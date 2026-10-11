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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۶

پلمب واحد متخلف توزیع گوشت و پروتئین در شاهرود

پلمب واحد متخلف توزیع گوشت و پروتئین در شاهرود

شاهرود- رئیس جهاد کشاورزی شاهرود از پلمب یک واحد توزیع گوشت و مواد پروتئینی متخلف در این شهرستان با حکم دستگاه قضایی خبر داد.

محمد حسن غریب مجنی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به بازرسی های مشترک بین اصناف، جهاد کشاورزی، صنعت معدن و تجارت، تعزیرات و بهداشت بیان کرد: واحدهای صنفی شاهرود به صورت طرح‌های خاص و مشترک مورد رصد قرار دارند.

وی با بیان اینکه در این بازرسی‌ها تذکرات لازم به متخلفان داده می‌شود، افزود: پلمب یک واحد فرآورده های گوشتی شهرستان شاهرود ماحصل یکی از همین بازدیدها بود.

رئیس جهاد کشاورزی شاهرود با بیان اینکه پیرو گزارشات و شکایات مردمی یک واحد فرآورده‌های گوشتی در شهرستان پلمب و مورد برخورد قانونی قرار گرفت، افزود: دادستان شاهرود و فرمانده انتظامی شهرستان در کنار معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی نیز بر پلمب این واحد نظارت داشتند.

غریب مجنی افزود: با واحدهای متخلف به خصوص در حوزه مواد غذایی که سلامت مردم را به خطر می‌اندازد به شدت برخورد خواهد شد.

کد مطلب 6974498

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