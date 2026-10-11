پلمب واحد متخلف توزیع گوشت و پروتئین در شاهرود

محمد حسن غریب مجنی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به بازرسی های مشترک بین اصناف، جهاد کشاورزی، صنعت معدن و تجارت، تعزیرات و بهداشت بیان کرد: واحدهای صنفی شاهرود به صورت طرح‌های خاص و مشترک مورد رصد قرار دارند.

وی با بیان اینکه در این بازرسی‌ها تذکرات لازم به متخلفان داده می‌شود، افزود: پلمب یک واحد فرآورده های گوشتی شهرستان شاهرود ماحصل یکی از همین بازدیدها بود.

رئیس جهاد کشاورزی شاهرود با بیان اینکه پیرو گزارشات و شکایات مردمی یک واحد فرآورده‌های گوشتی در شهرستان پلمب و مورد برخورد قانونی قرار گرفت، افزود: دادستان شاهرود و فرمانده انتظامی شهرستان در کنار معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی نیز بر پلمب این واحد نظارت داشتند.

غریب مجنی افزود: با واحدهای متخلف به خصوص در حوزه مواد غذایی که سلامت مردم را به خطر می‌اندازد به شدت برخورد خواهد شد.