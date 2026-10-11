به گزارش خبرنگار مهر، آئین رونمایی از تازه ترین آلبوم مصطفی راغب به نام «فریاد» روز یکشنبه نوزدهم مهر با حضور این خواننده، عوامل اجرایی و اصحاب رسانه در تالار وحدت تهران برگزار شد.

حامد حسین‌زادگان از مدیران مجموعه آوازی نو که اجرای برنامه را هم به عهده داشت در ابتدای این رویداد گفت: تولید آلبوم «فریاد» قبل از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه آغار شد و فکر می کنم با برنامه ریزی که در این زمینه با هنرمندان انجام شد شاهد اثری هستیم که به واسطه حضور ستاره های درخشان و شناخته شده موسیقی در برگیرنده نکات ارزنده ای است.

مصطفی راغب هم با تبریک فرا رسیدن روز جهانی دختر درباره روند تولید این مجموعه موسیقایی بیان کرد: خیلی خوشحالم از اینکه آلبوم توانسته ترکیبی از نسل طلایی موسیقی پاپ و نسل جدید این گونه موسیقایی باشد. مسیری که برای من تجربه بسیار ارزشمندی بود و امیدوارم بتواند مورد توجه مخاطبان هم قرار گیرد. زندگی ما انسان ها بودن در کنار هم با مهربانی و همه تفاوت ها است. موقعیتی که امروز من را به یاد حمید هیراد نازنین رفیق عزیزم انداخت و از شما می خواهم به احترام او یک دقیقه سکوت کنید.

تشریح جزئیات آلبوم «فریاد»

این خواننده موسیقی پاپ در ادامه صحبت های خود اظهار کرد: قطعات این آلبوم نزدیک به ۱۵ اثر بود که به دلیل حرفه ای بودنشان کنار گذاشتن هرکدامش بسیار سخت بود. البته بماند که ما در حوزه صدور مجوزها هم با مشکلاتی روبه‌رو بودیم که امیدوارم هرچه زودتر حل شود. مثلا اینکه برخی از دوستان می فرمایند که فلان بیت یا مصراع حذف شود واقعا برایم قابل قبول نیست اما همین که ترکیب نسل طلایی موسیقی پاپ با نسل جدید موسیقی همراهم بوده برایم افتخار بزرگی است.

راغب ادامه داد: الان متاسفانه برخی ها چندین کار می سازند و بعد بدون توجه به قابلیت های صدای خواننده تلاش می کنند تا آن قطعه را به خواننده تحمیل کنند. این اصلا رویه درستی نیست و باید فضا به شکلی هدایت شوند که ماجرا حرفه ای تر شود و آهنگ ها بر اساس اصالت های موسیقی و توانمندی های فنی خواننده طراحی و تنظیم شوند. مسیری که در حوزه فعالیت های خوانندگان و آهنگسازان قدیمی وجود داشت و اکنون به کمترین شکل خود رسیده است.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود با انتقاد از برخی برخوردهای مدیریتی نسبت به هنرمندان گفت: زمانی که برای حفظ آرامش و امنیت کشور از هنرمند خواستار حمایت هستند آنها به حرمت حفظ خاک این میهن پای کار می آیند اما وقتی بعد از عبور از این ماجرا آنها را فراموش می کنند این مسیر اصلا قشنگ و زیبا نیست. وقتی حتی ما نمی توانیم یک بیلبورد در شهر تهران داشته باشیم من واقعا ناراحت می شوم.

راغب در بخش دیگری از صحبت‌های خود تصریح کرد: مردم انگار ظاهر زندگی هنرمندان را می‌بینند. هرکدام از ما به نحوی درگیر هستیم. هنرمندان موسیقی قشر مظلومی هستند که اکنون بسیاری از آنها به ویژه پیشکسوتان در گوشه نشینی مطلق به سر می‌برند. من تلاش کردم با توسعه دادن فرهنگ شنیدن آلبوم کارهایی را انجام دهم تا به سهم خودم قدردانی از موسیقی درستی که از پیشکسوتان به ما رسیده‌است، داشته باشم.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر ساخت قطعه ای با موضوع کودکان شهید میناب توضیح داد: کودکان میناب برای همه عزیز هستند و حتما در آینده قطعه ای با این موضوع را می شنوید.

دنبال جذب و دفع فالوور نیستم

این خواننده موسیقی پاپ در جواب سوال دیگری مبنی بر تغییر ذائقه خود در خوانندگی گفت: من از نگاه برخی مخاطبان به یک جانباز موسیقی معروف هستم بس که برای ماجراهای مربوط به موسیقی جنگیدم اما قطعا می گویم اعتقادات مذهبی که دارم مربوط به خودم است. من خودم هستم و خیالی هم برای جذب و دفع فالوور ندارم و نداشتم و نخواهم داشت. تنها چیزی که یاد گرفتم این بود که خودم باشم. اصلا همین برای من قشنگ است که بتوانم در کنار ذائقه های اندیشه ای متفاوت کار کنم. همین که نزد خدا عزیز باشم برای من از هر چیز دیگری مهم تر است.

پس از صحبت های راغب بود که کلیپ «آرام جانم می رود» با صدای مرحوم حمید هیراد که او را در کنار راغب نشان می داد پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

بابک زرین آهنگساز نیز در ادامه این مراسم توضیح داد: من با راغب کارهای مختلفی انجام دادم اما در این پروژه سه اثر از بنده پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. راغب از نظر من هنرمند شفافی است که من همواره از کار کردن با او لذت برده ام. او هنرمندی زلال است که شخصیت او من را یاد معین می اندازد. او انرژی فوق العاده ای دارد که من تلاش کردم در این آلبوم با این حس و حال همراه خوبی باشم.

وی افزود: راغب خواننده خوش تکنیکی است که با یک صدای خوب و دانش خوب که در کمتر خواننده ای پیدا می کنیم، می توانیم با او راحت کار کنیم؛ فرآیندی که در نسل جدید خوانندگان واقعا کم یافت می شود و امیدوارم با وجود افرادی چون مهندس اردستانی به عنوان تهیه کننده شاهد اتفاقات بهتری باشیم.

راغب به قدری مودب است که گاهی کار کردن با او سخت می‌شود

افشین مقدم ترانه سرا نیز در این مراسم گفت: راغب به قدری محترم و مودب است که گاهی اوقات کار با او سخت می شود. او فرد با شخصیتی است که سنجیده و درست کار می کند. هنرمندی که پشتکار فراوانی دارد و با یک ترجیع بند به قدری پیگیر موضوع می شود که باعث شد من کار با او را ادامه دهم.

پدرام کشتکار آهنگساز و تنظیم کننده هم در بخش دیگری از این رویداد اظهار کرد: من امروز مهمان نت های هماهنگ راغب هستم. هنرمندی که به من انگیزه داد تا بار دیگر بعد از مدت ها کم کاری کنارش باشم و امیدوارم شنونده ها هم بتوانند با درایت و آگاهی بالایی که دارند، متوجه ثبت این یادگاری ها شوند.

وی افزود: از نظر من «فریاد» آلبوم موفقی است که قطعا می تواند با رضایت مخاطبان نیز روبه‌رو شوند.

سعید رضایی آهنگساز و تنظیم کننده هم در بخش پایانی برنامه گفت: بنده با با سه قطعه در این آلبوم هستم و باید بگویم کار با او برایم بسیار لذت بخش است چون او هنرمند ممتازی معرفی شده که می‌تواند برای ما درگیرنده ارزش‌های فراوانی باشد.

«فریاد» با شعر معین برزه و آهنگسازی بابک زرین، «حس ناب» با شعر عاطفه سادات میرسعیدی و آهنگسازی مرتضی لطفی، «تب دیدار» با شعر صابر قدیمی و آهنگسازی امیرحسین مبینی، «وقتی که بارون می زنه» با ترانه و آهنگ بابک بابایی، «کجایی» با ترانه و آهنگ رایبد، «ماه کامل» با شعر سمیه آزاد دل و آهنگسازی راغب، «یادم نیست» با شعر مجید افشاری و آهنگسازی بابک زرین، «مراقب» با شعر یاسر امیری و آهنگسازی سعید رضایی، «زندگی» با ترانه روزبه بمانی و آهنگسازی کامیار پازوکی آثاری هستند که در این آلبوم به تهیه کنندگی مجموعه آوازی نو گنجانده شده اند.