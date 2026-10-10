آماده‌ باش کامل شهرداری آستارا در پی هشدار نارنجی هواشناسی

به گزارش خبرنگار مهر، میثم الوان‌پور شامگاه شنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرداری آستارا که با حضور مسئولان واحدهای مختلف و اصحاب رسانه برگزار شد، اظهار کرد: در یک ماه گذشته سازمان هواشناسی کشور و استان، همراه با دستگاه‌های نظارتی و مدیریت بحران، بارها نسبت به افزایش بارش‌ها و احتمال وقوع شرایط فراتر از نرمال هشدار داده‌اند. بر همین اساس، جلسه‌ای با حضور فرمانداران و شهرداران غرب گیلان روز دوشنبه در فرمانداری آستارا تشکیل خواهد شد.

وی با بیان اینکه امروز نیز جلسه ستاد بحران شهرستان در فرمانداری برگزار شده است، افزود: شهرداری آستارا بلافاصله جلسه داخلی بحران را تشکیل داد تا اعلام کنیم که مانند همیشه در آماده‌باش هستیم؛ حتی فراتر از توان لجستیکی موجود، در خدمت مردم و شهر هستیم.

مرور تجربه بارش‌های کم‌سابقه سال ۱۴۰۲

شهردار آستارا با اشاره به بارش‌های شدید سال ۱۴۰۲ گفت: در آن سال ۳۲۵ میلی‌متر بارش در ۲۴ ساعت و ۱۴۸ میلی‌متر در تنها سه ساعت ثبت شد؛ خوشبختانه خسارت جانی نداشتیم اما زیرساخت‌های شهری به‌ویژه در مناطق خلیل آباد، کشاورز و رستمیان آسیب جدی دید.

وی افزود: پس از آن، مطالعات کارشناسی و بیمه‌گذاری با همکاری مشاور انجام شد و حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد مشکلات رفع شد؛ اما با توجه به احتمال بارش‌های شدیدتر در سال جاری، باید آمادگی کامل داشته باشیم.

الوان‌پور با اشاره به نقش واحدهای خدمات شهری، ماشین‌آلات، تاسیسات، حمل‌ونقل، امانی، سد معبر و بازار ساحلی گفت: همه این واحدها در خط مقدم مدیریت بحران هستند و باید تجهیزات، ماشین‌آلات و تنخواه پشتیبانی را آماده داشته باشند.

وی معاون خدمات شهری را فرمانده میدان بحران معرفی کرد و افزود: همه امکانات شهرداری در کنار ایشان و معاونان مربوطه قرار دارد تا کمترین آسیب به شهر وارد شود.

شهردار آستارا با قدردانی از اصحاب رسانه گفت: اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع نقش مهمی در کاهش خسارت دارد. امیدواریم با همکاری رسانه‌ها و رعایت توصیه‌ها از سوی مردم، آسیب‌ها به حداقل برسد.