شهرداران خط مقدم مدیریت بحران در حوزه شهری هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مدیریت بحران استانداری با شهرداران استان با حضور مهرداد حسن‌زاده، مدیرکل مدیریت بحران و مسئول ارشد هماهنگی حوزه مدیریت بحران استانداری، معاون مدیریت بحران، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها و شهرداران استان برگزار شد.

مهرداد حسن‌زاده در این نشست با اشاره به پیش‌بینی بارش‌های بالاتر از نرمال در بخش قابل توجهی از کشور، بر ضرورت افزایش آمادگی شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای مواجهه با مخاطرات جوی و حوادث احتمالی تأکید کرد.

وی با قدردانی از اقدامات و تلاش‌های شهرداران و مجموعه‌های مدیریت شهری هرمزگان در جریان جنگ و شرایط بحرانی اخیر، نقش شهرداری‌ها را در پشتیبانی، خدمات‌رسانی و مدیریت امور شهری در شرایط بحران مهم و تعیین‌کننده دانست.

حسن‌زاده افزود: جلسات مدیریت بحران در برخی شهرستان‌های استان برگزار شده و این روند با برگزاری نشست‌های تخصصی با شهرداران و در ادامه فرمانداران شهرستان‌ها دنبال خواهد شد.

وی با اشاره به قانون مدیریت بحران کشور اظهار کرد: قانون مدیریت بحران که در سال ۱۳۹۸ تصویب و ابلاغ شد، وظایف دستگاه‌های مختلف را در حوزه‌های پیشگیری، کاهش خطر، آمادگی، پاسخ و بازسازی مشخص کرده است و همه دستگاه‌ها متناسب با مسئولیت‌های خود باید برای مواجهه با بحران آماده باشند.

ضرورت ایجاد ساختار مشخص مدیریت بحران در شهرداری‌ها

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با تأکید بر مسئولیت شهرداری‌ها در مدیریت بحران شهری گفت: شهرداری‌ها باید از ساختار مشخص و سازوکار اجرایی مناسبی برای مدیریت بحران برخوردار باشند تا در زمان وقوع حادثه، مسئولیت‌ها و وظایف واحدها و نیروها به‌صورت دقیق مشخص باشد.

وی آموزش کارکنان، ارزیابی مستمر تجهیزات و ماشین‌آلات، شناسایی نقاط حادثه‌خیز و بررسی وضعیت ایمنی ساختمان‌ها و تأسیسات شهرداری‌ها را از الزامات آمادگی در برابر بحران عنوان کرد و گفت: آمادگی نباید به زمان وقوع حادثه موکول شود.

جانشین اول استاندار در حوزه مدیریت بحران همچنین با اشاره به اهمیت رعایت ملاحظات خطرپذیری در توسعه شهری افزود: در صدور پروانه‌های ساختمانی و اجرای طرح‌های عمرانی باید مطالعات هیدرولوژیکی، حریم‌ها، پهنه‌های خطر و ملاحظات مرتبط با گسل‌ها مورد توجه قرار گیرد تا توسعه شهری موجب افزایش خسارت در زمان وقوع حوادث نشود.

پیشگیری، مقدم بر واکنش پس از حادثه است

حسن‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیش‌بینی بارش‌های پاییز و زمستان گفت: مخاطرات جوی برخلاف برخی حوادث مانند زلزله، تا حد زیادی قابل پیش‌بینی هستند و این موضوع فرصت مناسبی برای افزایش آمادگی دستگاه‌ها فراهم می‌کند.

وی تأکید کرد: پیش‌بینی بارندگی به معنای انتظار برای وقوع حادثه نیست؛ بلکه باید پیش از آغاز بارش، نقاط حادثه‌خیز، مسیرهای عبور آب، تجهیزات، ماشین‌آلات و نیروهای عملیاتی بررسی و آماده شوند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان همچنین بر همکاری شهرداری‌ها با دستگاه‌های امدادی و انتظامی، بنیاد مسکن و سایر مجموعه‌های مرتبط در زمان بحران تأکید کرد و گفت: مدیریت بحران نیازمند همکاری همه دستگاه‌هاست و هیچ مجموعه‌ای به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی تمام نیازهای یک حادثه باشد.

حسن‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت بحران موفق از زمان وقوع حادثه آغاز نمی‌شود، بلکه از مرحله پیشگیری و آمادگی شکل می‌گیرد و انتظار می‌رود شهرداری‌های استان پیش از وقوع حوادث، نقاط ضعف خود را شناسایی و برای رفع آنها اقدام کنند.