای محدود برای لایروبی یک رودخانه، از تحمیل هزینه‌های چندین میلیارد تومانی در زمان وقوع سیلاب جلوگیری شود.

حسن‌زاده همچنین از نقش رسانه‌های استان در اطلاع‌رسانی حوادث و به‌ویژه ترویج فرهنگ پیشگیری قدردانی کرد و گفت: همراهی رسانه‌ها در حوزه مدیریت بحران، به‌ویژه در زمینه آگاهی‌بخشی عمومی و پیشگیری از مخاطرات، اهمیت ویژه‌ای دارد.

تدوین نقشه راه مدیریت بحران بر اساس مخاطرات هر شهرستان

وی با اشاره به شناسایی مخاطرات استان هرمزگان بیان کرد: در سطح کشور هشت دسته مخاطره در قالب ۵۶ عنوان شناسایی شده است و بر اساس اسناد تدوین‌شده، مخاطرات اولویت‌دار استان هرمزگان نیز مشخص شده‌اند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان ادامه داد: برای هر شهرستان نیز متناسب با شرایط جغرافیایی، جمعیتی و ویژگی‌های سکونتگاهی، سند مخاطرات اولویت‌دار تدوین شده است؛ زیرا اولویت‌های شهرستانی مانند حاجی‌آباد، قشم و پارسیان با یکدیگر تفاوت دارد.

حسن‌زاده خاطرنشان کرد: تفاوت در ترکیب جمعیتی و میزان شهرنشینی و روستانشینی مناطق، ضرورت برنامه‌ریزی متناسب با شرایط هر شهرستان را دوچندان می‌کند. بر همین اساس، یکی از اقدامات انجام‌شده در حوزه مدیریت بحران استان، مشخص‌کردن نقشه راه و تعیین اولویت‌ها برای برنامه‌ریزی و اجرای اقدامات متناسب با هر منطقه بوده است.

تجربه حوادث مختلف در هرمزگان؛ از آتش‌سوزی تا سیلاب

وی با اشاره به تنوع حوادث و مخاطرات استان در سال‌های اخیر گفت: هرمزگان با حوادث مختلفی مواجه بوده که مدیریت آن‌ها نیازمند بسیج امکانات، هماهنگی میان دستگاه‌ها و استفاده از ظرفیت‌های مردمی و تخصصی است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با اشاره به آتش‌سوزی در ارتفاعات استان افزود: در این حادثه که عملیات مهار آن پنج شبانه‌روز ادامه داشت، از ظرفیت کوهنوردان، جوامع محلی، آتش‌نشانان بندرعباس و بالگردهای فراجا از کرمان و بوشهر استفاده شد.

حسن‌زاده با بیان اینکه شرایط دشوار منطقه و محدودیت امکان فرود بالگرد، عملیات مهار آتش را پیچیده کرده بود، اظهار کرد: تصمیم‌گیری و اجرای عملیات در چنین شرایطی دشوار است و همکاری نیروهای تخصصی و جوامع محلی نقش مهمی در مدیریت حادثه دارد.

وی همچنین به وقوع آتش‌سوزی در بازار قدیم قشم، بازار دریا در جریان جنگ ۱۲روزه، اسکله‌های صیادی و برخی مراکز تجاری استان اشاره کرد و این حوادث را از جمله مواردی دانست که ضرورت آمادگی و هماهنگی مستمر دستگاه‌های مسئول را نشان می‌دهد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با اشاره به تغییر ماهیت برخی مخاطرات در سال‌های اخیر بیان کرد: پدیده گردوغبار از جمله مخاطراتی است که در سال‌های گذشته شدت و پیامدهای آن افزایش یافته و در مواردی به کاهش کیفیت هوا و تعطیلی مدارس منجر شده است.

حسن‌زاده افزود: تغییرات اقلیمی و مداخلات انسانی در طبیعت، شرایط بروز و تشدید برخی مخاطرات را فراهم کرده است و مدیریت بحران باید متناسب با این تحولات، برنامه‌ریزی و آمادگی لازم را داشته باشد.

وی همچنین با اشاره به تجربه مخاطراتی مانند کرونا و بارش‌های شدید و سیلاب در استان گفت: در سال‌های اخیر، هرمزگان شاهد بارندگی‌های سنگین در بازه‌های زمانی کوتاه بوده است؛ به‌گونه‌ای که در برخی مناطق، هشدارهای سطح قرمز صادر شد و مناطقی از جمله جاسک و بخش‌هایی از شرق استان با بارش‌های شدید مواجه شدند.

او تأکید کرد: شناخت دقیق مخاطرات، تدوین برنامه‌های متناسب با شرایط هر منطقه و تقویت اقدامات پیشگیرانه، از الزامات کاهش خسارات و ارتقای آمادگی استان در برابر حوادث طبیعی و غیرطبیعی است.

بازسازی سریع زیرساخت‌ها با پیش‌بینی و هماهنگی دستگاه‌ها

وی با اشاره به تخریب زیرساخت‌ها در جریان نبرد هرمز افزود: با هدایت استاندار هرمزگان و پیگیری معاونت عمرانی استانداری و مجموعه راهداری، اقدامات بازسازی با سرعت انجام شد و تعدادی از پل‌های آسیب‌دیده در مدت کمتر از ۴۰ روز به مرحله اجرا و بهره‌برداری رسیدند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان ادامه داد: یکی از عوامل مؤثر در تسریع این اقدامات، پیش‌بینی شرایط و تأکید بر انجام کارهای عمرانی پیش از تشدید مخاطرات احتمالی بود؛ زیرا با فعال‌شدن برخی پدیده‌های جوی در استان، امکان اجرای بسیاری از پروژه‌های عمرانی محدود می‌شود.

ثبت بیش از ۵ هزار مورد آتش‌سوزی در سال ۱۴۰۴ و پنج ماه نخست ۱۴۰۵

حسن‌زاده با اشاره به آمار حوادث آتش‌سوزی در استان بیان کرد: در سال ۱۴۰۴، حدود سه هزار و ۳۶۶ مورد آتش‌سوزی در بخش‌های مسکونی، تجاری، خودرو و سایر حوزه‌ها ثبت شد و در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ نیز یک‌هزار و ۶۷۷ مورد آتش‌سوزی به وقوع پیوست.

وی با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ بیمه در جامعه گفت: بر اساس ضوابط جدید مدیریت بحران کشور، منابعی برای پرداخت خسارت آتش‌سوزی در اختیار مدیریت بحران قرار ندارد و جبران خسارت این حوادث باید از طریق صنعت بیمه انجام شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان از رسانه‌ها خواست با اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی، مردم را به بیمه‌کردن منازل و اموال خود تشویق کنند تا در صورت وقوع حوادث، خسارت‌های مالی خانوارها کاهش یابد.

توسعه شبکه‌های لرزه‌نگاری برای پایش رفتار گسل‌ها

حسن‌زاده با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای پایش مخاطرات زمین‌لرزه در استان گفت: زمانی که مدیریت بحران استان را در سال ۱۳۹۲ تحویل گرفتم، حدود ۱۳ دستگاه شتاب‌نگار در هرمزگان وجود داشت که این شبکه اکنون توسعه یافته است. همچنین تعداد ایستگاه‌های لرزه‌نگاری دائمی و موقت از حدود ۱۷ ایستگاه به ۲۸ ایستگاه افزایش یافته است.

وی با تشریح تفاوت کاربرد شتاب‌نگارها و ایستگاه‌های لرزه‌نگاری افزود: داده‌های شتاب‌نگارها در مطالعات فنی و مهندسی، محاسبات سازه‌ها و تدوین ضوابط طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله کاربرد دارد؛ در مقابل، شبکه لرزه‌نگاری به شناسایی کانون و محل وقوع زمین‌لرزه و پایش فعالیت‌های لرزه‌ای کمک می‌کند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با بیان اینکه زلزله از مخاطرات مهم این استان است، اظهار کرد: با تکمیل شبکه لرزه‌نگاری و پایش رفتار گسل‌ها می‌توان اطلاعات دقیق‌تری درباره فعالیت‌های غیرمتعارف لرزه‌ای به دست آورد و در صورت مشاهده نشانه‌های نگران‌کننده، هشدارهای لازم را صادر کرد.

وی با اشاره به برخی هشدارهای لرزه‌ای در محدوده پارسیان و مرز هرمزگان و بوشهر گفت: در ۱۸ ماه گذشته، ۳۴۶ زمین‌لرزه با بزرگی ۲.۵ تا ۳.۵، تعداد ۹۹ زمین‌لرزه با بزرگی ۳.۵ تا ۴.۵ و ۱۰ زمین‌لرزه با بزرگی بیش از ۴.۵ در استان ثبت شده است.

حسن‌زاده بر ضرورت ترویج فرهنگ ساخت‌وساز مقاوم در برابر زلزله تأکید کرد و افزود: خوشبختانه در بسیاری از روستاهای استان، اجرای شناژ و رعایت الزامات مقاوم‌سازی در ساخت‌وسازها مورد توجه قرار گرفته است و این روند می‌تواند در کاهش خسارت‌های احتمالی نقش مؤثری داشته باشد.

راه‌اندازی مرکز فرماندهی و کنترل پاسخ بحران در هرمزگان

وی از راه‌اندازی مرکز فرماندهی، کنترل و پاسخ بحران در استان خبر داد و گفت: هرمزگان از استان‌های پیشرو در راه‌اندازی این مرکز است و با استفاده از ظرفیت اتاق مانیتورینگ، اطلاعات مرتبط با حوزه‌های مختلف از جمله راه‌ها، زمین‌لرزه و هواشناسی در دسترس قرار می‌گیرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان ادامه داد: نمایندگان دستگاه‌های اصلی امدادی، عملیاتی و خدمات‌رسان در چارچوب این سازوکار همکاری می‌کنند و پایش و پیگیری زمین‌لرزه‌ها نیز به‌صورت شبانه‌روزی انجام می‌شود تا در صورت وقوع حادثه، هماهنگی و واکنش دستگاه‌ها با سرعت بیشتری صورت گیرد.

حسن‌زاده با اشاره به توسعه سامانه اطلاعات مکانی یا GIS افزود: در این طرح، اطلاعات مخاطرات و زیرساخت‌های جزیره قشم در حال بارگذاری است تا در صورت وقوع حادثه، با انتخاب محدوده موردنظر، اطلاعاتی مانند جمعیت ساکن، بافت مسکونی، پل‌ها، مراکز درمانی و پمپ‌بنزین‌های نزدیک در دسترس مدیران قرار گیرد.

وی تأکید کرد: مدیریت بحران باید از شیوه‌های سنتی به سمت استفاده از فناوری‌های نوین حرکت کند تا تصمیم‌گیری و تخصیص امکانات در شرایط اضطراری بر پایه اطلاعات دقیق و به‌روز انجام شود.

صدور ۲۶۸ هشدار هواشناسی در سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با اشاره به هشدارهای هواشناسی ابلاغ‌شده به دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴، پنج هشدار کشاورزی، ۸۷ هشدار دریایی و ۸۲ هشدار دیگر در حوزه‌های مرتبط صادر شد که مجموع هشدارهای ثبت‌شده به ۱۷۴ مورد رسید.

وی افزود: در سال ۱۴۰۵ نیز تاکنون ۵۴ هشدار دریایی و ۴۰ هشدار در سایر حوزه‌های هواشناسی صادر شده و در مجموع ۹۴ هشدار به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شده است.

حسن‌زاده با تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی متناسب با سطح هشدارها گفت: رسانه‌ها باید در انتقال هشدارهای هواشناسی، رنگ‌بندی و میزان خطر اعلام‌شده را مورد توجه قرار دهند؛ به‌ویژه در هشدارهای سطح قرمز که احتمال بروز خسارت‌های گسترده وجود دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با اشاره به نقش هماهنگی دستگاه‌ها در مدیریت حوادث بیان کرد: بر اساس الزامات قانونی، جلسات ستاد مدیریت بحران باید به‌صورت فصلی برگزار شود؛ با این حال، در سال ۱۴۰۴ و با توجه به شرایط و بحران‌های مختلف، ۲۸ جلسه با ۲۶۲ مصوبه برگزار شد که به گفته وی، تمام مصوبات اجرایی شده و مستندات آن موجود است.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۵ نیز با توجه به شرایط جنگی، تاکنون ۱۵ جلسه با ۱۲۲ مصوبه برگزار شده است.

حسن‌زاده با اشاره به فعالیت ستادهای مدیریت بحران در سطوح شهرستانی و بخشی افزود: فرمانداران، بخشداران و دستگاه‌های اجرایی نیز در چارچوب وظایف خود جلسات و کمیته‌های تخصصی مدیریت بحران را برگزار می‌کنند تا هماهنگی لازم برای مقابله با حوادث در همه سطوح وجود داشته باشد.

برگزاری بیش از ۲۲۰۰ دوره آموزشی مدیریت بحران

وی آموزش و تمرین را از ارکان اصلی آمادگی در برابر حوادث دانست و گفت: آموزش‌های مدیریت بحران بر اساس سند جامع آموزش و با مشارکت دستگاه‌های مسئول دنبال می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان افزود: در سال ۱۴۰۴، یک‌هزار و ۶۱۹ دوره آموزشی در حوزه مدیریت بحران برگزار شد و در سال ۱۴۰۵ نیز تاکنون ۶۱۵ دوره آموزشی اجرا شده است.

حسن‌زاده با اشاره به اهمیت برگزاری مانورهای آمادگی اظهار کرد: مانورهای مدیریت بحران در سطوح مختلف، از جمله تمرین‌های دورمیزی، عملیاتی و تمام‌عیار، طراحی و اجرا می‌شوند. برنامه برگزاری مانور تمام‌عیار در استان نیز در دستور کار قرار داشت که شرایط جنگی بر اجرای آن تأثیر گذاشت.

وی ابراز امیدواری کرد با عادی‌شدن شرایط در نیمه دوم سال، برنامه‌های آموزشی و مانورهای مدیریت بحران با روند بیشتری دنبال شود.

شناسایی ظرفیت تجهیزات دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان یکی دیگر از اقدامات انجام‌شده در حوزه آمادگی را ایجاد بانک اطلاعات ماشین‌آلات و تجهیزات دانست و گفت: اطلاعات ماشین‌آلات و امکانات دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و بخش خصوصی گردآوری شده است تا در زمان وقوع حادثه، ظرفیت‌های موجود به‌سرعت شناسایی و به‌کارگیری شوند.

وی افزود: این بانک اطلاعاتی امکان دسترسی سریع به ظرفیت‌هایی مانند لودر، کامیون کمپرسی و سایر تجهیزات موردنیاز عملیات امدادی و بازسازی را فراهم می‌کند و در مواقع اضطراری می‌تواند به تسریع خدمات‌رسانی کمک کند.

تعیین شهرستان‌های معین در تهران برای پشتیبانی از هرمزگان

حسن‌زاده با اشاره به سازوکار پشتیبانی متقابل میان استان‌ها گفت: هرمزگان به‌عنوان استان معین برخی مناطق کشور تعیین شده و در مقابل نیز از پشتیبانی استان‌های دیگر برخوردار است.

وی ادامه داد: در چارچوب طرح جدید سازمان مدیریت بحران کشور، استان‌های کشور با شهرستان‌های متناظر در استان تهران ارتباط پیدا کرده‌اند و هرمزگان مسئولیت پشتیبانی از شهرستان‌های ملارد، شهریار و قدس را بر عهده دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان خاطرنشان کرد: در این چارچوب، بازدیدها و جلسات مشترک برگزار می‌شود و اطلاعات مربوط به ظرفیت‌ها و شرایط هرمزگان در اختیار مسئولان شهرستان‌های متناظر قرار گرفته است تا در صورت وقوع حوادث، امکان هماهنگی و پشتیبانی متقابل فراهم باشد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان، با اشاره به خسارت‌های ناشی از سیل در استان اظهار کرد: میزان خسارت سیل به هرمزگان حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده است و در همین راستا، از سال گذشته تاکنون حدود ۵۴ میلیارد تومان کمک بلاعوض به افراد خسارت‌دیده پرداخت شده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از آسیب‌دیدگان حوادث طبیعی افزود: صندوق بیمه حوادث طبیعی کشور از جمله ظرفیت‌هایی است که شهروندان می‌توانند برای جبران بخشی از خسارت‌های ناشی از حوادث طبیعی از آن استفاده کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان ادامه داد: افرادی که دارای کد اشتراک برق هستند و بر اثر حوادث طبیعی، از جمله سیل، به واحد مسکونی آن‌ها خسارت وارد شده است، می‌توانند با مراجعه به بنیاد مسکن محل سکونت خود، اطلاعات لازم را ثبت کنند تا پس از بررسی و تأیید، ارزیابی خسارت از سوی بیمه انجام شود.

حسن‌زاده با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای استفاده از این ظرفیت قانونی در استان گفت: سال گذشته با هماهنگی استاندار هرمزگان، مدیرعامل صندوق بیمه حوادث طبیعی کشور به استان سفر کرد و در جریان بازدید از مناطق شرقی هرمزگان، روند رسیدگی به خسارت‌دیدگان مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در این چارچوب، تاکنون بیش از ۵۱ میلیارد تومان تسهیلات برای جبران خسارت‌های ناشی از سیل آذرماه سال گذشته پرداخت شده است.

ضرورت افزایش ضریب نفوذ بیمه محصولات کشاورزی

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با تأکید بر لزوم تقویت پوشش بیمه‌ای در بخش کشاورزی بیان کرد: ضریب نفوذ بیمه محصولات کشاورزی در هرمزگان باید افزایش یابد و در این زمینه جلسات متعددی برگزار شده است.

وی با اشاره به ظرفیت ستاد بیمه محصولات کشاورزی خاطرنشان کرد: استفاده بیشتر از ظرفیت‌های حمایتی و قانونی این حوزه ضروری است تا کشاورزان در زمان بروز حوادث و وارد شدن خسارت، از حمایت‌های بیمه‌ای برخوردار شوند.

توسعه همکاری با بخش خصوصی و گروه‌های جهادی

حسن‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود از پیگیری برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و گروه‌های جهادی در مدیریت بحران خبر داد و گفت: اطلاعات حدود ۳۰ شرکت بزرگ بخش خصوصی جمع‌آوری شده و مذاکرات برای بهره‌گیری از توانمندی‌های آن‌ها در زمان وقوع حوادث ادامه دارد.

وی با اشاره به ظرفیت ماده ۱۵ قانون مدیریت بحران افزود: در همین راستا، تفاهم‌نامه‌هایی با مجموعه‌های مختلف در حال انعقاد است تا از امکانات و ظرفیت‌های موجود برای امدادرسانی و مدیریت حوادث استفاده شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان همچنین از امضای تفاهم‌نامه‌ای با هدف بهره‌گیری از ظرفیت گروه‌های جهادی و مواکب در زمان بروز حوادث خبر داد و اظهار کرد: همکاری با مجموعه‌های مرتبط در این زمینه دنبال می‌شود و با توجه به بانک اطلاعاتی تهیه‌شده، انعقاد تفاهم‌نامه‌های بیشتر تا پایان سال در دستور کار قرار دارد.

وی تأکید کرد: استفاده سازمان‌یافته از ظرفیت بخش خصوصی، گروه‌های جهادی و سایر مجموعه‌های مردمی می‌تواند در ارتقای آمادگی استان و تسریع در ارائه خدمات به آسیب‌دیدگان حوادث نقش مؤثری داشته باشد.

مهرداد حسن‌زاده، با تأکید بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی، رسانه‌ها و مردم برای مواجهه با مخاطرات احتمالی جوی اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای مدیریت این مخاطرات از حدود سه ماه پیش و با برگزاری نخستین جلسه ستاد مدیریت بحران استان با حضور استاندار آغاز شد و پس از بررسی پیش‌بینی‌های هواشناسی، دستورالعمل‌های لازم به دستگاه‌های مسئول ابلاغ شد.

وی با اشاره به نقش هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌ها در مدیریت بحران‌های گذشته استان، از جمله حادثه شهید رجایی، افزود: اطلاع‌رسانی به‌موقع رسانه‌ها و تلاش برای ایجاد آرامش در جامعه، در جلوگیری از پیامدهای ثانویه حوادث نقش مهمی داشت و مدیریت بحران در هرمزگان حاصل کار جمعی، همکاری دستگاه‌های اجرایی، فرمانداران، بخشداران و مجموعه‌های اطلاع‌رسانی بوده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان ادامه داد: در زمینه مخاطرات جوی پیش‌رو، جلسات ستاد مدیریت بحران در شهرستان‌های استان برگزار شده و دستگاه‌های مؤثر در حوزه‌های کشاورزی، راه، ارتباطات، انرژی، بنادر، ورزش و جوانان و بهداشت و درمان، متناسب با مسئولیت‌های خود در فرآیند آمادگی قرار گرفته‌اند.

حسن‌زاده با بیان اینکه مدیریت بحران صرفاً به اقدامات هنگام وقوع حادثه محدود نمی‌شود، تصریح کرد: وظیفه اصلی در مرحله پیش از بحران، ایجاد آمادگی، هماهنگی و شناسایی نقاط آسیب‌پذیر است تا دستگاه‌ها بتوانند در زمان بروز حادثه، با سرعت و انسجام بیشتری وارد عمل شوند.

احتمال بارش‌های سنگین در هرمزگان

وی با اشاره به پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی کشور درباره تغییرات اقلیمی و احتمال وقوع بارش‌های سنگین در پاییز امسال و پدیده ال نینو گفت: بر اساس پیش‌بینی‌های ارائه‌شده، احتمال دارد بارندگی‌ها از اواخر مهرماه از غرب هرمزگان آغاز شود و در برخی مناطق، از جمله پارسیان، بارش‌های بیش از ۱۰۰ میلی‌متر رخ دهد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان افزود: پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در آبان‌ماه، بخش‌های گسترده‌ای از استان در معرض این مخاطره قرار گیرند؛ ازاین‌رو، لازم است دستگاه‌های اجرایی با در نظر گرفتن سناریوهای مختلف، آمادگی لازم را برای مدیریت شرایط احتمالی داشته باشند.

حسن‌زاده تأکید کرد: نباید تجربه بارندگی‌ها و سیلاب‌های سال‌های گذشته موجب عادی‌انگاری شرایط شود؛ زیرا تغییرات اقلیمی می‌تواند زمینه‌ساز وقوع مخاطرات شدیدتر و هم‌زمانی چند بحران باشد.

وی با اشاره به ضرورت آمادگی حوزه بهداشت و درمان بیان کرد: دستگاه‌های مسئول باید سناریوهایی از جمله قطع طولانی‌مدت راه‌های ارتباطی برخی روستاها را در برنامه‌ریزی‌های خود لحاظ کنند و در صورت وجود بیماران نیازمند مراقبت‌های مستمر، از جمله زنان باردار، برای انتقال به‌موقع آنان به مراکز درمانی اقدام شود.

ابلاغ دستورالعمل آمادگی و اجرای مانورهای عملیاتی

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با اشاره به تدوین و ابلاغ دستورالعمل عملیاتی برای مواجهه با مخاطرات جوی اظهار کرد: این دستورالعمل با استفاده از تجربه‌های داخلی و بین‌المللی و ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی تهیه شده و پس از بومی‌سازی، برای اجرا به دستگاه‌های مسئول ابلاغ شده است.

وی افزود: این دستورالعمل محورهایی همچون اقدامات پیشگیرانه، ارتقای آمادگی سازمانی و عمومی، تعیین دقیق وظایف کارگروه‌ها، ایجاد فرآیند شفاف برای پایش هشدارهای زودهنگام و واکنش مناسب به مخاطرات را در بر می‌گیرد.

حسن‌زاده با بیان اینکه آمادگی عملیاتی، تأمین تجهیزات و امکانات لجستیکی و آموزش کارکنان از اولویت‌های مدیریت بحران است، گفت: برگزاری مانورهای آمادگی نیز در دستور کار قرار دارد و دستگاه‌ها موظف شده‌اند برنامه‌ها و نقشه‌های عملیاتی خود را برای مواجهه با شرایط اضطراری آماده کنند.

وی با اشاره به برگزاری مانور در مدرسه آیت‌الله غفاری افزود: تمرین‌های آمادگی باید در سطح استان و با مشارکت دستگاه‌های مرتبط ادامه یابد تا نقاط ضعف احتمالی پیش از وقوع حادثه شناسایی و برطرف شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با تأکید بر نقش رسانه‌ها در کاهش خسارات ناشی از مخاطرات طبیعی اظهار کرد: در شرایط بحرانی، مردم، دستگاه‌های اجرایی، تجهیزات و امکانات و رسانه‌ها، هرکدام نقش مشخصی دارند و اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع می‌تواند در کاهش خطرات و مدیریت رفتار عمومی تأثیرگذار باشد.

حسن‌زاده با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد رسانه‌ها از واکنش پس از وقوع حادثه به مشارکت فعال در مرحله پیشگیری و آمادگی افزود: با توجه به تنوع مخاطرات و ظهور تهدیدهای جدید، رسانه‌ها باید در کنار اطلاع‌رسانی درباره حوادث، در افزایش آگاهی عمومی، آموزش شهروندان و تبیین راهکارهای پیشگیرانه نیز نقش‌آفرینی کنند.

وی با تأکید بر ضرورت وحدت رویه در اطلاع‌رسانی هنگام بحران تصریح کرد: بر اساس سازوکار تعیین‌شده، استاندار و مدیرکل مدیریت بحران، در چارچوب اختیارات محوله، از مراجع رسمی اطلاع‌رسانی هستند و انتشار آمار و اطلاعات باید از مسیرهای معتبر و هماهنگ انجام شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان ادامه داد: انتشار اطلاعات ناقص یا تأییدنشده و رقابت برای انتشار زودتر اخبار می‌تواند موجب نگرانی عمومی و ایجاد پیامدهای ثانویه شود؛ بنابراین، رسانه‌ها باید برای دریافت اطلاعات دقیق با مراجع رسمی در ارتباط باشند.

وی همچنین بر اهمیت اطلاع‌رسانی میدانی در شهرستان‌ها تأکید کرد و گفت: فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان‌ها باید در زمان بروز حادثه، اطلاعات جامع و دقیق را در اختیار مردم و رسانه‌ها قرار دهند تا اطلاع‌رسانی به‌موقع و متناسب با شرایط هر منطقه انجام شود.

حسن‌زاده با اشاره به ضرورت پیش‌بینی سازوکارهای تخلیه اضطراری، تأمین امنیت و تداوم خدمات‌رسانی بیان کرد: دستگاه‌های مسئول باید متناسب با سناریوهای احتمالی، برنامه‌های عملیاتی خود را آماده کنند تا در صورت بروز شرایط اضطراری، امکان واکنش سریع و ارائه خدمات ضروری فراهم باشد.

وی با تأکید بر اینکه هدف از اطلاع‌رسانی درباره مخاطرات جوی، ایجاد ترس و نگرانی در جامعه نیست، گفت: باید با آموزش و آگاهی‌بخشی، زمینه همزیستی ایمن مردم با مخاطرات طبیعی را فراهم کنیم. اطلاع‌رسانی به‌موقع، شناخت خطرات و رعایت توصیه‌های ایمنی می‌تواند از خسارات جانی و مالی جلوگیری کند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان در پایان با قدردانی از همراهی رسانه‌های استان خاطرنشان کرد: همکاری رسانه‌ها با مجموعه مدیریت بحران در ارتقای آگاهی عمومی و افزایش آمادگی جامعه اهمیت زیادی دارد و انتظار می‌رود این همراهی در ماه‌های پیش‌رو، به‌ویژه با توجه به پیش‌بینی بارش‌های پاییزی، با جدیت بیشتری ادامه یابد.