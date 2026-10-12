https://mehrnews.com/x3djjB ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۶ کد مطلب 6975619 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۶ جان فدایان چرامی آماده دفاع از وطن چرام-اقشار مختلف چرامی آمادگی خود برای دفاع از وطن را اعلام کردند. دریافت 37 MB کد مطلب 6975619 کپی شد مطالب مرتبط نتایج نهایی انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان ها برگزاری رزمایش جانفدایان ایران در چرام دعوت چرامیها از مردم برای شرکت در رزمایش جانفدا مراکز رفع نقص کارت کنکور سراسری ۹۹ معرفی شدند برچسبها شهرستان چرام جانفدا همبستگی ملی
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