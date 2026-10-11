به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای اتحادیه ملی آموزش‌های دوره متوسطه فرانسه، اتحادیه های صنفی این کشور نیز به اعتراضات دانش آموزی پیوستند و خواستار برگزاری راهپیمایی اعتراضی در روز سه شنبه ۱۳ اکتبر شدند.

در این بیانیه آمده است: دانش‌آموزان فراتر از مسئله کمبود امکانات و منابع، خواستار برابری بیشتر و عدالت اجتماعی هستند. آنان معتقدند که سیاست‌های امانوئل مکرون و دولت‌ او، اصول و ارزش‌های آموزش‌وپرورش جمهوری فرانسه را تضعیف کرده است. با وجود اعتراضات گسترده، از جمله تجمع گسترده ۶ اکتبر، دولت هنوز به خواسته‌های دانش‌آموزان دبیرستانی پاسخ نداده است.

اتحادیه های صنفی فرانسه اعلام کردند: مطالبات دانش‌آموزان دبیرستانی کاملاً برحق است. بخشی از این مطالبات با خواسته‌هایی هم‌پوشانی دارد که ما طی سال‌های اخیر در اعتراضات متعدد مطرح کرده‌ایم. بنابراین، از این مطالبات حمایت می‌کنیم.

در این بیانیه آمده است: جنبش اجتماعی اکنون در موضع قدرت قرار دارد. ما ضمن ادامه حمایت از دانش‌آموزان دبیرستانی معترض، کارکنان بخش آموزش را نیز فرامی‌خوانیم تا برای رسیدن به مطالبات خود به اعتراضات بپیوندند.

اتحادیه های صنفی فرانسه اعلام کردند برای دستیابی به پاسخ‌های عملی و مشخص، در ادامه فراخوان ۲۹ سپتامبر خود و در حمایت از اعتراضات دانش‌آموزان دبیرستانی، شش تشکل صنفی شامل فدراسیون اتحادیه‌های کارگری واحد (FSU)، اتحادیه ملی اتحادیه‌های مستقل (UNSA Education)، فدراسیون ملی اتحادیه‌های آموزش، فرهنگ و آموزش حرفه‌ای ـ نیروی کارگری (FNEC FP FO)، اتحادیه آموزش، آموزش حرفه‌ای و پژوهش عمومی وابسته به کنفدراسیون دموکراتیک کار فرانسه (CFDT)، اتحادیه عمومی کار ـ اقدام آموزشی (CGT Educ’action) و اتحادیه همبستگی و وحدت دموکراتیک آموزش (SUD Education)، کارکنان بخش آموزش را فرامی‌خوانند تا روز سه‌شنبه ۱۳ اکتبر بسیج شوند و دست به اعتصاب بزنند.