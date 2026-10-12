به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوراسکندر ظهر دوشنبه در جریان برگزاری دوره آموزشی مأموران آمارگیر سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵، بر آمادگی علمی نیروهای اجرایی، رعایت دستورالعمل‌های ابلاغی و نگهداری صحیح از تجهیزات تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت تجهیزات و مدارک شناسایی مأموران اظهار کرد: کارت‌های شناسایی صادرشده برای مأموران دارای کدهای اختصاصی و ویژگی‌های امنیتی هستند و امکان صدور مجدد آن‌ها وجود ندارد؛ بنابراین، حفظ و نگهداری دقیق این کارت‌ها ضروری است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران همچنین تبلت‌های تحویلی را از ابزارهای اصلی اجرای عملیات سرشماری دانست و خواستار مراقبت از این تجهیزات در دوره آموزش و مراحل اجرایی شد.

پوراسکندر با اشاره به برگزاری آزمون سراسری مأموران آمارگیر افزود: ارزیابی علمی نیروها بر اساس آزمون کشوری انجام می‌شود و شرکت‌کنندگان باید با مطالعه مستمر و دقیق محتوای آموزشی، آمادگی لازم را برای این ارزیابی کسب کنند.

وی در تشریح رویکرد سرشماری سال ۱۴۰۵ بیان کرد: این طرح با روش ثبتی‌مبنا و به‌صورت ترکیبی اجرا می‌شود؛ به این معنا که برخلاف سرشماری سال ۱۳۹۵ که اطلاعات خانوارها عمدتاً از طریق مراجعه میدانی به خانوارها جمع‌آوری شد، در دوره جدید، داده‌های موجود در سامانه‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی در اولویت قرار دارد.

وی ادامه داد: مرکز آمار ایران در مرحله نخست، اطلاعات موردنیاز را از سامانه‌های اطلاعاتی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی گردآوری و بررسی کرده است. این داده‌ها موضوعاتی از جمله جمعیت، املاک و مسکن، سوابق و مهارت‌های آموزشی و فعالیت‌های اقتصادی را شامل می‌شود.

به گفته پوراسکندر، بررسی داده‌های موجود نشان داده است که اطلاعات مربوط به بخشی از خانوارها به تکمیل یا اصلاح نیاز دارد و برای رفع این نواقص، مراحل بعدی سرشماری بر اساس سازوکارهای پیش‌بینی‌شده دنبال خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه اطلاع‌رسانی به خانوارهای مشمول تصریح کرد: بر اساس برنامه اعلام‌شده، از اواخر مهرماه، تکمیل اطلاعات برخی خانوارها از طریق بسترهای اینترنتی پیگیری می‌شود و برای این افراد پیامک اطلاع‌رسانی ارسال خواهد شد.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران تأکید کرد: ارسال پیامک به تمام خانوارها انجام نمی‌شود، بلکه این اقدام صرفاً خانوارهایی را دربر می‌گیرد که طبق بررسی‌های مرکز آمار ایران، اطلاعات آن‌ها ناقص است و باید تکمیل شود.

پوراسکندر در پایان، آموزش مناسب مأموران، حفاظت از تجهیزات و اجرای دقیق فرایندهای تعیین‌شده را از عوامل مؤثر در موفقیت سرشماری برشمرد و خاطرنشان کرد: اجرای صحیح این طرح می‌تواند به بهبود کیفیت داده‌های آماری و فراهم شدن زمینه تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای توسعه استان مازندران کمک کند.