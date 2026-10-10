ضرورت ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی یونسی رستمی پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران، با اشاره به بررسی موضوعات مرتبط با توسعه روستایی و استقرار واحدهای تولیدی اظهار کرد: حمایت از اشتغال در روستاها باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی مناطق، ضوابط قانونی و ملاحظات توسعه شهری و روستایی نیز رعایت شود.

وی افزود: فعالیت‌هایی از جمله مرغداری، شالیکوبی و واحدهای بسته‌بندی از ظرفیت‌های اشتغال‌زایی در مناطق روستایی به شمار می‌روند، اما توسعه این واحدها نباید به ایجاد محدودیت برای گسترش آتی روستاها و شهرها منجر شود.

استاندار مازندران با تأکید بر لزوم ارتقای بهره‌وری و حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان و فناوری‌محور، خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های قابل توجهی در بخش مرغداری استان ایجاد شده است و توسعه بیشتر این حوزه باید با تمرکز بر تکمیل زنجیره تولید همراه باشد تا علاوه بر افزایش بهره‌وری، ارزش افزوده بیشتری در داخل استان ایجاد شود.

یونسی رستمی در ادامه به بررسی مسائل و چالش‌های شهر بابل در این نشست اشاره کرد و گفت: با توجه به ابعاد و پیچیدگی‌های این موضوع، مقرر شد در ماه‌های آینده بررسی‌های تخصصی انجام و راهکارهای جدید برای مدیریت شرایط موجود ارائه شود.

وی با بیان اینکه تأمین امنیت شهروندان باید در کنار صیانت از فعالیت‌های اقتصادی مورد توجه قرار گیرد، افزود: اتخاذ تصمیم‌های کارشناسی و اجرای اقدامات پیشگیرانه می‌تواند در کاهش خطرات و جلوگیری از بروز حوادث در محدوده شهری و حاشیه رودخانه‌ها مؤثر باشد.

استاندار مازندران همچنین با اشاره به حوادث ناشی از مخاطرات شهری و رودخانه‌ای تصریح کرد: لازم است با برنامه‌ریزی دقیق و پیش‌بینی خطرات احتمالی، زمینه تکرار حوادث تلخی مانند حادثه شیراز در شهر بابل از بین برود و ایمنی شهروندان در اولویت تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد.