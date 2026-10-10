به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام روح‌الله حریزاوی، قائم‌مقام سازمان تبلیغات اسلامی، در نشست هم‌اندیشی جمعی از محققان و پژوهشگران فرهنگی با موضوع مبانی الهیاتی و اجتماعی پدیده «جان‌فدا» که امروز شنبه ۱۸ مهرماه در حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار شد با اشاره به سنت الهی نصرت دین خدا اظهار کرد: یکی از سنت‌های الهی این است که خداوند جامعه ایمانی را در نصرت دین خود و یاری ولی خدا شریک می‌کند و برای این جامعه، رتبه‌ای متعالی و مترقی در نظر می‌گیرد.

وی با بیان اینکه این موضوع در بیانات رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای، در طول حیات ایشان مشهود بود، افزود: این نگاه از بیانات کلی ایشان تا آخرین دیدارها و گفت‌وگوهایشان قابل مشاهده است و نشان می‌دهد که باید تحولات و حرکت‌های اجتماعی را در چارچوب سنن الهی نیز تحلیل کرد.

قائم‌مقام سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به رواج رویکرد الهیاتی در برخی محافل علمی و فکری غرب گفت: رویکرد الهیاتی یکی از وجوه تحلیل و قضاوت درباره این حقیقت است که جهان بر اساس سنن قطعی خداوند اداره می‌شود؛ ازاین‌رو، در بررسی جنگ‌های تحمیلی علیه ایران و جبهه مقاومت نمی‌توان از این بُعد مهم غفلت کرد.

حریزاوی با بیان اینکه جنگ‌های اخیر از پیچیده‌ترین و سنگین‌ترین جنگ‌های تحمیل‌شده علیه ایران و جبهه مقاومت بوده‌اند، تصریح کرد: در تحلیل این رخدادها، برخی به ارائه تحلیل‌های راهبردی بسنده می‌کنند؛ درحالی‌که تحلیل راهبردی به‌تنهایی برای کشف عمق ماجرا کفایت نمی‌کند و باید مبانی دینی، مبانی هستی‌شناختی، تحلیل تاریخی و فلسفه تاریخ نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: برای شناخت دقیق‌تر اقدامات دشمن و اهداف آن، باید از سطح تحلیل‌های متعارف عبور کنیم و ابعاد الهیاتی و مبانی فکری حاکم بر این تحولات را نیز بررسی کنیم.

برگزاری بیش از ۳۰۰ نشست علمی درباره جنگ‌های تحمیلی

قائم‌مقام سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به برگزاری نشست‌های علمی در این زمینه گفت: از زمان آغاز جنگ تحمیلی اخیر، در حوزه‌های مختلف و در سراسر کشور برنامه‌ریزی‌هایی برای برگزاری نشست‌های علمی انجام شده و به فضل الهی توانسته‌ایم بیش از ۳۰۰ جلسه علمی با هدف بررسی این مسئله از زوایای مختلف برگزار کنیم.

حریزاوی با اشاره به انتشار کتاب «الهیات انتقام» افزود: در این نشست‌ها تلاش شده است ابعاد فکری و الهیاتی تحولات و جنگ‌های تحمیلی بررسی شود؛ زیرا دشمن، با وجود تکیه بر مبانی سکولار و الحادی، در برخی مواضع و تحلیل‌های خود به مؤلفه‌های الهیاتی و تمدنی نیز توجه نشان می‌دهد.

وی با اشاره به برخی مواضع مطرح‌شده درباره وضعیت تمدن ایران و تمدن غرب اظهار کرد: در برابر حرکت تمدنی رو به رشد ایران، نشانه‌هایی از نگرانی درباره آینده تمدن غرب دیده می‌شود و همین مسئله ضرورت توجه به ابعاد تمدنی و الهیاتی جنگ‌های تحمیلی را دوچندان می‌کند.

حریزاوی افزود: دشمن تلاش کرده است با برجسته‌سازی برخی مؤلفه‌های دینی و تاریخی، از جمله ارجاع به جنگ‌های صلیبی و موضوعات مشابه، به جنگ تحمیل‌شده علیه ایران و جبهه مقاومت نیز وجهی الهیاتی بدهد؛ بنابراین، ما نیز باید با تحلیل دقیق و تبیین علمی، ابعاد این رویارویی و نشانه‌های نصرت الهی را بررسی کنیم.

ضرورت تبیین علمی پدیده جان‌فدا

قائم‌مقام سازمان تبلیغات اسلامی در ادامه با اشاره به پدیده «جان‌فدا» گفت: در این حرکت بزرگ و پویش ملی، جلوه‌هایی از حضور و مشارکت جامعه ایمانی قابل مشاهده است که باید از منظر علمی، فرهنگی و میدانی مورد بررسی قرار گیرد.

وی با اشاره به تأکیدات مکرر رهبر شهید انقلاب بر این پدیده اظهار کرد: رهبر شهید انقلاب تاکنون ۱۲ مرتبه به این حرکت اشاره کرده و بر اهمیت و ارزش آن تأکید داشته‌اند؛ ازاین‌رو، لازم است ابعاد و برجستگی‌های این پویش ملی به‌درستی شناخته و تبیین شود.

حریزاوی خاطرنشان کرد: در همین راستا، جمعی از محققان و پژوهشگران فرهنگی دعوت شده‌اند تا در فضایی علمی و صمیمی، دیدگاه‌ها و یافته‌های خود را درباره این حرکت بزرگ مطرح کنند و از منظر پژوهش‌های علمی و تجربه‌های میدانی به بررسی ابعاد آن بپردازند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که این هم‌اندیشی زمینه بهره‌گیری از دیدگاه‌های پژوهشگران را فراهم کند و نتایج و دستاوردهای آن برای استفاده علاقه‌مندان منتشر شود.