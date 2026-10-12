دهمین نشست ستاد هماهنگی روابط اقتصادی در سال ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، دهمین نشست ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی در سال جاری، یکشنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ به میزبانی وزارت امور خارجه و با حضور معاونان اقتصادی دستگاه‌های اجرایی با موضوع بررسی محدودیت های هوایی بر علیه صنعت هوانوردی برگزار شد.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه در این نشست از تشکیل کارگروهی برای رصد مشکلات صنعت هواپیمایی کشور و ارائه اقدامات و راهکارهای لازم به منظور رفع آنها خبر داد و گفت: این کارگروه به میزبانی معاونت دیپلماسی وزارت امور خارجه به صورت ماهانه موضوعات مرتبط با مشکلات این بخش را بررسی خواهد کرد.

قنبری همچنین با اشاره به دغدغه ها و مشکلات صنعت هواپیمایی، در این نشست تاکید کرد: بخشی از مشکلات صنعت هواپیمایی کشور، داخلی و مربوط به موضوعاتی همچون هزینه ها، قیمت سوخت و مسائل مربوط به بدهی های سابق است که در شرایط کنونی که این صنعت با فشارهای خارجی روبرو است باید در داخل کشور از آن حمایت شود و مشکلات داخلی مرتفع گردد.