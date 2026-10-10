هشدار نارنجی هواشناسی برای گیلان؛ بارش‌ های شدید در راه است

محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: بررسی نقشه‌ها از فعالیت جریانات کم‌وبیش ناپایدار در منطقه طی امروز حکایت دارد و بر این اساس، آسمان استان در برخی ساعات قسمتی ابری تا ابری و مه‌آلود خواهد بود.

وی افزود: در این مدت، وزش باد و بارندگی در برخی مناطق استان دور از انتظار نیست و بارش‌ها در نقاطی به‌صورت رگباری و موقتی شدید همراه با احتمال وقوع رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی گیلان با اشاره به تقویت ناپایداری‌های جوی در روز شنبه تصریح کرد: با تشدید این شرایط، وزش باد شدید، بارندگی‌های رگباری و شدید و در برخی ساعات بارش‌های موقتی بسیار شدید همراه با رعدوبرق و احتمال تگرگ در مناطق مختلف استان مورد انتظار است.

دادرس با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی شماره ۶ هواشناسی گیلان اضافه کرد: شهروندان و دستگاه‌های مسئول باید با توجه به شرایط جوی پیش‌بینی‌شده، توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند و برای مقابله با پیامدهای احتمالی بارندگی شدید و وزش باد تمهیدات لازم را در نظر داشته باشند.

وی در ادامه درباره وضعیت جوی روزهای آینده گفت: از روز یکشنبه تا اواسط هفته آینده، با استقرار جوی غالباً پایدار در منطقه، کاهش ابر و افزایش نسبی دما در مناطق مختلف استان پیش‌بینی می‌شود.