به گزارش خبرگزرای مهر به نقل از دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، ثبت‌نام در چهارمین دوره جایزه ملی جوانی جمعیت تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵ تمدید شد.

این رویداد در راستای اجرای ماده ۱۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و با هدف شناسایی، معرفی و تقدیر از اقدامات و الگوهای موفق در حوزه جمعیت، به‌صورت سالانه برگزار می‌شود.

چهارمین دوره جایزه ملی جوانی جمعیت در هفت بخش رسانه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی، مدیران، نخبگان و خانواده‌ها برگزار می‌شود و زمینه‌ای برای معرفی و تقدیر از فعالیت‌های مؤثر در حوزه جوانی جمعیت فراهم می‌کند.

از دیگر اهداف این رویداد می‌توان به افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت مسئله جمعیت، تشویق جوانان به تشکیل خانواده و فرزندآوری، تقویت همکاری‌های بین‌بخشی، حمایت از پژوهش و نوآوری و ترویج تجربه‌های موفق در این حوزه اشاره کرد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی ستاد ملی جمعیت به نشانی www.setadjamiat.ir و بخش «ثبت‌نام جایزه ملی جوانی جمعیت» مراجعه کنند.

چهارمین دوره جایزه ملی جوانی جمعیت در ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵ به ریاست دکتر مرضیه وحیددستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، برگزار خواهد شد.