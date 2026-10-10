به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کاترینا رایشه روز جمعه (۱۷ مهر) اعلام کرد که آلمان تا ۱۵ میلیون بشکه گازوئیل، نفت گرمایشی و نفت خام از ذخیره‌سازی‌های راهبردی برداشت می‌کند که با این اقدام، بزرگ‌ترین سهم را در میان کشورهای اروپایی در چهارچوب توافق اعضای گروه هفت برای کاهش کمبود سوخت و مهار افزایش سرسام‌آور قیمت انرژی به دلیل درگیری‌ها دارد.

اعضای آژانس بین‌المللی انرژی روز چهارشنبه (۱۵ مهر) برای شتاب‌دهی به برداشت برنامه‌ریزی‌شده حدود ۱۰۰ میلیون بشکه نفت از ذخیره‌سازی‌های راهبردی با اولویت آزادسازی گازوئیل توافق کردند، زیرا دولت‌ها در تلاش برای کاهش قیمت این فرآورده هستند که نقشی حیاتی در حمل‌ونقل، کشاورزی و صنعت ایفا می‌کند.

وزیر اقتصاد آلمان در گفت‌وگو با رویترز اعلام کرد: ابتدا گازوئیل و نفت گرمایشی و سپس نفت خام برداشت می‌شود.

وی افزود: ما باید همواره کل زنجیره تأمین را در نظر بگیریم. نفت خام موجود به‌تنهایی کافی نیست.

رایشه جزئیات تفکیک مقدار برداشت گازوئیل، نفت گرمایشی و نفت خام و زمان‌بندی آن را مشخص نکرد.

اعضای آژانس بین‌المللی انرژی در ماه مارس برای برداشت ۴۰۰ میلیون بشکه نفت به‌منظور مقابله با کمبودهای ناشی از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران توافق کردند، هرچند هنوز همه این مقدار برنامه‌ریزی‌شده به بازار عرضه نشده است.

سهم آلمان در توافق ماه مارس ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه بود که بیشترین مقدار در میان کشورهای اتحادیه اروپا به‌ شمار می‌رود. پس از آلمان، فرانسه با ۱۴ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه بیشترین سهم را دارد.

فرانسه روز چهارشنبه از آزادسازی ۱۰ میلیون بشکه از ذخیره‌سازی‌های راهبردی گازوئیل خبر داد، درحالی‌که ایتالیا اعلام کرد تعهد ۱۰ میلیون بشکه‌ای خود را در چهارچوب توافق آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌تر محقق کرده است.

جی‌پی‌مورگان برآورد می‌کند که اروپا هنوز حدود ۴۰ میلیون بشکه از مقدار توافق‌شده در ماه مارس را برداشت نکرده است.

با توجه به تعهد فرانسه و آلمان برای برداشت مشترک ۲۵ میلیون بشکه، حدود ۱۵ میلیون بشکه دیگر از سهم اروپا باقی می‌ماند.