پایان مرحله نخست لیگ دوومیدانی با صدرنشینی استقلال

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان مرحله نخست رقابتهای لیگ دوومیدانی باشگاههای کشور که طی سه روز در ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران برگزار شد تیمهای ذوبآهن اصفهان و استقلال تهران به ترتیب در بخش مردان و بانوان صدرنشین جدول ردهبندی بزرگسالان شدند.
در رده سنی جوانان نیز دانشگاه آزاد اسلامی در بخش پسران و چادرملو اردکان در بخش دختران جایگاه نخست جدول ردهبندی را به خود اختصاص دادند.
مرحله دوم این رقابتها از ۲۶ تا ۲۸ مهرماه برگزار خواهد شد .
ردهبندی تیمی بزرگسالان مردان
۱- ذوبآهن اصفهان: ۲۵۲٫۵ امتیاز
۲- استقلال تهران: ۲۳۴٫۵ امتیاز
۳- نفت تهران: ۱۹۴ امتیاز
۴- گلگهر سیرجان: ۹۸ امتیاز
۵- شهدای نزاجا: ۹۴ امتیاز
۶- هیئت کرمان: ۴۹ امتیاز
ردهبندی تیمی بزرگسالان بانوان
۱- استقلال: ۲۸۵ امتیاز
۲- دانشگاه آزاد اسلامی: ۲۵۴٫۵ امتیاز
۳- چادرملو اردکان: ۲۰۳ امتیاز
۴- گلگهر سیرجان: ۷۳٫۵ امتیاز
۵- هیئت کرمان: ۲۳ امتیاز
۶- هیئت تهران: ۱۴ امتیاز
۷- دنیای دوندگان: ۷ امتیاز
ردهبندی تیمی جوانان پسر
۱- دانشگاه آزاد اسلامی: ۲۳۴ امتیاز
۲- فولاد مبارکه سپاهان: ۲۳۲ امتیاز
۳- مقاومت شهرداری تبریز: ۱۹۸ امتیاز
۴- گلگهر سیرجان: ۷۱ امتیاز
۵- هیئت کرمان: ۴۵ امتیاز
ردهبندی تیمی جوانان دختر
۱- چادرملو اردکان: ۲۹۵ امتیاز
۲- گلگهر سیرجان: ۲۷۳ امتیاز
۳- دانشگاه آزاد اسلامی: ۱۱۶ امتیاز
۴- هیئت دوومیدانی کرمان: ۵۹ امتیاز
۵- دنیای دوندگان: ۳۳ امتیاز
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