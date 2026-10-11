کشف سلاح شکاری و ۵ رشته تور صید غیرمجاز در مناطق آزاد قروه

توفیق زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر از کشف و ضبط یک قبضه سلاح شکاری دولول و ادوات صید غیرمجاز در جریان گشت و پایش مناطق آزاد این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست قروه در جریان پایش مناطق آزاد شهرستان، مجموعه‌ای از ادوات صید غیرمجاز را کشف و ضبط کردند.

وی افزود: در این عملیات، سه رشته تور سدی، دو رشته تور حلقه‌ای و ۶ قطعه ماهی به همراه سایر ادوات صید غیرمجاز کشف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست قروه ادامه داد: در جریان این عملیات همچنین یک قبضه سلاح شکاری دولول کشف شد و تمامی موارد پس از مستندسازی، برای پیگیری قانونی به مراجع قضایی ارجاع داده شد.

زارعی با تأکید بر تداوم اقدامات نظارتی برای مقابله با تخلفات زیست‌محیطی خاطرنشان کرد: این عملیات با هدف صیانت از حیات وحش، حفاظت از گونه‌های جانوری و جلوگیری از فعالیت‌های غیرمجاز در مناطق آزاد شهرستان انجام شده است.