سید حسن موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح ساماندهی آرامستان‌های شهر قزوین اظهار کرد: آرامستان مکانی برای یادآوری قیامت و معاد است و افرادی که به این مکان مراجعه می‌کنند، باید در فضایی معنوی و آرامش‌بخش قرار بگیرند تا بتوانند از این فرصت برای تأمل و یاد مرگ بهره ببرند.

وی افزود: متأسفانه در برخی مراسم، تشریفات و عادت‌های نادرست و استفاده نامناسب از موسیقی موجب شده است شرایط آرامستان‌ها از فضای مطلوب معنوی فاصله بگیرد؛ موضوعی که نارضایتی مردم را به دنبال داشته و به گفته وی، این نارضایتی در حال افزایش است.

رئیس کانون مداحان استان قزوین با اشاره به تغییر شیوه برگزاری برخی مراسم پس از دوران کرونا بیان کرد: در آن دوره، بخشی از مراسمی که پیش‌تر در مساجد برگزار می‌شد، به آرامستان‌ها و محل مزارها منتقل شد و اکنون ساماندهی این وضعیت نیازمند همکاری و هماهنگی مجموعه‌های مسئول است.

تشکیل کارگروه ساماندهی آرامستان‌ها با محوریت دادستانی

موسوی از تشکیل کارگروهی ذیل دادستانی برای پیگیری این موضوع خبر داد و گفت: در این کارگروه، نمایندگانی از اتاق اصناف، کانون مداحان، تشکل‌های دینی، سازمان تبلیغات اسلامی، آرامستان‌ها، بنیاد شهید، امور مساجد، اوقاف و امور خیریه و بسیج مداحان حضور دارند و برای هر مجموعه وظایفی در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: در کنار فعالیت این کارگروه، تدوین شیوه‌نامه‌ای برای ساماندهی مراسم و مشخص‌شدن مسئولیت دستگاه‌های مرتبط در دستور کار قرار دارد. کانون مداحان نیز تاکنون سه جلسه با مجموعه‌های زیرمجموعه، نخبگان مداحی و شورای ستایشگری برگزار کرده تا دیدگاه‌ها جمع‌بندی و چارچوب این شیوه‌نامه تدوین شود.

رئیس کانون مداحان استان قزوین ابراز امیدواری کرد شیوه‌نامه ساماندهی آرامستان‌ها ظرف یک هفته آینده نهایی و به دستگاه‌های مربوط ابلاغ شود تا با اجرای مسئولیت‌های تعیین‌شده، شرایط برگزاری مراسم در آرامستان‌ها بهبود یابد.

درخواست از مردم برای همکاری در ساماندهی مراسم

موسوی با تأکید بر نقش مردم در اجرای موفق این طرح گفت: ساماندهی مراسم تنها با اقدامات دستگاه‌های مسئول محقق نمی‌شود و مردم نیز باید همکاری کنند و برای برگزاری مراسم از مداحان و افرادی بهره بگیرند که از خرافات و رفتارهای مغایر با شأن مجالس مذهبی دوری می‌کنند.

وی همچنین بر ضرورت بهره‌گیری درست از ظرفیت فضای مجازی برای اطلاع‌رسانی و پیگیری مسائل مربوط به مداحی تأکید کرد و افزود: برای دریافت اعتراض‌ها و شکایت‌های مردمی درباره عملکرد مداحان، مرکزی برای رسیدگی به شکایت‌ها در کانال کانون مداحان ایجاد شده است تا موارد مطرح‌شده بررسی و پیگیری شود.