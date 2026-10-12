مانوین باید استعدادهای اصفهان را به فرصت اقتصادی تبدیل کند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد ظهر دوشنبه در نشست خبری رویداد ملی صنایع خلاق مانوین با اصحاب رسانه که با حضور عبدالحسن بهرامی، رئیس این رویداد، در دفتر استاندار اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: مانوین فرصتی برای بازتعریف ظرفیت‌های اقتصادی اصفهان و حرکت به سمت صنایعی است که علاوه بر ارزش‌آفرینی و ایجاد اشتغال، با محیط زیست سازگارتر باشند و تصویری متنوع‌تر از توانمندی‌های استان ارائه دهند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های علمی، دانشگاهی و نوآورانه اصفهان افزود: نباید هویت اقتصادی این استان صرفاً با صنایع سنگین و آلاینده تعریف شود؛ چراکه اصفهان از پشتوانه دانشگاهی، نیروی انسانی متخصص، استعدادهای خلاق و ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه صنایع دانش‌بنیان و فناوری‌های نرم برخوردار است که می‌تواند سهم بیشتری در تولید ثروت و توسعه پایدار داشته باشد.

استاندار اصفهان با بیان اینکه مانوین فراتر از یک رویداد مقطعی طراحی شده است، تصریح کرد: هدف، ایجاد پیوند مؤثر میان دانشگاه، اقتصاد، حاکمیت، مجموعه‌های دانشجویی و فعالان خلاق و نوآور است تا ایده‌ها و توانمندی‌های نخبگان در مسیر ورود به بازار و تبدیل‌شدن به کسب‌وکارهای درآمدزا قرار گیرد.

جمالی‌نژاد ادامه داد: یکی از مسائل مهم در این مسیر، فراهم‌کردن امکان دسترسی نخبگان به بازارهای واقعی است؛ به‌گونه‌ای که استعدادها و ایده‌های ارزشمند پشت درهای بسته بازار باقی نمانند و صاحبان ایده بتوانند ظرفیت‌های خود را در قالب محصولات و خدمات قابل عرضه به اقتصاد تبدیل کنند.

وی با تأکید بر اهمیت تنوع‌بخشی به پایه‌های اقتصادی استان خاطرنشان کرد: توسعه صنایع خلاق می‌تواند در کنار ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، زمینه تولید ارزش افزوده بیشتر، تقویت کارآفرینی و حرکت به سمت فعالیت‌های اقتصادی سازگارتر با محیط زیست را فراهم کند.

استاندار اصفهان حوزه‌هایی همچون بازی‌سازی، انیمیشن، فناوری‌های نرم، صنایع دانش‌بنیان و خوشه‌های نوآوری را از زمینه‌های مورد توجه در این رویکرد برشمرد و گفت: ظرفیت صنایع خلاق تنها به صنایع دستی و تولیدات سنتی محدود نیست، بلکه طراحی، ایده‌پردازی و دانش تخصصی نیز می‌توانند بخش مهمی از ارزش اقتصادی محصولات را شکل دهند.

جمالی‌نژاد با اشاره به تجربه صنایع مختلف در جهان بیان کرد: در برخی محصولات، ارزش ناشی از طراحی و خلاقیت می‌تواند از ارزش مواد اولیه و ساخت فیزیکی محصول فراتر برود. این موضوع نشان می‌دهد که توجه به دانش، طراحی و نوآوری می‌تواند مسیرهای تازه‌ای برای افزایش ارزش اقتصادی محصولات و حضور در بازارهای رقابتی ایجاد کند.

وی با اشاره به رویدادهای برگزارشده در استان اصفهان اضافه کرد: در کنار برنامه‌های مرتبط با گردشگری و پروژه‌های عمرانی، رویدادهای متنوعی در حوزه‌های مختلف برگزار شده است و مانوین نیز در امتداد تلاش برای گسترش ظرفیت‌های جدید اقتصادی استان قرار دارد.

استاندار اصفهان با تأکید بر ضرورت فراهم‌کردن بستر فعالیت و ماندگاری استعدادها در استان اظهار کرد: آینده اصفهان و حتی آینده جهان به میزان توجه به نخبگان، فراهم‌کردن زمینه شکوفایی استعدادها و ایجاد فرصت برای فعالیت مؤثر نیروهای خلاق وابسته است. باید شرایطی فراهم شود که استعدادهای استان بتوانند در محیطی مناسب رشد کنند و ظرفیت‌های خود را در داخل و خارج از مرزها به کار بگیرند.

جمالی‌نژاد با اشاره به اهمیت استقرار دبیرخانه رویداد ملی صنایع خلاق در اصفهان گفت: تمرکززدایی از تهران و انتقال محوریت چنین رویدادی به اصفهان، فرصتی برای تقویت نقش استان در توسعه صنایع خلاق و شکل‌گیری شبکه‌ای از کسب‌وکارهای نوآورانه است.

وی افزود: در این مسیر، ایجاد ارتباط میان صاحبان ایده، مراکز علمی، سرمایه‌گذاران، شرکت‌ها و بازارهای هدف اهمیت دارد و باید زمینه حضور خریداران و شرکت‌های بین‌المللی نیز فراهم شود تا ظرفیت‌های صنایع خلاق استان امکان عرضه و رقابت در بازارهای گسترده‌تر را پیدا کنند.

استاندار اصفهان با اشاره به اهمیت حمایت از کسب‌وکارهای خلاق خاطرنشان کرد: مانوین زمانی می‌تواند به هدف خود نزدیک شود که ارتباط میان تولید دانش، شکل‌گیری ایده، توسعه محصول و ورود به بازار تقویت شود و نتیجه آن در قالب کسب‌وکارهای پایدار، کارآفرینی و تولید ثروت نمایان شود.

جمالی‌نژاد در پایان تأکید کرد: صنایع خلاق می‌توانند به یکی از مسیرهای مهم توسعه اقتصادی اصفهان تبدیل شوند؛ مسیری که در آن نوآوری و دانش در کنار کارآفرینی، ملاحظات محیط زیستی و ظرفیت‌های نسل جوان قرار می‌گیرند و زمینه‌ای برای بازتعریف آینده اقتصادی استان فراهم می‌کنند.