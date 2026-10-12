به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله بامری‌دوست، ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در بازسازی حرم اهل‌بیت(ع) اظهار کرد: عتبات عالیات جایگاه مهمی در حفظ معارف دینی و فرهنگ اهل‌بیت(ع) دارند و مشارکت در توسعه این اماکن مقدس، فرصتی برای سهیم شدن مردم در اقدامی ماندگار است.

نماینده مقام معظم رهبری در ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان سیستان‌ و بلوچستان با اشاره به اختصاص سه سردر از صحن حضرت عقیله بنی‌هاشم(س) در حرم امام حسین(ع) به سیستان‌ و بلوچستان افزود: مردم استان این فرصت را دارند که در ساخت این سردرها مشارکت کنند و سهمی در توسعه حرم سیدالشهدا(ع) داشته باشند.

وی با بیان اینکه هزینه پیش‌بینی‌شده برای ساخت این سه سردر حدود پنج میلیارد تومان است، ادامه داد: برای فراهم کردن امکان مشارکت عمومی، سهم هر فرد ۳۰۰ هزار تومان تعیین شده و مردم تا پایان سال فرصت دارند در این طرح سهیم شوند.

ثبت نام نیکوکاران در طرح کاشی حرم امام حسین(ع)

بامری‌دوست با اشاره به اجرای طرح کاشی در صحن حضرت عقیله(س) بیان کرد: در این طرح، افراد با پرداخت ۳۰۰ هزار تومان در تأمین کاشی‌های موردنیاز مشارکت می‌کنند و می‌توانند نام خود یا فرد موردنظرشان را پشت کاشی ثبت کنند تا پس از آماده‌سازی، در محل تعیین‌شده نصب شود.

وی افزود: برای مشارکت‌کنندگان در این طرح، سند افتخار نیز صادر می‌شود تا یادگار مشارکت آنان در بازسازی حرم اهل‌بیت(ع) باقی بماند.

وی همچنین از اجرای طرح «بنای نور» خبر داد و گفت: در این طرح، حداقل مبلغ مشارکت برای تأمین هزینه بازسازی یک مترمربع پنج میلیون تومان در نظر گرفته شده است که علاقه‌مندان می‌توانند آن را به‌صورت اقساطی و در ۵۰ قسط ماهانه ۱۰۰ هزار تومانی پرداخت کنند.

هسته‌های حسینی؛ فرصتی برای مشارکت خانوادگی

نماینده مقام معظم رهبری در ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات سیستان‌ و بلوچستان با اشاره به طرح هسته‌های حسینی اظهار کرد: در این طرح، هر ۱۰ نفر یک گروه تشکیل می‌دهند و یک نفر به‌عنوان سرگروه، پیگیر مشارکت اعضا می‌شود. هر عضو با پرداخت ماهانه ۱۸ هزار تومان می‌تواند در این حرکت جمعی سهیم باشد.

بامری‌دوست تأکید کرد: هدف از طراحی این روش‌ها آن است که مشارکت در بازسازی عتبات عالیات به کمک‌های کلان محدود نشود و همه اقشار جامعه، متناسب با توان مالی خود، امکان حضور در این مسیر را داشته باشند.

وی از علاقه‌مندان خواست برای کسب اطلاعات بیشتر درباره طرح‌ها و نحوه ثبت مشارکت با شماره ۰۵۴۳۳۲۱۰۱۰۶ تماس بگیرند.

بر اساس اطلاعات اعلام‌شده از سوی ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان، مردم می‌توانند از طریق شماره حساب بانک سپه ۷۲۷۲۰۵۴، شماره کارت ۵۸۹۲۱۰۷۰۴۴۳۵۷۷۹۹ و درگاه پرداخت الکترونیکی ۷۲۴# نیز در طرح‌های بازسازی و توسعه عتبات عالیات مشارکت کنند.