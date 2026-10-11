سفر اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به ملایر

احمد آریائی نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پنجشنبه و جمعه این هفته ملایر میزبان ۱۰ نفر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و چند تن از معاونین وزارتخانه مربوطه است، اظهار کرد: همچنین رئیس سازمان بهزیستی، رئیس فوریت‌های کشور، معاون درمان و رئیس سازمان تامین اجتماعی در این سفر حضور دارند.

وی با اشاره به اینکه هدف از این سفر و سرکشی‌ها بررسی وضعیت بهداشت و درمان حوزه انتخابیه اعضای کمیسیون و اتخاذ تصمیمات لازم در راستای رفع مشکلات و کمبودهای موجود است، افزود: همراه دیگر اعضای کمیسیون به برخی از حوزه‌های انتخابیه اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی سرکشی انجام شده و در این سفر کمیسیون به ملایر تلاش خواهیم کرد با تجربه خوبی که از سفرهای قبلی داریم رهاورد خوبی را برای خدمت رسانی بیشتر و رفاه حال بیماران و شهروندان ملایر کسب کنیم.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در نشستی با مدیران شبکه بهداشت و درمان و روسای بیمارستان‌های ملایر هماهنگی لازم در این خصوص انجام گرفته و در این جلسه کمبودهای شبکه بهداشت و درمان ملایر بررسی شده و مسائل و نیازهای بخش‌های مختلف بهداشتی و درمانی شهرستان مطرح و راهکارهای پیگیری آن‌ها بررسی شده است.

وی با بیان اینکه هدف از دعوت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به ملایر طرح مستقیم مسائل و کمبودهای شبکه بهداشت و درمان و جلب حمایت مسئولان ذی‌ربط برای رسیدگی به آن‌ها است، افزود: تعیین تکلیف بیمارستان «گوراب» از دیگر موارد مهمی است که تلاش می‌شود به نتیجه برسد.

آریایی نژاد اظهار کرد: در نهایت با حضور استاندار تصمیم گیری‌های لازم اتخاذ خواهد شد و مصوب می‌شود که هر بندی که به تصویب اعضا می‌رسد طبق بازه زمانی مشخصی، وزارتخانه‌ها و مسئولان موظف باشند که به بندهای تصویب شده عمل کنند و مصوبات ما کاملا عملیاتی شود.

بهره‌برداری از بیمارستان گوراب روستای گوراب با مشکل مواجه است

وی به اهمیت تعیین وضعیت «بیمارستان خیّر ساز امیرالمومنین روستای گوراب» اشاره کرد و گفت: زحمات زیادی برای احداث این پروژه عظیم کشیده شده اما هم اکنون در بحث تامین نیروی انسانی، تامین تجهیزات و به بهره‌برداری رسیدن با مشکل مواجه شده است.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نباید به اقدامات حساب نشده کاری کنیم که خیرینی که در حوزه بهداشت و درمان دلسوزانه فعالیت می‌کنند از ادامه کار دلسرد و سرخورده شوند و تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر این پروژه در اولویت کاری ما قرار دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه هماهنگی‌های لازم با فرمانداری، شهرداری و میراث فرهنگی و سایر ارگان‌ها و نهادهای دولتی در رابطه با اسکان شایسته میهمانان انجام شده است، گفت: چهارشنبه اعضای کمیسیون بهداشت و درمان وارد ملایر می‌شوند و پنجشنبه از مراکز بهداشت و درمان سطح شهرستان بازدید به عمل می‌آورند.

آریایی نژاد با بیان اینکه ملایر به عنوان شهرستان دوم استان، قطب درمان جنوب استان و پایلوت پذیرش بیماران اورژانسی به شمار می‌رود، تصریح کرد: یکی از اهداف مهم سفر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به ملایر احصا همه نیازمندی‌ها و کمبودهای موجود در حوزه بهداشت و درمان است چراکه از نهاوند، خنداب، لرستان، تویسرکان و سایر شهرها در بحث درمان به ما مراجعه می‌کنند و با توجه به جایگاه مهم شهرستان ملایر در حوزه بهداشت و درمان استان همدان و ظرفیت بالای این شهرستان نیازمند حمایت جدی و نگاه ویژه وزارت بهداشت و درمان نیز هستیم.

وی بیان کرد: طبق هماهنگی انجام شده مقرر شده است در بحث پذیرایی از محصولات متنوع و سوغات ملایر استفاده شود و در کنار رسیدگی به مشکلات حوزه بهداشت و درمان از اماکن تفریحی و توریستی شهرستان و ظرفیت‌های مهم موجود در زمینه گردشگری نیز بازدید به عمل خواهد آمد.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مقوله سلامت در کنار امنیت ۲ نعمت بسیار مهم و مجهول جامعه هستند، تصریح کرد: در حال حاضر با توجه به بحران جنگ ایجاد شده در کل کشور با مشکلات حوزه بهداشت و درمان، گرانی هزینه‌های دارو و درمان و تجهیزات پزشکی مواجه هستیم و تلاش ما این است که در این سفر اختیاراتی که در زمینه حاکمیت وجود دارد را وارد ملایر کنیم تا جایگاه و حق شهرستان ملایر در حوزه بهداشت و درمان ادا شود.