خدیجه میرزایی عضو هیت علمی دانشکده تغذیه دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، باتوجه به فرارسیدن ماه مهر و بازگشایی مدارس به برخی نکات تغذیه‌ای برای دانش‌آموزان اشاره کرد و گفت: با بازگشایی مدارس دانش‌آموزان باید تغذیه‌ای سالم و مغذی داشته تا تمام نیازهای جسمی و ذهنی آن‌ها تامین شود.

میرزایی ادامه داد: داشتن تغذیه مناسب برای دانش‌آموزان باعث افزایش ضریب هوشی، قدرت یادگیری و داشتن فعالیت بدنی مناسب می‌شود.

وی صبحانه را مهم‌ترین وعده غذایی برای دانش‌آموزان خواند و عنوان کرد: مصرف صبحانه کامل برای دانش‌آموزان ضروری است و والدین باید توجه کافی به این موضوع داشته باشند.

میرزایی اضافه کرد: صبحانه‌ی مفید و مغذی وعده‌ای است که شامل مواد لبنی از جمله شیر، پنیر و خامه بوده و انرژی کافی را به فرد بدهد.

وی با اشاره به لزوم استفاده از میان‌وعده‌های سالم تصریح کرد: توصیه می‌شود دانش‌آموزان در طول زمان مدرسه از میان‌وعده‌های سالم و خانگی استفاده کنند. میان‌وعده‌هایی ازجمله میوه، ساندویچ‌های خانگی همچون نان و پنیر، نان و تخم مرغ، میوه خشک و آجیل برای دانش‌آموزان مفید خواهد بود.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: دانش‌آموزان تا حد امکان از مصرف خوراکی‌های شور و کیک‌های شیرین به‌دلیل داشتن مواد افزودنی و نگهدارنده پرهیز کنند.

میرزایی به لزوم توجه والدین به میزان اشتهای دانش‌آموزان در ایام تحصیل تاکید کرد و گفت: با شروع سال تحصیلی معمولا اشتهای دانش‌آموزان کاهش می‌یابد، خانواده‌ها در این ایام از نمودار رشد فرزندان خود غافل نشده و به تغذیه آنان توجه کنند.

وی بابیان اینکه تعادل و تناسب در دریافت مواد غذایی ضامن رشد دانش‌آموزان خواهد بود، خاطرنشان کرد: به‌همین منظور دانش‌آموزان در ایام تحصیل باید از تمام منابع غذایی به مقدار کافی و مورد نیاز استفاده کنند.

این استاد تغذیه همچنین نوشیدن مایعات کافی را که دارای ارزش غذایی باشند، ضروری خواند.

میرزایی بابیان اینکه با شروع مدارس معمولا میزان استرس در دانش‌آموزان افزایش می‌یابد، اظهار کرد: برای کنترل استرس، دانش‌آموزان باید موادی را که دارای ویتامین ب، روی و املاح کافی هستند مصرف کنند.

وی توضیح داد: موادی ازجمله لبنیات، شیر، میوه، سبزی، تخم مرغ و گوشت از منابع تامین‌کننده این ویتامین‌ها بوده و مصرف آن‌ها به همه دانش‌آموزان توصیه می‌شود.