عملیات اجرایی سالن ورزشی کهک پس از ۴ سال بلاتکلیفی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه روح الله جهانتیغ به همراه رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان، از روند آغاز عملیات اجرایی پروژه نیمه‌تمام سالن ورزشی این شهرک بازدید کرد.

فرماندار زهک با اشاره به بلاتکلیفی چهار ساله این پروژه اظهار کرد: تکمیل سالن ورزشی کهک از مصوبات جلسه شورای اداری شهرستان در این شهرک بوده و با پیش‌بینی اعتبارات مناسب در سال ۱۴۰۵ و تخصیص اولیه اعتبار، عملیات اجرایی آن آغاز شده است.

فرماندار زهک بیان کرد: اولویت‌بندی پروژه‌های عمرانی بر اساس مطالبات مردم انجام می‌شود و خواسته‌های مردم برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد. تکمیل این سالن ورزشی، گامی مهم در توسعه زیرساخت‌های ورزشی، ایجاد نشاط اجتماعی و فراهم‌ کردن زمینه فعالیت جوانان و پرورش استعدادهای ورزش قهرمانی خواهد بود.

وی در پایان تأکید کرد: پیگیری‌ها تا تکمیل و بهره‌برداری از این پروژه ادامه خواهد داشت تا جوانان شهرک کهک هرچه زودتر از ظرفیت این فضای ورزشی بهره‌مند شوند.