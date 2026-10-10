به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد، رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان، با تشریح وضعیت جوی، دریایی و دمایی استان برای روز جمعه ۱۷ مهرماه ۱۴۰۵، از پیش‌بینی ناپایداری جوی در ارتفاعات و افزایش سرعت باد در مناطق دریایی تا ساعات ظهر خبر داد.

وی اظهار کرد: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود و در ساعات صبح، برخی سواحل و جزایر استان با مه رقیق صبحگاهی مواجه خواهند شد.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان افزود: در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، در ارتفاعات استان به‌ویژه منطقه بشاگرد، رشد ابر، رگبار پراکنده باران، رعدوبرق و در برخی نقاط احتمال تگرگ و تندباد لحظه‌ای وجود دارد.

حمزه‌نژاد ادامه داد: در مناطقی که شرایط برای بارش فراهم نباشد، افزایش سرعت باد، بروز گردوغبار و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست؛ ازاین‌رو توصیه می‌شود شهروندان از صعود به ارتفاعات و قرار گرفتن در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری کنند.

دریا تا ظهر متلاطم است

وی با اشاره به وضعیت دریایی استان بیان کرد: تا ساعات ظهر امروز، دریا تحت تأثیر افزایش سرعت باد جنوب شرقی متلاطم خواهد بود و بیشینه سرعت باد به حدود ۳۶ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج به حدود ۱۲۰ سانتی‌متر می‌رسد.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان توصیه کرد: شناورهای سبک، به‌ویژه قایق‌های صیادی و تفریحی، تا بهبود شرایط از تردد دریایی خودداری کنند.

حمزه‌نژاد خاطرنشان کرد: از بعدازظهر امروز شرایط برای ترددهای دریایی مساعدتر می‌شود، اما در روزهای شنبه و یکشنبه مه صبحگاهی پدیده غالب مناطق دریایی استان خواهد بود که در برخی نقاط می‌تواند موجب کاهش موقتی دید افقی شود.

کاهش یک تا ۲ درجه‌ای دمای بیشینه

وی در بخش دیگری از سخنان خود از کاهش یک تا ۲ درجه‌ای دمای بیشینه در برخی نقاط استان طی امروز خبر داد و گفت: در روزهای ابتدایی هفته آینده نیز تغییر قابل ملاحظه‌ای در دمای استان پیش‌بینی نمی‌شود.