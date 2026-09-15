به گزارش خبرنگار مهر، رضا نجاتی پیش از ظهر امروز سه شنبه در پنجمین شورای راهبردی ورزش خوزستان بیان کرد: خوزستان در همه رشته های ورزشی ظرفیت دارد، تنها همت لازم است که این در مسئولین وجود دارد تا منجر به یک رویداد ورزشی ارزنده در استان شود.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان با اشاره به برگزاری رویدادهای ورزشی ساحلی در ایام گذشته کنار رودخانه کرخه تصریح کرد: آن زمان می گفتند سخت است اما نه تنها رقابت کشتی ساحلی برگزار شد بلکه بازتاب خوبی هم داشت.

وی با تاکید بر اینکه ظرفیت خوزستان خوب است و باید از آن استفاده شود، گفت: هنگام برگزاری رویداد ورزشی مردم منطقه نیز درگیر می شوند، توجه ها به منطقه جلب می‌شود و رونق اقتصادی به همراه خواهد داشت.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان به میزبانی استان خوزستان از رقابت‌های ورزش ساحلی در خرمشهر اشاره و عنوان کرد: برگزاری این رویداد فضای استان را تغییر خواهد داد لذا کمیته‌ای در این خصوص در شهرستان خرمشهر تشکیل شود که شهرداری خرمشهر، شهرداری آبادان، فرماندار خرمشهر، منطقه آزاد اروند از جمله محورها باشند همچنین افرادی از استان نیز در این کمیته حاضر باشند.

نجاتی اظهار کرد: نمی‌توان حوزه هایی که باعث شادی و نشاط مردم می شود در گرو جنگ کنار بگذاریم لذا هر بخش باید کار خود را انجام دهد.

وی افزود: با توجه به پیش بینی هواشناسی مبنی بر بارندگی‌ها، این موضوع مد نظر قرار داده شود تا کار با مشکل مواجه نشود که بتوانیم یک رویداد خوب ورزشی و در پی آن فرهنگی و اقتصادی را در خوزستان رقم بزنیم.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان به مشکل باشگاه داران در خصوص پرداخت عوارض شهرداری اشاره و عنوان کرد: زارع زاده معاون شهردار وقت صورتجلسه‌ای بنی بر معافیت باشگاه‌ها از این عوارض داشته که از شهرداری درخواست داریم همچنان مطابق نامه ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ عمل شود.

نجاتی با بیان اینکه در خصوص روشنایی زمین محلات طی دوره قبل بین شهرداری ها تقسیم بندی شد و کارهایی صورت گرفت، تصریح کرد: به تناسب ظرفیت هر شرکت تقسیم بندی صورت گیرد و برای هر شهرداری یک‌ زمین در نظر گرفته شود تا روشنایی زمین ها انجام شود. فرمانداران نیز بر این موضوع نظارت داشته باشند.

وی با تاکید اینکه در قالب طرح محله محور ورزش و جوانان بسیار می‌تواند نقش آفرینی کند، اظهار کرد: ورزش همگانی و ورزش محلات مورد تاکید ما هستند که باید برای همه محلات به خصوص مناطق کم برخوردار برنامه ریزی شود.