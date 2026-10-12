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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۶

جان فدایان چرامی آماده دفاع از وطن

جان فدایان چرامی آماده دفاع از وطن

چرام-اقشار مختلف چرامی آمادگی خود برای دفاع از وطن را اعلام کردند.

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کد مطلب 6975619

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