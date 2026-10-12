امنیت خریدنی نیست؛ کشورهای منطقه باید با ایران همراهی کنند

احمد نادری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به روند تاریخی شکل‌گیری روابط کشورهای حاشیه خلیج فارس با بیگانگان، اظهار کرد: سال‌های سال، این کشورها تحت تأثیر توهمی قرار داشتند که قدرت‌های فرامنطقه‌ای برای آن‌ها ایجاد کرده بودند. در واقع، این قدرت‌ها با بزرگ‌نمایی تهدید ایران و کشورهای مشابه، تلاش کردند کشورهای حوزه خلیج فارس را با سیاست‌های خودشان همراه کنند.

وی افزود: از سوی دیگر، اگر تاریخ منطقه در قرن نوزدهم و روند شکل‌گیری برخی از کشورهای منطقه را بررسی کنیم، نقش استعمار در ایجاد و شکل‌دهی به این کشورها آشکار می‌شود. عربستان سعودی سابقه شکل‌گیری قدیمی‌تری دارد، اما برخی کشورهای کوچک‌تر منطقه، از جمله امارات متحده عربی که در دهه ۱۹۷۰ میلادی شکل گرفت، در بستر تحولات تاریخی و سیاست‌های قدرت‌های خارجی پدید آمدند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنابراین و از نگاه تاریخی، استعمار در شکل‌گیری شماری از این کشورهای حاشیه خلیج فارس نقش داشته و آن‌ها نیز در چارچوب ترتیبات و قواعدی حرکت کرده‌اند که قدرت‌های خارجی ایجاد کرده بودند.

عضو هیئت‌ رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحولات پس از پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: پس از انقلاب نیز قدرت‌های فرامنطقه‌ای با ترساندن کشورهای منطقه از ایران تلاش کردند آن‌ها را با خود همراه نگه دارند و در همین چارچوب، پایگاه‌های مختلفی در این مناطق ایجاد کردند.

نادری با بیان اینکه این روند، رویکردی دیرینه در روابط کشورهای منطقه با قدرت‌های خارجی بوده است، افزود: این کشورها سال‌ها بر اساس چنین الگویی حرکت کرده‌اند، اما تحولات اخیر منطقه شرایط متفاوتی را پیش‌روی آن‌ها قرار داده است.

وی با اشاره به رویدادهای سال ۱۴۰۴ و جنگ علیه ایران و تحولات پس از آن، تصریح کرد: آنچه در پی این وقایع مشخص شده، این است که کشورهای منطقه با واقعیت‌های میدانی روبرو شده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که باید با همسایگان بزرگ و تاریخی خود، از جمله جمهوری اسلامی ایران، تعامل کنند.

نادری تأکید کرد: امنیت کالایی نیست که بتوان آن را خریداری و تصور کرد که یک کشور با خرید تسلیحات و اتکا به قدرت‌های خارجی از امنیت برخوردار می‌شود. تحولات منطقه نشان داده است که امنیت را نمی‌توان صرفاً از بیرون تأمین کرد و نادیده گرفتن نقش کشورهای همسایه، راهکار پایداری برای حفظ ثبات منطقه نیست.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیامدهای تحولات اخیر برای آینده روابط منطقه‌ای، گفت: واقعیت‌های میدانی، کشورهای حاشیه خلیج فارس را مجاب کرده یا خواهد کرد که در رویکردهای خود تجدیدنظر کنند و برای حفظ امنیت منطقه با همسایگان خود همکاری داشته باشند.

وی با بیان اینکه کشورهای منطقه در برابر یک انتخاب قرار دارند، اظهار کرد: این کشورها باید در مسیر حفظ امنیت منطقه در کنار ایران قوی قرار بگیرند؛ در غیر این صورت، ایران با تکیه بر قدرت، آن‌ها را به پذیرش واقعیت‌های منطقه‌ای وادار خواهد کرد.